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24 июня, пятница | Последнее обновление — 17:52 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин: Россия не препятствует вывозу украинского зерна
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В чем смысл массового голода для Запада? Всё то же самое: контроль, подавление, подчинение, политика, власть. Запад хочет, чтобы обладание продовольствием стало привилегией, доступной только избранным.
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Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Путин заявил о попытках Запада подменить глобальную архитектуру безопасности
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Некоторые страны последовательно стремятся подменить архитектуру безопасности на некие правила, заявил президент России Владимир Путин на заседании в формате «БРИКС плюс».
«Хотел бы особо отметить, что актуальность взаимодействия с партнерами, разделяющими наши ценности, резко возросла в нынешних условиях разбалансировки международных отношений. Эта ситуация назревала давно и стала неизбежным итогом линии сторонников так называемого либерального миропорядка на размывание международного права, подрыв многосторонних институтов», – приводятся его слова на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что в интересах сохранения своего доминирования некоторые страны последовательно стремятся подменить действующую глобальную архитектуру, опирающуюся на центральную роль ООН, неким порядком, основанным на правилах.
«Каких правилах? Кто эти правила придумал, непонятно. Попытки сдержать развитие государств, не готовых жить по таким придуманным кем-то правилам, безрассудное применение нелегитимных санкционных инструментов, помноженные на последствия пандемии коронавируса, – все это лишь обострило кризисные явления в мировой экономике», – добавил он.
В четверг Путин заявил, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет.
Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом
Президент Владимир Путин в среду проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В течение дня Путин работает в Кремле. У него рабочие встречи, и планирует он также в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – передает его слова РИА «Новости».
«Также президент готовится к саммиту БРИКС, который посредством ВКС будет проходить в четверг и пятницу», – добавил Песков.
При этом Путин ну будет выступать с какой-либо речью или заявлением в День памяти и скорби 22 июня.
Ранее президент возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата.
Путин обвинил Запад в безответственной экономической политике
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Страны Запада проводят безответственный макроэкономический курс, включая запуск печатного станка и бесконтрольную эмиссию, заявил президент России Владимир Путин.
«Происходит сознательный слом кооперационных связей, рушатся транспортно-логистические цепочки. И все это противоречит здравому смыслу и элементарной экономической логике, идет в ущерб интересам бизнеса в глобальном масштабе, негативно сказывается на благополучии населения, по сути, всех стран», – цитирует Путина ТАСС.
«Как результат – проблемы в мировой экономике приобретают хронический характер. Наблюдается снижение деловой активности, рост безработицы, дефицит сырья и комплектующих, усугубляются трудности с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, взвинчиваются цены на зерновые культуры, другие базовые сельхозпродукты», – добавил он.
Путин заявил, что в России прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС.
Бизнесмены стран БРИКС развивают свой бизнес в непростых условиях, когда Запад пренебрегает базовыми принципами рыночной экономики. Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран БРИКС, добавил он.
Российские деловые круги в координации с бизнес-сообществами стран БРИКС предпринимают оперативные шаги по развитию транспортной инфраструктуры, перестраивают логистические маршруты, создают производственные цепочки.
«Подчеркну, стратегия России неизменна: укрепляя свой экономический, технологический, научный потенциал, готовы работать открыто со всеми добросовестными партнерами на принципах уважения интересов друг друга, безоговорочного верховенства международного права, равенства стран и народов», - заявил Путин.
Президент напомнил, что на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подробно говорил о планах России по дальнейшему развитию экономики и созданию комфортных условий для бизнеса.
«Показательно, что приехавшие в Петербург представители зарубежных компаний и предприниматели демонстрировали свою готовность и далее работать на российском рынке, адаптироваться к новым условиям. И мы, разумеется, будем оказывать им необходимое содействие», – отметил он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин готовится к саммиту БРИКС, «который посредством ВКС будет проходить в четверг и пятницу».
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Москва начала переговоры об открытии в России индийских сетевых магазинов
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Контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС активизируются, это касается и открытия новых магазинов в России, увеличения поставок автомобилей и техники, сообщил президент России Владимир Путин.
«Например, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке», – заявил российский лидер участникам Делового форума БРИКС, сообщает сайт главы государства.
Путин отметил, что сейчас расширяется российское присутствие в странах «пятёрки». «Заметно растут объёмы поставок российской нефти в Китай, в Индию. Динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объёмы удобрений. Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 миллионов жителей Бразилии», – заявил глава государства.
Он подчеркнул, что совместно с партнёрами по БРИКС ведётся разработка надёжных альтернативных механизмов международных расчётов. Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран «пятёрки». Идёт расширение географии использования российской платёжной системы «Мир»
«Российские деловые круги в координации с бизнес-сообществами государств БРИКС предпринимают оперативные шаги по развитию транспортной инфраструктуры, перестраивают логистические маршруты, создают новые производственные цепочки», – сказал президент.
Путин с 23 по 24 июня по ВКС будет принимать участие в саммите БРИКС.
Путин заявил о переориентации Россией экономических потоков на надежных партнеров
Президент Владимир Путин заявил, что Россия сейчас занимается изменением экономических потоков, отдавая предпочтение надежным партнерам.
Также он указал на то, что в рамках Петербургского экономического форума иностранные бизнесмены показали свое желание и далее работать с Россией, Москва же в ответ будет поддерживать эти желания, передает РИА «Новости».
«Показательно, что приехавшие в Санкт-Петербург представители зарубежных компаний и предприниматели демонстрировали свою готовность и далее работать на российском рынке, адаптироваться к новым условиям», – отметил глава страны.
Владимир Путин пригласил представителей стран БРИКС на Восточный экономический форум в сентябре.
«Пользуясь случаем, с удовольствием приглашаю представителей ваших государств на Восточный экономический форум, который пройдем во Владивостоке в начале сентября, где также будут обсуждаться многие актуальные для бизнес-сообщества», – сказал президент.
Он выразил уверенность, что работа делового форума БРИКС будет и далее ориентироваться на расширение торговых, деловых, инвестиционных и производственных связей стран «пятерки».
В рамках ПМЭФ начали работу первые центры импортозамещения, на площадках которых российские компании из различных регионов смогут бесплатно обмениваться информацией о своей продукции, в том числе для госконтрактов.
Напомним, Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что суверенитет страны не может быть частичным, поэтому России необходимо отстаивать свой политический суверенитет, а также укреплять экономическую и финансовую самостоятельность. По словам российского лидера, импортозамещение не является панацеей.
Путин: Страны БРИКС прорабатывают создание международной резервной валюты
Создание международной резервной валюты на основе валют стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) находится на стадии проработки, заявил российский президент Владимир Путин в приветствии участникам Делового форума БРИКС.
Он добавил, что российские бизнесмены в координации с бизнес-сообществом стран БРИКС занимаются развитием транспортной инфраструктуры, перестройкой логистических маршрутов и созданием новых производственных цепочек, приводит слова Путина ТАСС.
«Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран «пятерки». Идет расширение географии использования российской платежной системы «Мир». Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран», – сказал он участникам Делового форума БРИКС.
«Подчеркну, стратегия России неизменна: укрепляя свой экономический, технологический, научный потенциал, готовы работать открыто со всеми добросовестными партнерами на принципах уважения интересов друг друга, безоговорочного верховенства международного права, равенства стран и народов», – сказал президент.
Глава государства напомнил, что на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) уже говорил о планах России по развитию экономики и созданию комфортных условий как для российского, так и для иностранного бизнеса.
«Показательно, что приехавшие в Санкт-Петербург представители зарубежных компаний и предприниматели демонстрировали свою готовность и далее работать на российском рынке, адаптироваться к новым условиям. И мы, разумеется, будем оказывать им необходимое содействие», – заключил он.
Председатель КНР Си Цзиньпин на открытии форума БРИКС заявил, что Китай призывает международное сообщество вместе бороться с гегемонией и политикой силы. Также он обратил внимание на вред, приносимый санкционной политикой всему мировому сообществу.
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Путин подписал указ о временном порядке выплаты валютного долга РФ в рублях
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Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по государственному внешнему долгу через счета в рублях, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ предусматривает открытие на имя иностранного депозитария без личного присутствия его представителя счета типа «И», который ведется в рублях. Такой счет может быть открыт на имя нескольких иностранных депозитариев. Бенефициарами по таким счетам являются владельцы евробондов России, передает РИА «Новости».
«Индексация сумм денежных средств, зачисленных на счет типа «И», производится по формирующемуся на внутреннем валютном рынке РФ курсу иностранной валюты, в которой выражены обязательства по еврооблигациям РФ в порядке, установленном Министерством финансов РФ по согласованию с Центральным банком», – говорится в документе.
Минфин вправе для этого заключать соглашения с центральным депозитарием, российскими банками и иными лицами. Центральный депозитарий будет вести реестр держателей евробондов РФ и производить выплаты им в сроки, установленные проспектами эмиссии облигаций, с привлечением уполномоченных российских банков.
Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что механизм расчетов с держателями российских еврооблигаций будет аналогичен механизму оплаты российского газа в рублях.
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Песков оценил возможность визита Путина к отшельнице Лыковой
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на данный момент не знает, сможет ли глава государства Владимир Путин посетить таежную отшельницу Агафью Лыкову, позвавшую его в гости.
«Что касается президента, я сейчас не могу сказать, какие у него планы, будет ли у него какая-то передышка на несколько дней и если будет, то когда, поэтому точно сказать не могу», – сказал Песков, говоря о возможности Путина заехать к Лыковой в гости во время отпуска, передает ТАСС.
«Она [Агафья Лыкова] достаточно далеко живет, и к ней добираться непросто, насколько я знаю», – подчеркнул представитель Кремля.
Он пояснил, что местные жители также навещают Лыкову, спрашивают ее о здоровье, оказывают ей помощь, заботу проявляет и губернатор Красноярского края Александр Усс.
Напомним, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий заявил, что Лыкова написала письмо президенту с просьбой навестить ее и сообщила, что постоянно молится за него.
Песков не смог ответить на вопрос, получили ли в Кремле письмо от отшельницы.
Пескова спросили о встречах Путина с главами ЛНР и ДНР
На данный момент в графике президента Владимира Путина нет встреч с главами республик Донбасса, но в случае необходимости их согласуют, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, пока таких (планов) нет. Но при необходимости это может произойти очень оперативно», – заявил Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах у Путина телефонные контакты или встречи с лидерами ЛНР и ДНР, передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия поддержит людей в Донбассе и с уважением отнесется к любому их выбору.
Путин заявил о поддержке проекта пекинской инициативы БРИКС
Россия поддерживает проект пекинской инициативы БРИКС с настроем деловых кругов на дальнейшую тесную совместную работу, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам Делового форума БРИКС.
Путин отметил, что тема нынешнего форума является «весьма актуальной». «Это углубление делового партнерства стран БРИКС в целях создания лучшего будущего для глобального развития», – передает его слова ТАСС.
«Важно и то, что повестка форума наполнена по-настоящему злободневными вопросами, такими как обеспечение устойчивого развития мировой экономики, сохранение ее открытости, наращивание сотрудничества в сфере цифровой экономики, зеленого роста, модернизация промышленности и выстраивание новых транспортно-логистических цепочек», – подчеркнул глава государства.
Он добавил, что сейчас российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран БРИКС. Кроме того, идет расширение географии использования российской платежной системы «Мир».
«Совместно с партнерами по БРИКС ведется разработка надежных альтернативных механизмов международных расчетов. Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран «пятерки», – сказал Путин.
Клинцевич: Выпускникам военных ВУЗов предстоит завершить начатую их предками борьбу с нацизмом
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«В условиях проведения специальной военной операции встреча Путина с молодыми военными приобретает особенно глубокое историческое звучание», – сказал газете ВЗГЛЯД ветеран боевых действий Франц Клинцевич. Ранее Путин провел встречу с выпускниками военных вузов.
«Встреча президента с лучшими выпускниками военных вузов – отличниками и медалистами – это добрая устоявшаяся традиция нашего государства. Я горжусь тем, что сам дважды принимал участие в таких мероприятиях. Для каждого из этих молодых офицеров крайне важно лично видеть верховного главнокомандующего – такова психология военных», – пояснил лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
Собеседник отметил, что встреча состоялась накануне Дня памяти и скорби – годовщины начала Великой Отечественной войны. «Глава государства подчеркнул преемственность поколений военных нашей страны, ведь нынешним выпускникам военных вузов, так же, как и их прадедам, предстоит защищать нашу страну от фашизма, укоренившегося на Украине и поднимающего голову в ряде других стран Европы. Им предстоит довести до конца борьбу, начатую их предками 22 июня 1941 года против нацизма, который Запад сделал военно-политическим инструментом для уничтожения наше страны», – подчеркнул Клинцевич.
«Молодые люди готовы послужить Отчизне, они хотят, чтоб ими гордились родные и близкие», – уверен собеседник.
Во вторник в Большом кремлевском дворце Владимир Путин встретился с лучшими выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, Федеральной службы охраны и Росгвардии, а также высших образовательных организаций МВД и ФСИН. По словам главы государства, молодым офицерам предстоит продолжать легендарные традиции доблести и чести, сплоченности и патриотизма российской армии, проявившиеся, в том числе, в сражениях на Чудском озере, под Полтавой и Бородино, в битвах Первой мировой и Великой Отечественной войны.
«Сегодняшние офицеры и солдаты России – наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной – самоотверженно сражаются за Родину, за наш народ, ведут борьбу с международными террористами в Сирии, защищают Донбасс от неонацистов, отстаивают мир и безопасность для нашего народа, право России на суверенное развитие», – подчеркнул Путин.
Путин принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата
Президент Владимир Путин в День памяти и скорби в 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны участвует в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата.
Церемония традиционно проходит в Александровском саду в Москве, передает ТАСС.
Закон о ежегодном проведении 22 июня, в День памяти и скорби, Всероссийской минуты молчания был подписан главой государства весной 2020 года. Она проходит во всех регионах в 12:15 мск. Это точное время выхода в эфир обращения народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова к советским гражданам, в котором он сообщил о нападении Германии на Советский Союз.
Путин призвал страны БРИКС к совместному ответу на транснациональные угрозы
Транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации, заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС.
«Сложность и транснациональный характер вызовов и угроз, стоящих перед международным сообществом, требует поиска коллективных ответов при активном участии нашего объединения. Мы не раз говорили, что лишь сообща можно решать такие задачи, как урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом, организованной преступностью, включая криминальное использование новых технологий, противодействие изменению климата, распространению опасных инфекций», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
Президент России подчеркнул, что только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике «из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств».
Ранее сообщалось, что Путин готовится к саммиту БРИКС, «который посредством ВКС будет проходить в четверг и пятницу».
БРИКС – группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР.
Путин на совещании с Совбезом поручил достойно провести единый день голосования
Президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза обсуждает подготовку к единому дню голосования в сентябре, глава государства призвал провести его достойно.
«Поговорим сегодня о подготовке к единому дню голосования в сентябре. Нужно готовиться к проведению и достойно провести это крупное внутриполитическое мероприятие, событие. Обеспечить необходимые условия, безопасность», – приводит его слова РИА «Новости».
На совещании с докладом выступил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Напомним, Центральная избирательная комиссия России согласовала проведение дистанционного электронного голосования в единый день голосования 2022 года в семи регионах России – Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях.
Лукашенко приехал в Россию для встречи с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг-пятницу находится в России, встречается с российским лидером Владимиром Путиным в подмосковном Завидово, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В Московской области, скажем так, работает сегодня президент. Сегодня здесь находится с неформальной поездкой – сегодня, в четверг, и в пятницу – президент Белоруссии Лукашенко», – приводит его слова РИА «Новости».
Он уточнил, что в Завидово в четверг у президентов состоится неформальное общение.
«И сегодня в 15.00, и завтра президент России будет принимать участие в четырнадцатом саммите БРИКС в режиме видеоконференцсвязи», – уточнил Песков.
Он отметил, что тема части саммита, который состоится в четверг, – укрепление высококачественного партнерства БРИКС, вступающего в новую эру глобального развития.
Ранее Песков подтвердил подготовку к встрече Путина и Лукашенко.
Белоруссия и Россия 25 июня отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. 30 июня в Минске ждут с визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Анонсирован визит Путина на Каспийский саммит
Российский президент Владимир Путин намерен посетить Каспийский саммит, который состоится 29 июня в Ашхабаде, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Планирует», – сказал Песков в ответ на вопрос, планирует ли Путин участвовать в саммите, передает ТАСС.
Он также подтвердил, что глава российского государства намерен участвовать в мероприятии в очном формате.
При этом представитель Кремля не стал комментировать, планируются ли у Путина какие-либо двусторонние встречи на полях саммита. «Мы сообщим», – заключил он.
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