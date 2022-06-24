Путин заявил о попытках Запада подменить глобальную архитектуру безопасности

Некоторые страны последовательно стремятся подменить архитектуру безопасности на некие правила, заявил президент России Владимир Путин на заседании в формате «БРИКС плюс».

«Хотел бы особо отметить, что актуальность взаимодействия с партнерами, разделяющими наши ценности, резко возросла в нынешних условиях разбалансировки международных отношений. Эта ситуация назревала давно и стала неизбежным итогом линии сторонников так называемого либерального миропорядка на размывание международного права, подрыв многосторонних институтов», – приводятся его слова на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что в интересах сохранения своего доминирования некоторые страны последовательно стремятся подменить действующую глобальную архитектуру, опирающуюся на центральную роль ООН, неким порядком, основанным на правилах.

«Каких правилах? Кто эти правила придумал, непонятно. Попытки сдержать развитие государств, не готовых жить по таким придуманным кем-то правилам, безрассудное применение нелегитимных санкционных инструментов, помноженные на последствия пандемии коронавируса, – все это лишь обострило кризисные явления в мировой экономике», – добавил он.

В четверг Путин заявил, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет.