Ассоциация перевозчиков предложила запретить фурам из ЕС ездить в Россию

В связи с запретом на проезд российских фур в ЕС европейские перевозчики стали монополистами, стоимость перевозки грузов из Европы в Россию и в обратном направлении выросла в четыре-пять раз. Ассоциация международных автомобильных перевозчиков предложила запретить фурам из ЕС ездить в Россию, сообщают СМИ.

Проект обращения АСМАП к президенту России Владимиру Путину обсуждался на общем собрании членов ассоциации во вторник. Компании, импортирующие или экспортирующие товары, уже переплатили около 68 млрд рублей. Если европейским автопоездам не запретить въезд в Россию, дополнительные издержки экспортеров и импортеров до конца года составят 265 млрд рублей, а общая сумма переплат может достигнуть 333 млрд рублей, передает РБК.

Работу на европейском направлении, по данным АСМАП, вынужденно прекратили 3,1 тыс. российских автопредприятий с общим парком 45 тыс. автопоездов и штатной численностью более 70 тыс. человек. Положение европейских перевозчиков стало монопольным, они многократно подняли тарифы: если до апреля 2022 года стоимость рейса одной фуры из Европы в Россию составляла 3,2 тыс. евро, то сейчас не ниже 12 тыс. евро. В 2021 году компании из России перевезли 55,4% от объема перевозок грузов автотранспортом между Россией и ЕС.

Предлагается перейти на схему перегрузки товаров на границе, как это делается в Белоруссии.

И.о. директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко сообщил, что ведомство уже подготовило меры финансовой поддержки на общую сумму 24,5 млрд рублей. Минфин поддержал и идею компенсации за потерянные на Украине транспортные средства, сообщил Луговенко. В целом пакет мер по данному вопросу поддерживают министр транспорта Виталий Савельев и глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По словам Луговенко, Минтранс также выступает за запрет на проезд на территорию России фур, зарегистрированных в ЕС. Минтранс и АСМАП подготовили проекты президентского указа и постановления правительства. Окончательных решений по введению ограничений на въезд грузовых транспортных средств европейских государств в России пока не принято.