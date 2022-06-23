Минфин разрешил зачислять валюту от продажи иностранных ценных бумаг на счета за рубежом

Россиянам разрешили с 17 июня без ограничений зачислять на свои зарубежные счета средства от продажи и погашения иностранных ценных бумаг, сообщил Минфин России.

«Подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций принято решение разрешить резидентам-физлицам зачислять на свои счета, открытые в зарубежных банках и иных организациях финансового рынка, средства в валюте, полученные от нерезидентов по сделкам с ценными бумагами», – сообщает министерство в опубликованном документе.

Также резиденты могут зачислять на свои счета средства, полученные от погашения ценных бумаг, которые хранятся у иностранного депозитария или иностранного банка.

«Такое разрешение подкомиссии действует без ограничения срока с 17 июня 2022 года», – говорится в сообщении.

Напомним, с 1 марта было запрещено зачислять резидентам иностранную валюту на свои счета и вклады, открытые в расположенных за пределами России банках.