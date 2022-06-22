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Эксперт: Помощь Запада на Украине разворовывают все – от президента до последнего сержанта
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«Озвученные USAID объемы ежемесячных потерь украинского бюджета – это та сумма, которая нужна Зеленскому и его команде для расхищения и освоения, а также для того, чтобы и дальше отправлять граждан страны на убой», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее в США оценили ежемесячные потери бюджета Украины в 5-6 млрд долларов.
«Оценки по кражам финансовой помощи на Украине и по потерям государственного бюджета непосредственно связаны между собой. Украинской власти абсолютно плевать на то, что будет с бюджетом. У них горизонт планирования в текущих условиях – максимум две недели. До спецоперации они планировали на полтора-два месяца, никто не мыслил категориями полгода, год или три года – как, например, это делается в России», – рассказал экономист.
«Сумма в 5-6 млрд долларов в месяц, озвучиваемая США – это та плата, которую Зеленский и его соратники хотят за продолжение украинской трагедии. Именно столько, по-видимому, им требуется для расхищения и освоения, а также для того, чтобы и дальше отправлять граждан страны на убой. Причем будут ли выплачены зарплаты бюджетникам, например, в Ирпене или Гостомеле, ни американцев, ни Зеленского не волнует. Они об этом даже не думают», – отметил собеседник.
«Американцы свою часть в украинский финансовый котел вносят исправно, европейцы постепенно тоже втягиваются в финансирование. Можно считать это ежемесячными расходами на дальнейшую поддержку киевского режима», – подчеркнул он.
«Вместе с тем, трудно сказать, насколько эти средства идут на самом деле на войну. Максимум они закупают горюче-смазочные материалы на них. Украина долгое время пользовалась советскими боеприпасами, теперь ей их везут из всех точек мира, и я сомневаюсь, что Киев за них платит своими деньгами. Военная помощь из США поставляется по линии Пентагона», – отметил Лизан.
По словам экономиста, украинские власти не считают нужным исправно и вовремя выплачивать зарплаты солдатам, руководствуясь принципом «их все равно сегодня или завтра всех убьют». «На Украине сейчас воруют все задействованные в боевых действиях: от президента до прапорщика и последнего сержанта, на всех уровнях где только можно», – рассказал он.
Лизан также назвал желание премьер-министра Дениса Шмыгаля заставить безработных трудиться за минимальную зарплату «странной, но очень характерной для постсоветских чиновников инициативой». «Как правило, такие вещи невозможно администрировать, а на Украине – тем более», – добавил он.
«Можно только ловить людей на улицах, устраивать поквартирные обходы, но кто этим будет заниматься? Это даже не Мариуполь. Там власти приходят во дворы, предлагают людям реальные деньги за разборы завалов. На Украине этого не выйдет, там народ от повесток в армию убегает, а представьте, если их будут еще принудительно заставлять работать», – полагает эксперт.
Накануне глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр сообщила, что Украина в условиях боевых действий теряет из бюджета 5-6 млрд долларов в месяц. Пауэр заявила, что таково «среднее количество денег, которое это правительство теряет в условиях, когда оно вынуждено вести эту войну, согласно последним подсчетам». По ее словам, «это невероятная скорость сжигания капитала».
Хотя США направят Киеву 7,5 млрд долларов помощи для финансирования расходов бюджета, этих денег, по словам Пауэр, не хватит в долгосрочной перспективе, «в дальнейшем потребуется еще больше прямой бюджетной поддержки», передает ТАСС.
При этом Бывшие и действующие американские чиновники считают, что растрат и краж финансовой помощи на Украине избежать не удастся. Так, генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко выразил уверенность, что «кражи неизбежны». По его мнению, «никуда не деться от расточительства и кумовства». Он уверен, что «будут приниматься глупые решения». «Спустя пару лет мы будем читать новости о растратах, кражах и злоупотреблении», – заявил он, призвав «установить контроль».
Бывший чиновник Пентагона Марк Кэнсиан отметил, что «Украина подвергалась критике за коррупцию еще до начала войны, и эта коррупция никуда не делась». По его словам, если «украинские олигархи начнут плавать на яхтах, профинансированных американскими налогоплательщиками», это станет ударом для законодателей США, поддержавших оказание помощи Киеву, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.
Сейчас, по данным издания, случаев недобросовестного использования западной помощи на Украине не выявлено, но эксперты уверены, что «возникновение проблем является, вероятно, лишь вопросом времени», учитывая как «объемы помощи», так и «отсутствие на Украине надзорного контингента США и НАТО».
Напомним, как сообщали СМИ, Белый дом предупредили, что Конгресс США может не поддержать новый пакет помощи для Украины, если Пентагон не отчитается о расходовании выделенных 40 млрд долларов. СМИ указывали, что до одобрения помощи в 40 млрд долларов Пентагон уже «с трудом справлялся» с такой задачей.
В то же время советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко заявил, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35–40%. В начале года власти Украины прогнозировали дефицит бюджета текущего года на уровне 7 млрд долларов.
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В Госдуме и Совфеде объяснили заявление канцлера Германии о вранье на Украине
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«Грубое хамство и критика со стороны высокопоставленных украинских политиков в адрес немецкого руководства, безусловно, вызывает раздражение в германских элитах. Градус напряженности явно нарастает, но немцы стараются его сдерживать в интересах геополитики», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что многое из того, что говорят на Украине, просто не соответствует действительности.
«Я думаю, Шольц, говоря о том, что на Украине многое не соответствует действительности, имел в виду обвинения в недостаточных поставках оружия со стороны Берлина. Вероятно, немецкий канцлер попытался заверить, что они идут по максимуму и есть объективные трудности, которые не позволяют эти поставки наращивать», – рассказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Он пытался доказать, что Германия является надежным партнером Украины в части, касающейся организации вооруженного сопротивления России. Хотя это и не делает немцам чести. Поставки оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта и, естественно, новым жертвам среди украинцев», – отметил сенатор.
«Но применять слова немецкого канцлера ко всем сообщениям на Украине я бы не стал. Хотя лично я считаю, что все, о чем говорят киевские власти, – реально не соответствует действительности. Пожалуй, я могу это утверждать вместо господина Шольца», – сказал парламентарий.
«Грубое хамство со стороны высокопоставленных украинских политиков в адрес немецкого руководства вызывает раздражение в германских элитах. Эмоции господина Шольца нарастают, но пока он сдерживает их для сохранения нормальных отношений с Украиной, как бы сложно это ни было», – подчеркнул Косачев.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил слова Олафа Шольца как «достоверные». «Шольц человек достаточно серьезный, информацию для него проверяют в том числе спецслужбы, поэтому к ним стоит прислушиваться», – сказал он.
«Немецкий канцлер говорит об этом потому, что Украиной выдумывается множество фейков. Например, обвинения в адрес России в изнасилованиях и бомбежках гражданской инфраструктуры – это вранье. Но именно на основании этого руководители европейских государств принимают решения, в том числе о поставках вооружения Киеву или о закрытии транзита в Калининград», – отметил депутат.
«Уже дошло до того, что оружие, поставляемое Западом на Украину, стреляет по территории России. Этого Шольц и опасается. Ведь в конечном счете, подобные действия могут привести к открытому столкновению НАТО и России. Никто этого не хочет», – подчеркнул Калашников.
«Поэтому я не думаю, что такая реакция немецкого канцлера вызвана хамством украинских политиков. На хамство должен отвечать МИД ФРГ. Это не уровень Шольца. Я думаю, объективные причины здесь в том, что вранье разрастается в самой Украине и влияет на принятие решений в Берлине», – заключил он.
Ранее Олаф Шольц резко ответил на критику со стороны Украины. Германия предоставляет Украине необходимую военную помощь, многое из того, что говорят в этой стране, не соответствует действительности, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Munchner Merkur.
«Многое из того, что говорят в этой стране, просто не соответствует действительности. А некоторые недооценивают сложность вопроса», – цитирует РИА «Новости» Шольца.
Канцлер добавил, что если Германия поставляет самые современные системы вооружения, такие как гаубицы или зенитные комплексы, то солдаты должны быть хорошо подготовлены для их использования, иначе это оружие будет неэффективным, кроме того, для таких систем нужны боеприпасы.
Шольц отметил, что тот, кто думает, будто военное оборудование можно купить, как автомобили в дилерских центрах, сильно ошибается. По его словам, он должен терпеть критику, но будет продолжать вести уравновешенный курс.
Ранее Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения. Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1. Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.
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Венгрия порадовалась решению получать газ в обход Украины
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Из-за антироссийских санкций Запада Венгрия получает только 88% российского газа, предусмотренного контрактами, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, отметив, что поставки по южному маршруту проходят без проблем.
Сийярто пояснил, что поставки газа в Европу сократились из-за проблем с возвращением оборудования, отправленного на техническое обслуживание. В результате в Венгрию «поступает 88% ожидаемого объема российского газа» – «вместо 12 млн кубометров в день примерно 10,6 млн кубометров». Сийярто сказал, что «это не является проблемой с точки зрения безопасности поставок».
Отмечается, что поставки по южному маршруту проходят без проблем – ежедневно через Турцию, Болгарию и Сербию поступает 9,4 млн кубометров газа. А вот поставки через Австрию снизились, передает ТАСС.
Сийярто провел телефонные переговоры с вице-премьером России Александром Новаком. Тот заверил, что поставки топлива будут осуществляться Газпромом в соответствии с двусторонними контрактами. Венгрия «попросила восполнить недостающее количество газа, используя для этого южный маршрут, и по этому вопросу начнутся технические консультации». Сийярто сказал, что «Южный транспортный маршрут, по которому природный газ поступает в полном объеме, предоставляет большую безопасность», подписание соответствующего соглашения еще раз доказало значение этого маршрута.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом – поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
В 2021 году Газпром и Венгрия подписали контракт на поставку газа в обход Украины, контракт предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год, 3,5 млрд кубометров газа должны поступать через Сербию (используя «Турецкий поток») и миллиард – через Австрию. Прежде большая часть поставок в Венгрию шла через пункты на украинско-венгерской и словацко-австрийской границах.
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Джонсон захотел спасти Украину от «паршивого» мира с Россией
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Глава британского правительства Борис Джонсон собирается убедить Францию и Германию увеличить военную поддержку киевского режима, сообщают СМИ.
«Борис Джонсон будет подталкивать Францию и Германию к усилению поддержки Украины на следующей неделе, поскольку он опасается, что Владимир Зеленский может быть вынужден согласиться на «паршивое» мирное соглашение», – пишет Telegraph.
Джонсон опасается, что Запад начал уставать от украинской проблемы. Он убежден, что G7 и НАТО должны сохранять ранее «взятый курс». По словам источника, глава британского правительства «не хочет, чтобы Зеленский уступил, когда он этого не хочет, потому что он чувствует, что у него нет моральной или политической поддержки», передают «Вести.ru».
Сейчас активно обсуждается вопрос поддержки президента Украины Зеленского, если он не согласится на мир. Великобритания также намерена продолжать снабжать Киев военным оборудованием и разведданными длительное время, передает РИА «Новости».
Британский премьер полагает, что союзники по G7 и НАТО теоретически готовы подтолкнуть президента Украины к отказу от некоторых территорий. Источники издания проинформировали, что Джонсон намерен поддерживать обстоятельный переговорный процесс между Киевом и Москвой только в том случае, если сам Зеленский даст ему понять о неготовности Украины и дальше сопротивляться, передает ТАСС.
Напомним, колумнист The Guardian Саймон Дженкинс отметил, что Джонсон проводит «внезапные разговоры» с президентом Украины «сразу после моментов крупного позора премьера», причем почти каждая такая беседа ведет к «крупному траншу денег британских налогоплательщиков на поддержку Украины». Как заявил Дженкинс, это, «наверное, самый дорогой сеанс психотерапии в истории».
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Страны ЕС достигли консенсуса о предоставлении Украине статуса кандидата
Страны-члены Евросоюза достигли консенсуса о предоставлении Украине на саммите ЕС статуса кандидата, заявил госсекретарь при французском министерстве иностранных дел Клеман Бон.
«Мы обсудили подготовку к саммиту ЕС, который состоится 23-24 июня, который будет посвящен Украине и предоставлению ей статуса кандидата на вступление в ЕС. Эти обсуждения показали, что существует большой консенсус, я бы даже сказал - полный консенсус для того, чтобы продвинуться по этому вопросу», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Украина решила заставить безработных трудиться за минимальную зарплату
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В условиях военного времени у Украины нет денег платить безработным, люди должны либо воевать, либо работать, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Шмыгаль заявил, что Украина должна «мобилизовать все возможные ресурсы». В связи с этим кабмин «утвердит документ, который предусматривает, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам». Речь, в частности, идет о «разборе завалов, строительстве защитных сооружений, благоустройстве, ремонтных или сельскохозяйственных работах». «Что именно нужно делать в каждом конкретном регионе, будут определять местные власти», – приводит его слова ТАСС.
Глава кабмина пояснил, что «государство будет платить каждому привлеченному к общественно полезным работам зарплату в размере минимальной». Он заявил, что власти «устраняют возможность, когда люди могли получать деньги от государства и отказываться от предлагаемой работы». По его словам, «в условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов», все «должны либо воевать и защищать родину, либо работать на победу и для фронта». Кроме того, он сообщил, что «статус и выплаты по безработице теперь утрачиваются, если человек находится за границей более 30 дней во время военного положения».
Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявил, что число граждан, мобилизованных в украинскую армию, исчисляется сотнями тысяч. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий украинскому командованию использовать боевиков территориальной обороны для выполнения задач в районах военных действий. До этого украинский парламент проголосовал за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации на три месяца – до 23 августа.
Минобороны сообщило о провале новой попытки захвата острова Змеиный Украиной
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Накануне около 5 часов утра киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата.
В воздушном налете было задействовано более 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в ударном и разведывательном исполнении, наведение которых осуществлялось двумя беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Кроме того, в воздушном пространстве в районе острова Змеиный российскими средствами был зафиксирован на больших высотах стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарата ВВС США «Глобал Хок» RQ-4.
Противовоздушное прикрытие украинских БПЛА обеспечивалось зенитными ракетными системами «С-300» с боевых позиций в районе Тузлы и Очакова.
Ракетные и артиллерийские удары по острову Змеиный наносились украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский», – сообщил Конашенков.
«Российскими средствами ПВО: зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» и зенитным ракетным комплексом «Тор» все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный, были уничтожены.
Сбиты в воздухе: 13 беспилотных летательных аппаратов, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган». Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный.
Неудавшееся огневое поражение вынудило противника отказаться от высадки десанта на остров Змеиный», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Убедившись в провале попытки захвата острова, киевский режим пошел на новую авантюру в отношении объектов российской газодобывающей инфраструктуры в северо-западной части Черного моря.
После 8 утра ударам противокорабельных ракет и беспилотного летательного аппарата «Байрактар ТБ-2» подверглись газодобывающие платформы «БК-1» и «Крым-1», – напомнил Конашенков.
В результате украинской провокации на платформе «БК-1» начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы в данном районе Черного моря.
В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами «Оникс» на военном аэродроме «Школьный» в районе Одессы уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами «Байрактар-ТБ2».
На острове Кубанский уничтожено два артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М-777.
Кроме того, авиацией ВКС России уничтожены две пусковые установки зенитной ракетной системы «С-300» в районах Очакова и Тузла Одесской области», – подытожили в Минобороны.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Киев решил атаковать российские буровые в Черном море.
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США по закрытым каналам обратились к России из-за попавших в плен наемников
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Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США не получили от Москвы ответа по поводу судьбы американских наемников, попавших в плен на Украине.
Прайс заявил, что США «поддерживали контакты с российскими властями относительно американских граждан, которые могли быть взяты в плен на Украине». Также Вашингтон общался на эту тему с Киевом, Международным комитетом Красного Креста, другими странами и семьями американцев, которые «пропали без вести на Украине», передает ТАСС.
По словам Прайса, США «публично и по закрытым каналам призвали российские власти и их ставленников придерживаться международных обязательств по отношению ко всем лицам, в том числе к тем, кто был захвачен в боях на Украине». При этом американские власти сейчас не располагают информацией о местонахождении сограждан: «У нас были контакты с российскими властями, но мы не получили официального ответа, только через интервью».
«Мы ясно заявили России, что мы и международное сообщество считаем, что здоровье, безопасность и благополучие лиц, находящихся в ее заключении или в заключении у связанных с ней сил, являются ответственностью Российской Федерации», – сказал Прайс.
Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
Напомним, двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Друке и Энди Хьюин. Оба состояли в группировке «Багет» (Task Force Baguette), названной так из-за смешанного национального состава – в ней числятся французские и американские добровольцы, участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержанные на Украине американцы не подпадают под Женевскую конвенцию. Кроме того, Госдеп подтвердил гибель американского наемника Стивена Забельски на Украине.
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Общение Джонсона с Зеленским сравнили с психотерапией после «позорных моментов»
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Глава британского правительства Борис Джонсон проводит «внезапные разговоры» с президентом Украины Владимиром Зеленским «сразу после моментов крупного позора премьера», пишут британские СМИ.
Колумнист The Guardian Саймон Дженкинс отметил, что почти каждая такая беседа ведет к «крупному траншу денег британских налогоплательщиков на поддержку Украины». По его словам, это, «наверное, самый дорогой сеанс психотерапии в истории», передает РИА «Новости».
В частности, разговоры Джонсона и Зеленского совпали с новостями о новых штрафах за вечеринки на Даунинг-стрит, критикой плана по высылке беженцев в Руанду, отставкой политических соратников и плачевными результатами местных выборов. На фоне очередной неудачи Джонсон даже лично посетил Киев.
Дженкинс отметил, что «все правители нуждаются в совете и утешении и часто находят их в самых необычных местах». «Сегодня, похоже, полагается на украинского комика», – заявил он.
Напомним, Джонсон во время визита в Киев предложил возможность готовить до 10 тыс. украинских солдат каждые четыре месяца, заявил о планах расширить подготовку украинских войск. Некоторые члены Консервативной партии Великобритании оказались возмущены тем, что глава британского правительства поехал в Киев вместо выступления в английском Донкастере на фоне раскола в партии.
Минобороны заявило о значительных потерях и панике в рядах ВСУ в Донбассе
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Ракетными войсками и артиллерией поражены 216 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 28 пунктов управления, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также два склада с боеприпасами, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 570 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин и 29 специальных автомобилей.
Войсками противовоздушной обороны России сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка Харьковской области.
Также сбиты в воздухе 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Крутая Балка Донецкой народной республики (ДНР), Диброво, Капитоловка, Липцы и Заводы Харьковской области», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, перехвачено пять тактических ракет «Точка-У», а также 30 реактивных снарядов РСЗО «Ураган» в районах населенных пунктов Лозовский Луганской народной республики (ЛНР), Лозовая, Кременец, Александровка ДНР, Долгенькое и Топольское Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 209 самолетов, 132 вертолета, 1292 беспилотных летательных аппарата, 348 зенитных ракетных комплексов, 3709 танков и других боевых бронированных машин, 580 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2065 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3760 единиц специальной военной автомобильной техники.
«В ходе проведения специальной военной операции противник продолжает нести значительные потери.
В 57-й механизированной бригаде ВСУ, действующей в Северодонецке, в одном из батальонов в строю осталось только 28 военнослужащих, в другом – только командный состав», – сообщил Конашенков.
«Резервы для восполнения потерь исчерпаны. Батальоны территориальной обороны, прибывающие из западных регионов Украины для усиления, отказываются выдвигаться на передовую».
В зоне ответственности оперативной тактической группы «Соледар» военнослужащие 101-й бригады территориальной обороны ВСУ заявили, что «не желают принимать участие в боевых действиях» и самостоятельно отправились в тыловой район. Отказников более 600 человек.
«Поступившие от США и европейских стран Украине 155-мм гаубицы М-777 стали хорошей целью для российских средств огневого поражения.
Только за прошедшие сутки было уничтожено 15 единиц, большинство из которых – в районе железнодорожной станции Дружковка, не успев сделать еще ни одного выстрела», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«В прилегающих к зоне боевых действий населенных пунктах Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей проводится принудительная мобилизация. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции. Задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации.
Киевским режимом распространена информация о якобы «тайной» поездке Зеленского в Лисичанск, где он попал под обстрел.
При этом группировка украинских войск в районе Лисичанска отрезана от снабжения и находится под огневым контролем российских Вооруженных сил.
По свидетельству украинских пленных, подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады брошены своим командованием. Оставшимся в живых военнослужащим оставалось только сдаться в плен, чтобы сохранить свои жизни.
В таком же состоянии находится 57-я механизированная бригада ВСУ, чей командир после потери двух третей личного состава умолял командование группировкой доложить истинное положение дел генеральному штабу ВСУ и лично Зеленскому.
Киевским режимом на фоне военных провалов продолжаются вбросы в лучших традициях «Квартала-95», чтобы хоть как-то остановить панику и бегство своих военнослужащих с Донбасса», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило, что ударом «Ониксами» уничтожена станция управления «Байрактарами» в Одесской области.
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Белый дом ужаснули слова Пескова о судьбе американских наемников
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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что ДНР может приговорить американских наемников к смертной казни.
По словам Кирби, «ужасает то, что публичный чиновник в России может хотя бы допустить возможность смертной казни американских граждан, которые были на Украине», передает РИА «Новости».
Напомним, двое американских боевиков в рядах ВСУ попали в плен к российской армии под Харьковом – Александр Друке и Энди Хьюин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержанные на Украине американцы не подпадают под Женевскую конвенцию. По его словам, нельзя исключать, что американские наемники могут быть приговорены к смертной казни в Донецкой народной республике, но это решит суд ДНР.
Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что, по мнению США, «здоровье, безопасность и благополучие лиц, находящихся в ее заключении или в заключении у связанных с ней сил, являются ответственностью Российской Федерации».
Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
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Ракетным ударом уничтожено до 500 военнослужащих ВСУ в Николаеве
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В результате удара высокоточным оружием ВКС России уничтожено до 500 военнослужащих 59-й механизированной бригады ВСУ с вооружением и военной техникой, размещавшихся в цехах Николаевского судостроительного завода «Океан», заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Военнослужащие батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшейся в районе населенных пунктов Горское, Подлесное, Врубовка Луганской народной республики (ЛНР), потеряв более 60% личного состава, отказались выполнять приказ командования и самовольно оставили все занимаемые позиции», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
В районе Николаевки Донецкой народной республики (ДНР), в связи с угрозой разгрома подразделений 14-й и 24-й механизированных бригад украинским командованием ночью эвакуированы до 30 раненых и восемь убитых американских и британских наемников, чтобы не допустить их попадания подразделениям Вооруженных сил России.
«Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по военным объектам на территории Украины. Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки уничтожено: пять складов боеприпасов ВСУ в районах Сидорово, Верхняя Каменка ДНР и Мирополье Сумской области, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Курахово ДНР, а также живая сила и военная техника в 151 районе.
Ракетными войсками и артиллерией поражены 253 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также шесть складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Лисичанск, Верхнекаменка, Мирная Долина, Лоскутовка и Подлесное ЛНР. Уничтожен топливный терминал в Николаеве, с которого осуществлялось снабжение горючим военной техники ВСУ», – сообщил Конашенков.
«В рамках контрбатарейной борьбы поражено 13 украинских взводов реактивных систем залпового огня в районах Острое, Горняк, Кодема, Дзержинск, Калиново, Зоряное, Дмитров, Новолуганск, Новгородское, Ленинское, а также десять взводов ствольной артиллерии на огневых позициях в районах Степная Долина Николаевской области, Спартак, Подгорное, Николаевка, Ленинское, Зайцево, Семигорье, Дзержинск. В районе населенного пункта Никольское ДНР уничтожена станция артиллерийской разведки AN-TPQ производства США», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Всего в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 620 националистов, 24 танка и других боевых бронированных машины, а также 27 специальных автомобилей.
Российскими средствами ПВО за сутки сбиты: самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Бармашево Николаевской области и МиГ-29 в районе Апостолово Днепропетровской области. Также сбиты 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Большие Проходы, Малая Камышеваха, Новодмитровское, Веселое, Беляевка, Бражковка, Червоное, Долгенькое, Сулиговка, Ясиноватое и острова Змеиный.
Кроме того, перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» в районах Пашково Харьковской области и Новая Каховка Херсонской области, а также 14 реактивных снарядов системы залпового огня в районах острова Змеиный и населенных пунктов Ясиноватая ДНР, Новоселовка ЛНР и Сулиговка Харьковской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 211 самолетов, 132 вертолета, 1308 беспилотных летательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3733 танка и других боевых бронированных машин, 594 боевые машины реактивных систем залпового огня, 2081 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 3801 единица специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны заявило о значительных потерях и панике в рядах ВСУ в Донбассе.
Арестович ответил фотографией в женском образе на претензии ЛГБТ-сообщества
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович опубликовал свое фото в женском образе в ответ на претензии ЛГБТ-сообщества о том, что он плохо относится к однополым отношениям.
Ранее во время эфира на YouTube-канале школы «Апейрон» Арестович заявил, что плохо относится к пропаганде ЛГБТ и считает однополые отношения отклонением от нормы.
Представители «КиевПрайд» потребовали уволить советника главы офиса президента Украины.
В ответ на это Арестович опубликовал в Twitter кадр из украинской комедии 2012 года, в котором он сыграл роль Люси Зайцевой.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
«ЛГБТ-сообщество возмущено. Но посмотрите на это фото, и вы поймете, кто должен быть возмущен по-настоящему. По-моему, меня преследуют, нет? Требую толерантности», – написал советника главы офиса президента.
Минобороны показало кадры поражения американских гаубиц М-777
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Минобороны России опубликовало запись, на которой продемонстрированы кадры уничтожения огневых позиций 155 мм гаубиц М-777, поступивших на Украину из США.
Беспилотники сначала провели разведку местности, а далее навели на огневые позиции противника орудия. Затем показаны горящие и дымящиеся артиллерийские установки ВСУ.
На кадрах, распространенных ведомством, видно, как беспилотники проводят разведку местности и на огневые позиции противника наводятся орудия.
Затем показаны горящие и дымящиеся артиллерийские установки ВСУ. Отмечается, что по украинским позициям был нанесен удар высокоточными артиллерийскими боеприпасами, сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.
Отмечается, что в результате точного попадания два взвода гаубиц производства США и боекомплекты к ним были уничтожены.
По данным Минобороны, всего за сутки в ходе контрбатарейной борьбы российскими артиллеристами уничтожены пятнадцать 155 мм гаубиц М-777.
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Политолог оценил перспективы спора Германии и Канады о газотурбинах Газпрома
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«Подготовка к отопительному сезону в Европе уже началась. И если выяснится, что страны ЕС не в состоянии заполнить газовые хранилища, то канадцы с согласия США разрешат вернуть газотурбины в Россию в обход санкций», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее в Оттаве сообщили, что ищут пути поставок Германии оборудования для «Северного потока» таким образом, чтобы санкции против Москвы «не наказывали» Берлин.
«Медиатором во взаимоотношениях Канады и Германии в любом случае будут Соединенные Штаты. Дело в том, что именно Вашингтон является главным инициатором любых рестрикций в отношении России. Они же пытаются каким-то образом моделировать ситуацию внутри этого рыхлого западного блока, который ведет экономическую борьбу с Москвой», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Европа уже неоднократно показывала, что готова поступиться санкциями в собственных интересах. Не так давно мы слышали заявление евробюрократов и Жозепа Борреля о том, что в случае возникновения сложностей – странам ЕС можно разрешить вести какие-то дела с Россией в обход санкций. И сейчас они попытаются уговорить Канаду помочь с поставками газотурбинного оборудования. Другое дело, что последнее слово все же будет за Штатами», – пояснил собеседник.
«Байден же пока займет выжидательную позицию, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация на энергорынке. Если Европа действительно окажется в ситуации острого дефицита топлива и невозможности заполнить хранилища до зимы, то он разрешит поставки оборудования – и Оттава получит соответствующее сообщение. Если же выяснится, что они могут восполнить нехватку российского газа за счет других государств, например Алжира или Азербайджана, то турбины так и останутся в Канаде», – рассуждает Дудаков.
«Подготовка к следующему отопительному сезону уже активно ведется. И сможет ли Европа заполнить хранилища, станет понятно через пару месяцев. В целом же Канада и Германия – союзники по блоку НАТО. И у них фактически нет существенных двусторонних отношений вне альянса. Так что и говорить о рычагах давления со стороны Берлина не приходится», – заключил собеседник.
Ранее министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что в контексте проблем с оборудованием для газопровода «Северный поток», которое находится на ремонте в Канаде, «важно уважать санкции» против России.
Уилкинсон сообщил, что его страна «ведет переговоры с Германией». Он заверил, что Оттава «может рассмотреть разные варианты» решения проблемы. Подчеркивается, что «целью санкций никогда не было причинение значительного вреда Германии». Уилкинсон заявил, что Германия «является одним из ближайших друзей и союзников» Канады. «Так что мы очень заняты этой проблемой», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом – поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о последствиях отказа США и Канады обслуживать российские газотурбины.
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Глава «Нафтогаза» объяснил дефицит нефтепродуктов на Украине
Нефтепродукты попадают на украинский рынок с перебоями из-за военного положения, заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«Вся нефтепереработка на Украине сейчас <...> не работает, и сложно обеспечивать логистику нефтепродуктов на украинский рынок, из-за чего возникает их дефицит», – цитирует Витренко агентство УНИАН, передает ТАСС.
Он добавил, что «Нафтогаз» сможет присоединиться к устранению дефицита на топливном рынке.
Ранее сообщалось, что представители энергетического сектора Украины хотят заключить с США «соглашение о ленд-лизе», по которому американская сторона предоставит 6 млрд кубометров сжиженного природного газа.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?