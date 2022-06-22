Бабушка британского наемника призвала Лондон к переговорам с Москвой

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22 июня, среда  |  Последнее обновление — 22:58  |  vz.ru
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Кому выгоден сильный рубль

Рубль неожиданно вернулся на семь лет назад Максим Блинов/РИА Новости
Рубль неожиданным образом вернулся на семь лет назад – в лето 2015 года. Доллар рухнул ниже 54 рублей, евро – ниже 57 рублей. Хотя после ряда действий ЦБ была надежда на обратный тренд. Ситуация с рублем настолько странная, что экономисты даже не готовы делать прогнозы более чем на два-три дня вперед. Такой слабый доллар – это благо или беда для России? Подробности...
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Для прорыва блокады Калининграда у Москвы есть несколько решений

Литва при поддержке Брюсселя добивается грузовой блокады Калининграда Виталий Невар/ТАСС
Москва вызвала в МИД посла ЕС в России Маркуса Эдерера. Причиной этого стало решение Литвы не пропускать в Калининград с территории остальной России попавшие под санкции Евросоюза грузы. Это, например, топливо и стройматериалы. Россия пока пытается решить возникшую проблему дипломатическими методами. Однако уже раздаются призывы пробить сухопутный коридор в Калининград через Литву военным путем.  Подробности...
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Как немецкий генерал признал мужество защитников Брестской крепости

Оборона Брестской крепости стала символом, запечатленным во множестве картин и кинофильмов О. Игнатович/РИА Новости
Одним из первых сражений Великой Отечественной, начавшейся ровно 81 год лет назад, 22 июня 1941 года, является легендарная оборона Брестской крепости. Немецкую точку зрения об этом событии мы знаем из документа, составленного командиром одной из немецких дивизий. Тем интереснее, что в ней содержится невольное пророчество о том, как дальше будет развиваться война. Подробности...
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Украину в Евросоюз подталкивает ЛГБТ-сообщество

Вступление Украины в ЕС обставляется рядом очень двусмысленных условий Алексей Витвицкий/РИА Новости
Глобальные геополитические процессы, заявления украинских пропагандистов и интересы представителей украинских ЛГБТ – все это внезапно переплелось и столкнулось в Киеве в последние дни. Как все это произошло и какие подводные камни для суверенитета любой страны содержит безобидная, на первый взгляд, международная конвенция? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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У Казахстана нашлись свои слабости

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если в Китае мы видим уверенную в себе мировую державу, на которую можно опереться, то Казахстан – это пока еще многократно повторенное обещание. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

В Киевской консерватории подправлять ничего не надо

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Высокая культура на Украине рассматривается как наследие империалистов и колонизаторов, отражающее их доминирование. То, что ученый совет Киевской консерватории не поддался ему, является вдохновляющей победой здравого смысла. Подробности...

После 22 июня 1941 года обязательно наступает 9 мая 1945-го

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Сам факт существования России не входит в западные планы. Разница между 1941-м и 2022-м только в том, что в тот раз мы оказались не готовы к войне, а в этот – успели подготовиться. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
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Блокада Калининграда: что делать

От США отваливается Техас

Британия против России: глобальная война

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Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
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В Мелитополе впервые выдали паспорта России

На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
  • Промышленность и трудовые ресурсы

  • Научный потенциал

  • Сельское хозяйство и продукты питания

  • Возможности для туризма

  • Рынки сбыта для бизнеса
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
  • Донбасс

  • Донбасс и юго-восток страны

  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

  • Всю территорию Украины
Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
  • Казнить

  • Заменить казнь пожизненным заключением

  • Обменять на пленных
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    Главная тема


    Британия решила разрушить европейскую безопасность

    «они рухнули»


    Полковник армии США в отставке заявил о поражении Украины

    враждебный шаг


    США отказались принять спецборт для вывоза российских дипломатов

    оскорбление канцлера


    Мельник обещал извиниться перед Шольцем за «ливерную колбасу»

    Видео

    наступление в Донбассе


    Группировка ВСУ попала в котел по образцу Мариуполя

    газотурбинный конфликт


    «Северный поток» заставит Европу и Канаду пойти против США

    курсы валют


    Кому выгоден сильный рубль

    уязвимый плацдарм


    Зачем Украина упорно атакует остров Змеиный

    энергетический кризис


    Газовая истерика Германии напугала всю Европу

    победа здравого смысла


    Сергей Худиев: В Киевской консерватории подправлять ничего не надо

    способы выживания


    Тимофей Бордачёв: У Казахстана нашлись свои слабости

    неизбежная победа


    Игорь Мальцев: После 22 июня 1941 года обязательно наступает 9 мая 1945-го

    на ваш взгляд


    Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?

    Бабушка британского наемника призвала Лондон к переговорам с Москвой

    22 июня 2022, 22:58

    Текст: Антон Антонов

    Великобритания должна обсудить с Россией судьбу британца Эйдена Эслина, приговоренного в ДНР к смертной казни, заявила его бабушка Памела Холл.

    Как сказала Холл, она «не может удержаться от мысли о том, что между Соединенным Королевством и Россией должен быть налажен контакт». Холл сообщила, что Эслин в среду утром говорил по телефону с матерью и рассказал, что его могут казнить. По словам наемника, «представители ДНР сказали ему, что на связь не выходил никто из Соединенного Королевства, и что он будет казнен». Холл рассчитывает, что глава британского кабмина Борис Джонсон поднимал тему осужденных британцев на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

    В июне в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон обратился к Москве по теме приговоренных в ДНР к смертной казни британцев, направив «высокомерную» ноту.

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    Джонсон захотел спасти Украину от «паршивого» мира с Россией
    		    22 июня 2022, 07:43
    Фото: Andrew Parsons/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава британского правительства Борис Джонсон собирается убедить Францию и Германию увеличить военную поддержку киевского режима, сообщают СМИ.

    «Борис Джонсон будет подталкивать Францию и Германию к усилению поддержки Украины на следующей неделе, поскольку он опасается, что Владимир Зеленский может быть вынужден согласиться на «паршивое» мирное соглашение», – пишет Telegraph.

    Джонсон опасается, что Запад начал уставать от украинской проблемы. Он убежден, что G7 и НАТО должны сохранять ранее «взятый курс». По словам источника, глава британского правительства «не хочет, чтобы Зеленский уступил, когда он этого не хочет, потому что он чувствует, что у него нет моральной или политической поддержки», передают «Вести.ru».

    Сейчас активно обсуждается вопрос поддержки президента Украины Зеленского, если он не согласится на мир. Великобритания также намерена продолжать снабжать Киев военным оборудованием и разведданными длительное время, передает РИА «Новости».

    Британский премьер полагает, что союзники по G7 и НАТО теоретически готовы подтолкнуть президента Украины к отказу от некоторых территорий. Источники издания проинформировали, что Джонсон намерен поддерживать обстоятельный переговорный процесс между Киевом и Москвой только в том случае, если сам Зеленский даст ему понять о неготовности Украины и дальше сопротивляться, передает ТАСС.

    Напомним, колумнист The Guardian Саймон Дженкинс отметил, что Джонсон проводит «внезапные разговоры» с президентом Украины «сразу после моментов крупного позора премьера», причем почти каждая такая беседа ведет к «крупному траншу денег британских налогоплательщиков на поддержку Украины». Как заявил Дженкинс, это, «наверное, самый дорогой сеанс психотерапии в истории».

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    Венгрия порадовалась решению получать газ в обход Украины
    		    22 июня 2022, 00:57
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Из-за антироссийских санкций Запада Венгрия получает только 88% российского газа, предусмотренного контрактами, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, отметив, что поставки по южному маршруту проходят без проблем.

    Сийярто пояснил, что поставки газа в Европу сократились из-за проблем с возвращением оборудования, отправленного на техническое обслуживание. В результате в Венгрию «поступает 88% ожидаемого объема российского газа» – «вместо 12 млн кубометров в день примерно 10,6 млн кубометров». Сийярто сказал, что «это не является проблемой с точки зрения безопасности поставок». 

    Отмечается, что поставки по южному маршруту проходят без проблем – ежедневно через Турцию, Болгарию и Сербию поступает 9,4 млн кубометров газа. А вот поставки через Австрию снизились, передает ТАСС.

    Сийярто провел телефонные переговоры с вице-премьером России Александром Новаком. Тот заверил, что поставки топлива будут осуществляться Газпромом в соответствии с двусторонними контрактами.  Венгрия «попросила восполнить недостающее количество газа, используя для этого южный маршрут, и по этому вопросу начнутся технические консультации». Сийярто сказал, что «Южный транспортный маршрут, по которому природный газ поступает в полном объеме, предоставляет большую безопасность», подписание соответствующего соглашения еще раз доказало значение этого маршрута.

    Напомним,  Германия столкнулась с  энергетическим кризисом – поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.

    В 2021 году Газпром и Венгрия подписали контракт на поставку газа в обход Украины, контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год, 3,5 млрд кубометров газа должны поступать через Сербию (используя «Турецкий поток») и миллиард – через Австрию. Прежде большая часть поставок в Венгрию шла через пункты на украинско-венгерской и словацко-австрийской границах.

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    Петр Толстой: Британия по-хамски повела себя в отношении российских делегатов ПА ОБСЕ
    		    22 июня 2022, 15:10
    Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Отказ Британии в визах российским парламентариям может привести к разрушению всей архитектуры безопасности в Европе», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Ранее стало известно, что Лондон отказал в визах членам российской делегации для участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ.

    «У Лондона позиция такая: он принял решение о санкциях в отношении всех членов Государственной думы и Совета Федерации, и в соответствии с этим решением Британия не выдаст никакие визы членам российской делегации, которые должны были участвовать в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Точно такое же решение Лондон принял в отношении наших коллег из Белоруссии», – пояснил зампредседателя Госдумы Петр Толстой.

    Что касается сообщений о том, что проблемы с визами для российских парламентариев возникли из-за того, что британские власти якобы отдают приоритет обработке заявлений от украинских беженцев, то собеседник назвал эту информацию «ерундой». «Никакие беженцы тут абсолютно ни при чем, и на решение Лондона это никак не повлияло. Британия свою позицию открыто обозначила в весьма хамской форме в письме руководству ОБСЕ и продублировала в письмах в адрес всех делегаций Ассамблеи», – сообщил депутат.

    Собеседник добавил: руководитель российской делегации уже направил всем парламентариям Ассамблеи письмо, в котором объяснил позицию Москвы по спецоперации на Украине и по решению Лондона о невыдаче виз. «Позиция очень простая и понятная: если в наше отсутствие ПА ОБСЕ будет принимать какие-либо резолюции, постановления, касающиеся России и интересов нашей страны, то для нас они будут юридически ничтожны. То есть не будут иметь решительно никакого значения для России», – указал Толстой.

    Кроме того, по словам депутата, Россия оставляет за собой право выхода из Ассамблеи, если какие-либо ее решения будут направлены против интересов РФ. «Впрочем, если ПА ОБСЕ примет решение о приостановлении членства России, это будет означать разрыв со стороны Европы диалога по безопасности. То есть – это не просто прекращение обсуждения прав человека, как в случае с Советом Европы, а разрушение руками ОБСЕ той системы безопасности, которая сложилась на континенте после подписания Хельсинских соглашений в 1975 году», – подчеркнул Толстой.

    «Россия не навязывается ПА ОБСЕ, но если Европа будет пытаться аннулировать фундаментальные соглашения по безопасности в регионе, то на европейском руководстве и будет лежать вся ответственность за последствия этого разрыва – какими бы они не были», – резюмировал Толстой. 

    В среду стало известно, что британские власти отдают приоритет обработке заявлений на визу украинских беженцев, а для всех остальных процесс занимает больше времени. Так в МВД Соединенного Королевства прокомментировали ситуацию с невыдачей виз российской делегации для участия в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ.

    Ежегодная сессия ПА ОБСЕ пройдет со 2 по 6 июля в Бирмингеме. В ходе сессии может быть поставлен вопрос об исключении российской делегации из состава ассамблеи. Толстой заявил по этому поводу, что отказ в выдаче виз делает решения сессии для России нелегитимными и ничтожными, Москва оставляет «за собой право выхода из организации, которая, идя на поводу у русофобов, фактически блокирует работу России на своей парламентской площадке».

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    Украина решила заставить безработных трудиться за минимальную зарплату
    		    22 июня 2022, 03:30
    Фото: Hennadii Minchenko/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В условиях военного времени у Украины нет денег платить безработным, люди должны либо воевать, либо работать, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль заявил, что Украина должна «мобилизовать все возможные ресурсы». В связи с этим кабмин «утвердит документ, который предусматривает, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам». Речь, в частности, идет о «разборе завалов, строительстве защитных сооружений, благоустройстве, ремонтных или сельскохозяйственных работах». «Что именно нужно делать в каждом конкретном регионе, будут определять местные власти», – приводит его слова ТАСС.

    Глава кабмина пояснил, что «государство будет платить каждому привлеченному к общественно полезным работам зарплату в размере минимальной». Он заявил, что власти «устраняют возможность, когда люди могли получать деньги от государства и отказываться от предлагаемой работы». По его словам, «в условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов», все «должны либо воевать и защищать родину, либо работать на победу и для фронта». Кроме того, он сообщил, что «статус и выплаты по безработице теперь утрачиваются, если человек находится за границей более 30 дней во время военного положения».

    Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявил, что число граждан, мобилизованных в украинскую армию, исчисляется сотнями тысяч. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий украинскому командованию использовать боевиков территориальной обороны для выполнения задач в районах военных действий. До этого украинский парламент проголосовал за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на три месяца – до 23 августа. 

     

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    Общение Джонсона с Зеленским сравнили с психотерапией после «позорных моментов»
    		    22 июня 2022, 06:47
    Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Глава британского правительства Борис Джонсон проводит «внезапные разговоры» с президентом Украины Владимиром Зеленским «сразу после моментов крупного позора премьера», пишут британские СМИ.

    Колумнист The Guardian Саймон Дженкинс отметил, что почти каждая такая беседа ведет к «крупному траншу денег британских налогоплательщиков на поддержку Украины». По его словам, это, «наверное, самый дорогой сеанс психотерапии в истории», передает РИА «Новости».

    В частности, разговоры Джонсона и Зеленского совпали с новостями о новых штрафах за вечеринки на Даунинг-стрит, критикой плана по высылке беженцев в Руанду, отставкой политических соратников и плачевными результатами местных выборов. На фоне очередной неудачи Джонсон даже лично посетил Киев.

    Дженкинс отметил, что «все правители нуждаются в совете и утешении и часто находят их в самых необычных местах». «Сегодня, похоже, полагается на украинского комика», – заявил он.

    Напомним, Джонсон во время визита в Киев предложил возможность готовить до 10 тыс. украинских солдат каждые четыре месяца, заявил о планах расширить подготовку украинских войск. Некоторые члены Консервативной партии Великобритании оказались возмущены тем, что глава британского правительства поехал в Киев вместо выступления в английском Донкастере на фоне раскола в партии.

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    Ракетным ударом уничтожено до 500 военнослужащих ВСУ в Николаеве
    		    22 июня 2022, 12:30
    Фото: MOD Russia/Global Look Press

    В результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан», заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    «Военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное, Врубовка Луганской народной республики (ЛНР), потеряв более 60% личного состава, отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили все занимаемые позиции», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.

    В районе Николаевки Донецкой народной республики (ДНР), в связи с угрозой разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад украинским командованием ночью эвакуированы до 30 раненых и восемь убитых американских и британских наемников, чтобы не допустить их попадания подразделениям Вооруженных сил России.

    «Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по военным объектам на территории Украины. Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожено: пять складов боеприпасов ВСУ в районах Сидорово, Верхняя Каменка ДНР и Мирополье Сумской области, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Курахово ДНР, а также живая сила и военная техника в 151 районе.

    Ракетными войсками и артиллерией поражены 253 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также шесть складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, Мирная Долина, Лоскутовка и Подлесное ЛНР. Уничтожен топливный терминал в Николаеве, с которого осуществлялось снабжение горючим военной техники ВСУ», – сообщил Конашенков.

    «В рамках контрбатарейной борьбы поражено 13 украинских взводов реактивных систем залпового огня в районах Острое, Горняк, Кодема, Дзержинск, Калиново, Зоряное, Дмитров, Новолуганск, Новгородское, Ленинское, а также десять взводов ствольной артиллерии на огневых позициях в районах Степная Долина Николаевской области, Спартак, Подгорное, Николаевка, Ленинское, Зайцево, Семигорье, Дзержинск. В районе населенного пункта Никольское ДНР уничтожена станция артиллерийской разведки AN-TPQ производства США», – отметили в российском оборонном ведомстве.

    «Всего в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 620 националистов, 24 танка и других боевых бронированных машины, а также 27 специальных автомобилей.

    Российскими средствами ПВО за сутки сбиты: самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Бармашево Николаевской области и МиГ-29 в районе Апостолово Днепропетровской области. Также сбиты 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Большие Проходы, Малая Камышеваха, Новодмитровское, Веселое, Беляевка, Бражковка, Червоное, Долгенькое, Сулиговка, Ясиноватое и острова Змеиный.

    Кроме того, перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» в районах Пашково Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области, а также 14 реактивных снарядов системы залпового огня в районах острова Змеиный и населенных пунктов Ясиноватая ДНР, Новоселовка ЛНР и Сулиговка Харьковской области.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 211 самолетов, 132 вертолета, 1308 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3733 танка и других боевых бронированных машин, 594 боевые машины реактивных систем залпового огня, 2081 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 3801 единица специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.

    Накануне Минобороны заявило о значительных потерях и панике в рядах ВСУ в Донбассе.

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    Эксперт: Помощь Запада на Украине разворовывают все – от президента до последнего сержанта
    		    22 июня 2022, 12:22
    Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова

    «Озвученные USAID объемы ежемесячных потерь украинского бюджета – это та сумма, которая нужна Зеленскому и его команде для расхищения и освоения, а также для того, чтобы и дальше отправлять граждан страны на убой», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее в США оценили ежемесячные потери бюджета Украины в 5-6 млрд долларов.

    «Оценки по кражам финансовой помощи на Украине и по потерям государственного бюджета непосредственно связаны между собой. Украинской власти абсолютно плевать на то, что будет с бюджетом. У них горизонт планирования в текущих условиях – максимум две недели. До спецоперации они планировали на полтора-два месяца, никто не мыслил категориями полгода, год или три года – как, например, это делается в России», – рассказал экономист.

    «Сумма в 5-6 млрд долларов в месяц, озвучиваемая США – это та плата, которую Зеленский и его соратники хотят за продолжение украинской трагедии. Именно столько, по-видимому, им требуется для расхищения и освоения, а также для того, чтобы и дальше отправлять граждан страны на убой. Причем будут ли выплачены зарплаты бюджетникам, например, в Ирпене или Гостомеле, ни американцев, ни Зеленского не волнует. Они об этом даже не думают», – отметил собеседник.

    «Американцы свою часть в украинский финансовый котел вносят исправно, европейцы постепенно тоже втягиваются в финансирование. Можно считать это ежемесячными расходами на дальнейшую поддержку киевского режима», – подчеркнул он.

    «Вместе с тем, трудно сказать, насколько эти средства идут на самом деле на войну. Максимум они закупают горюче-смазочные материалы на них. Украина долгое время пользовалась советскими боеприпасами, теперь ей их везут из всех точек мира, и я сомневаюсь, что Киев за них платит своими деньгами. Военная помощь из США поставляется по линии Пентагона», – отметил Лизан.

    По словам экономиста, украинские власти не считают нужным исправно и вовремя выплачивать зарплаты солдатам, руководствуясь принципом «их все равно сегодня или завтра всех убьют». «На Украине сейчас воруют все задействованные в боевых действиях: от президента до прапорщика и последнего сержанта, на всех уровнях где только можно», – рассказал он.

    Лизан также назвал желание премьер-министра Дениса Шмыгаля заставить безработных трудиться за минимальную зарплату «странной, но очень характерной для постсоветских чиновников инициативой». «Как правило, такие вещи невозможно администрировать, а на Украине – тем более», – добавил он.

    «Можно только ловить людей на улицах, устраивать поквартирные обходы, но кто этим будет заниматься? Это даже не Мариуполь. Там власти приходят во дворы, предлагают людям реальные деньги за разборы завалов. На Украине этого не выйдет, там народ от повесток в армию убегает, а представьте, если их будут еще принудительно заставлять работать», – полагает эксперт.

    Накануне глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр сообщила, что Украина в условиях боевых действий теряет из бюджета 5-6 млрд долларов в месяц. Пауэр заявила, что таково «среднее количество денег, которое это правительство теряет в условиях, когда оно вынуждено вести эту войну, согласно последним подсчетам». По ее словам, «это невероятная скорость сжигания капитала».

    Хотя США направят Киеву 7,5 млрд долларов помощи для финансирования расходов бюджета, этих денег, по словам Пауэр, не хватит в долгосрочной перспективе, «в дальнейшем потребуется еще больше прямой бюджетной поддержки», передает ТАСС.

    При этом Бывшие и действующие американские чиновники считают, что растрат и краж финансовой помощи на Украине избежать не удастся. Так, генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко выразил уверенность, что «кражи неизбежны». По его мнению, «никуда не деться от расточительства и кумовства». Он уверен, что «будут приниматься глупые решения». «Спустя пару лет мы будем читать новости о растратах, кражах и злоупотреблении», – заявил он, призвав «установить контроль».

    Бывший чиновник Пентагона Марк Кэнсиан отметил, что «Украина подвергалась критике за коррупцию еще до начала войны, и эта коррупция никуда не делась». По его словам, если «украинские олигархи начнут плавать на яхтах, профинансированных американскими налогоплательщиками», это станет ударом для законодателей США, поддержавших оказание помощи Киеву, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Сейчас, по данным издания, случаев недобросовестного использования западной помощи на Украине не выявлено, но эксперты уверены, что «возникновение проблем является, вероятно, лишь вопросом времени», учитывая как «объемы помощи», так и «отсутствие на Украине надзорного контингента США и НАТО».

    Напомним, как сообщали СМИ, Белый дом предупредили, что Конгресс США может не поддержать новый пакет помощи для Украины, если Пентагон не отчитается о расходовании выделенных 40 млрд долларов. СМИ указывали, что до одобрения помощи в 40 млрд долларов Пентагон уже «с трудом справлялся» с такой задачей.

    В то же время советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко заявил, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35–40%. В начале года власти Украины прогнозировали дефицит бюджета текущего года на уровне 7 млрд долларов. 

    Коментарии (9)
    Захарова рассказала о судьбе «высокомерной» ноты Лондона по наемникам
    		    22 июня 2022, 13:12
    Фото: пресс-служба МИД РФ/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    «Высокомерную» ноту, отправленную Лондоном в российское посольство по поводу приговоренных к смертной казни в ДНР британских наемников, сейчас рассматривают в Москве, ответа на нее пока нет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Этот документ сейчас рассматривается в Москве», – сказала Захарова, пообещав уточнить о реакции на него и рассказать подробности о ноте, передает РИА «Новости».

    «Сама заинтригована заявлениями нашего посла господина Келина», – добавила Захарова.

    Напомним, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон обратился к Москве по теме приговоренных в ДНР к смертной казни британцев, направив «высокомерную» ноту.

    В июне в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. 

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    В ЛНР сообщили об окружении более 1,3 тыс. украинских военных в котле южнее Лисичанска
    		    22 июня 2022, 13:18
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    В районе Горского и Золотого южнее Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР) окружены более 1,3 тыс. украинских военных и наемников, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

    «Кольцо уже сомкнулось, и в плен может попасть порядка 1,2 тыс. [военнослужащих] ВСУ и нацистов, около 100 наемников», – передает его слова ТАСС.

    Накануне сообщалось, что подразделения Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) вплотную приблизились к Лисичанску, средства обнаружения и разведки полностью покрывают данный населенный пункт.

    Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что задача в районе Лисичанска заключается в том, чтобы обезопасить треугольник Северодонецк – Лисичанск – Рубежное от обстрелов и зачистить трассу Лисичанск – Артемовск.

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    Коментарии (26)
    Белый дом ужаснули слова Пескова о судьбе американских наемников
    		    22 июня 2022, 02:27
    Фото: ABC News/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что ДНР может приговорить американских наемников к смертной казни.

    По словам Кирби, «ужасает то, что публичный чиновник в России может хотя бы допустить возможность смертной казни американских граждан, которые были на Украине», передает РИА «Новости».

    Напомним, двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Друке и Энди Хьюин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержанные на Украине американцы не подпадают под Женевскую конвенцию. По его словам, нельзя исключать, что американские наемники могут быть приговорены к смертной казни в Донецкой народной республике, но это решит суд ДНР.

    Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что, по мнению США, «здоровье, безопасность и благополучие лиц, находящихся в ее заключении или в заключении у связанных с ней сил, являются ответственностью Российской Федерации».

    На ваш взгляд

     
    Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?



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    Коментарии (52)
    Рынска призвала приструнить сторонников России в Латвии
    		    22 июня 2022, 19:55
    Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Блогер Божена Рынска после возвращения из Риги в Москву заявила, что в Латвии существует большое сообщество сторонников России, которые «поднимают голову», и этот процесс срочно надо подавить.

    В странах Балтии «очень сильна» российская пропаганда, и «надо прекращать это все», заявила Божена Рынска после конфликта с рижским таксистом, котрый придерживается пророссийских взглядов. «Тут сформировалась целая прослойка [...] Они мечтают, чтобы Россия пришла в Латвию», – написала Рынска в своем Facebook* (компания Meta* признана экстремистской в России). – «Уже вчера по русскому району разбрасывали листовки [...] Надо срочно возвращать их в свои берега».

    Также Рынска, вернувшаяся на днях в Москву из Латвии, рассказала о конфликте с рижским таксистом из-за спорп об антироссийских санкциях.

    Поддерживающий спецоперацию России на Украине таксист, по ее словам, в эмоиональной форме заявил, что «Россия дойдет до Киева». «Я схватила его за футболку, тряханула и потребовала извиниться за оскорбление», – написала Божена. В ответ на это водитель, по ее словам, «прицельно ударил меня». После этого она вышла из машины и написала заявление в полицию.

    Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала, как относятся к России в разных странах Европы. 

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (66)
    Хуснуллин озвучил планы восстановления Мариуполя и «Азовстали»
    		   22 июня 2022, 18:34
    Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Развитие освобожденного города Мариуполя до 2035 года предполагает численность населения там до 500 тыс. человек, заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.

    «Мы на сегодняшний день рассмотрели сценарное развитие Мариуполя, видим его в перспективе до 2035 года с количеством жителей порядка 500 тысяч», – заявил Хуснуллин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что сейчас стоит вопрос о том, что нужно сделать с мариупольским предприятием «Азовсталь». «Склоняемся к мнению, что «Азовсталь» останавливать не нужно – это 12 тысяч работающих», – отметил вице-премьер.

    Также изучается вопрос об усилении портовых мощностей, развитии туризма, создании рекреационных зон и рассматриваются возможные виды бизнеса, которые могут работать в Мариуполе.

    Хуснуллин уточнил, что «Азовсталь» в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но не как металлургический комплекс.

    Хуснуллин отметил, что сейчас практически все здания обследованы. Затраты и объемы будут достаточно большие.

    На ваш взгляд

     
    Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?





    Обсуждение:  22 комментария

    «Мы понимаем по каждому зданию, что нужно ремонтировать, что сносить, что строить новое, уже строители активно зашли. Мы строим больницу, восстанавливаем сети, строим жилые микрорайоны. В течение месяца мы основные параметры мастер-плана утвердим и уже будем его <...> [публиковать]», – приводит его слова ТАСС.

    Во вторник мариупольский порт покинуло первое иностранное судно, оно прошло по гуманитарному коридору, который организовали российские военные.

    Коментарии (22)
    Силы ЛНР уничтожили отряд наемников у Горского и Золотого

    22 июня 2022, 18:03

    Текст: Алексей Дегтярев

    Группа наемников у поселков Горское и Золотое под Лисичанском, воевавших на стороне Киева, ликвидированы, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

    «На данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наемников были взяты очень ценные трофеи иностранного производства и получена очень ценная развединформация», – сказал Марочко в эфире «России 24», передает ТАСС.

    Ранее в среду помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что в районе Горского и Золотого южнее Лисичанска окружены более 1,3 тыс. украинских военных и наемников.

    Посол ЛНР в России Родион Мирошник отмечал, что задача в районе Лисичанска заключается в том, чтобы обезопасить треугольник Северодонецк – Лисичанск – Рубежное от обстрелов и зачистить трассу Лисичанск – Артемовск.

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    Коментарии (17)
    Новошахтинский НПЗ заявил об атаке двух беспилотников
    		    22 июня 2022, 13:48
    Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по
    Ростовской области/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Новошахтинский завод нефтепродуктов подтвердил, что вспыхнувший на предприятии в среду пожар возник в результате атаки двух беспилотников, сообщили на заводе.

    «Произведен удар двух беспилотных летальных аппаратов по технологическим объектам акционерного общества «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (АО «НЗНП»), в результате которого произошел взрыв с образованием пожара», – передает ТАСС текст заявления.

    Атаку беспилотников на предприятии назвали террористическими действиями.

    «Второй удар произошел в 09.23 мск по объектам резервуарного парка сырой нефти. БПЛА попал между каре резервуаров и земляным отвалом. В результате попадания обломков БПЛА оборудование резервуарного парка получило механические повреждения, возгорания не произошло», – говорится в заявлении.

    Как сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев, работа Новошахтинского завода нефтепродуктов приостановлена.

    На месте ЧП, по словам губернатора, работают следователи. «Идут следственные мероприятия. После их завершения специалисты оценят ущерб и возможность возобновить деятельность предприятия в кратчайшие сроки», – отметил Голубев. Сотрудники завода были своевременно эвакуированы, пострадавших нет.

    Кроме того, глава региона сообщил, что по одной из версий, пожар возник в результате атаки беспилотного летательного аппарата. «На территории завода обнаружены фрагменты двух беспилотников», – написал губернатор.

    Информация о пожаре на Новошахтинском заводе нефтепродуктов (НЗНП) в Красносулинском районе Ростовской области поступила в 09.25 мск. Пожар был полностью потушен в 10.50 мск.

    Как сообщили в местных органах власти, пожар начался после того, как украинский беспилотник врезался в конструкции завода. Источник в силовых структурах также сообщил, что над территорией завода пролетели два украинских беспилотника.

    Коментарии (56)
    На Украине потребовали от Муратова отдать все деньги за Нобелевскую медаль ВСУ

    22 июня 2022, 19:38

    Текст: Кристина Цыцура

    Все деньги, выученные главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым за продажу на аукционе медали нобелевского лауреата, он должен направить ВСУ. С таким призывом выступил переехавший на Украину журналист Иван Яковина.

    «В Украине многие люди все это шоу с продажей медали восприняли очень негативно – как операцию по отстирыванию репутации и желание получить хороший пиар буквально на крови», – написал Яковина в комментарии в Facebook* (компания Meta* признана в России экстремистской и запрещена)/ По его словам, «спасти ситуацию можно только одним способом - направив все деньги на нужды вооруженных сил Украины».

    «Поскольку этого, скорее всего, не будет, а происхождение денег тоже неясно, то пахнет и выглядит все это дело очень-очень нехорошо», – считает Яковина.

    Напомним, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов продал на аукционе за 103,5 млн долларов Нобелевскую медаль. Отмечается, что деньги, вырученные от продажи, планируется перечислить в ЮНИСЕФ – международную организацию, действующую под эгидой ООН. ЮНИСЕФ является преемником Международного фонда помощи детям, созданного в 1946 году ООН.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков позже заявил, что российское руководство приветствует помощь беженцам. 

    На ваш взгляд

     
    Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?





    Обсуждение:  22 комментария

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Коментарии (15)
     
     
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