Историк: Нацисты замучили и убили в Крыму 219 тысяч человек

«Благодаря работе правоохранительных органов и архивистов был сохранен уникальный объем материалов по нацистским преступлениям в Крыму. Масштаб преступлений просто поражает», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер Госсовета Крыма Владимир Бобков. В понедельник в Верховном суде республики начался судебный процесс о признании геноцида советского народа в годы войны.

«Судебный процесс, который вполне можно назвать долгожданным, пройдет в несколько этапов. Будут представлены в том числе свидетельские показания. Несмотря на то что нацистские захватчики сделали многое, чтобы уничтожить свидетельства своих деяний, на сегодняшний день еще живы даже некоторые свидетели и жертвы этих преступлений», – рассказал депутат Госсовета – парламента Республики Крым, кандидат исторических наук Владимир Бобков.

В понедельник в преддверии Дня памяти и скорби в крымском Верховном суде начался судебный процесс о признании актами геноцида преступлений, которые были совершены немецко-фашистскими оккупантами и их союзниками в Крыму в 1941–1944 годах.

Накануне начала процесса ФСБ рассекретила новые данные о зверствах нацистов в Крыму в годы войны. Из документов и свидетельских показаний следует, что немецкие и румынские оккупационные войска применяли особенно изощренные методы уничтожения пленных и гражданского населения. Упоминаются: расстрел, сожжение или закапывание заживо, замуровывание в катакомбах, затопление в море в баржах, удушение в газокамерах. По подсчетам историков, нацисты замучили и убили в Крыму около 87 тысяч мирных граждан и свыше 47 тысяч военнопленных. Кроме того, из Крыма были отправлены на принудительные работы и в концлагеря более 85 тысяч жителей полуострова.

«В послевоенные годы благодаря работе правоохранительных органов и архивистов был сохранен уникальный объем материалов по нацистским преступлениям в Крыму, – рассказал Бобков. – Масштаб преступлений просто поражает: 219 тысяч мирных граждан и военнопленных были вывезены или уничтожены. Если исходить из того, что полуостров в тот момент населяло около 1,5 млн человек, а перед этим еще прошла мобилизация, эвакуация и выселение с территории полуострова представителей некоторых народов, мы понимаем, что львиная доля тех, кто находился на полуострове, были фактически объектами геноцида».

Согласно архивным данным, на территории Крыма нацистами было организовано более ста мест принудительного содержания: концентрационные лагеря для гражданского населения, тюрьмы различного ведомственного подчинения, перечислил историк. «Действовали как небольшие тюрьмы, на несколько камер, так и застенки на сотни узников, например, находившаяся в ведении СД тюрьма в пригороде Симферополя», – рассказал он. Кроме того, добавил Бобков, нацистами были созданы лагеря вдоль всей ветки железной дороги, которая проходила по территории Крыма. Отношение к военнопленным было очень жестоким.

«Когда мы в первой четверти XXI века вспоминаем преступления середины ХХ века, на ум сразу приходят аналогии. Мы говорим о нацизме, о бесчеловечном отношении к гражданским лицам и к военнопленным – и не можем не упомянуть сегодняшние украинские события, то, что творят современные неонацисты на Украине. Естественно все это перекликается с тем, что оставил после себя нацизм у нас в Крыму. И поэтому многие слова, которые здесь говорятся и будут говориться, имеют очень большое современное звучание», – подчеркнул Бобков.

«Мы понимаем, что сейчас тех, кто должен предстать перед судом, уже нет в живых. Но мы считаем, что каждое преступление должно получить оценку с юридической точки зрения. Кстати, то же сказал и наш президент Владимир Путин, – напомнил историк. – Конечно, должны быть установлены виновные и дана юридическая оценка произошедшему. Тогда о том, что происходило на территории Крыма в тот период, можно будет говорить уже и с юридической позиции. Это очень важно».

Но самое главное в этом процессе – это признание факта геноцида советского народа с упоминанием всех жертв, вне зависимости от их национальной принадлежности, подчеркнул собеседник. «Это ключевой фактор, который позволит нам избежать перекосов с точки зрения оценки событий того времени», – заключил Бобков.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в феврале суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение по существу дела о признании геноцида советского народа в регионе во время Великой Отечественной войны. В ходе заседания отмечено, что массовые расстрелы каратели проводили в Ростове-на-Дону, Таганроге, Шахтах, Новошахтинске, других городах и сельских населенных пунктах. В пример приведены свидетельства очевидцев.