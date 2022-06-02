В Китае назвали четыре контрмеры России в ответ на расширение НАТО

Россия будет использовать свои контрмеры в вопросе возможного расширения НАТО, их как минимум четыре, пишет научный сотрудник Народного университета Китая Ван Сяньцзюй в статье для издания «Хуаньцю шибао».

Как отмечает автор, некоторые считают, что ключевой голос Турции может помешать вступлению в НАТО Финляндии и Швеции. При этом, по его словам, если взглянуть на недавние действия Москвы, то она противостоит расширению альянса посредством ряда многосторонних контрмер, передает РИА «Новости».

«Во-первых, Кремль выпустил строгое предупреждение, что новый виток расширения альянса повлечет за собой серьезные последствия», – указывает Ван Сяньцзюй. Россия напомнила Хельсинки и Стокгольму, что не стоит неверно оценивать ситуацию, подчеркнув, что «неправильное решение» усилит региональную напряженность и нисколько не укрепит их безопасность. Также Кремль сделал акцент на том, что размещение объектов военной инфраструктуры НАТО на их территории неизбежно приведет к ответной реакции со стороны Москвы.

Вторая мера подразумевает шаги по дальнейшему усилению роли Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), указывает автор. В середине мая в Кремле состоялась встреча лидеров шести государств-членов ОДКБ, на которой обсуждались такие вопросы, как укрепление сотрудничества стран-участниц и совершенствование системы коллективной безопасности.

В-третьих, Россия стала уделять больше внимания взаимодействию с Шанхайской организацией сотрудничества, продолжает Ван Сяньцзюй. «Некоторые аналитики считают, что в условиях обострения конфликта между Россией и США с Европой и дальнейшего расширения НАТО сотрудничество ОДКБ и ШОС может в будущем распространиться на большее количество областей», – поясняет он.

Четвертый шаг – это всестороннее развитие Россией Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По словам автора, перед лицом беспрецедентных экономических и финансовых санкций со стороны западных стран Россия придает все большее значение роли объединения.

Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что распространение НАТО на восток не только не сделало Европу безопаснее, но и «посеяло семена конфликта».

Напомним, представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в своем Twitter две карты НАТО 1990 и 2019 годов и высмеял обещание о нерасширении альянса на восток, данное бывшим государственным секретарем США Джеймсом Бейкером.

1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс.