В Крыму заявили о прорыве продовольственной блокады со стороны Украины

Продовольственная блокада Крыма со стороны Украины навсегда осталась в прошлом, идет восстановление торгово-экономических связей с освобожденными Херсонской и Запорожской областями, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Поставка товаров и продовольствия в Крым из Херсонской области Украины была заблокирована в 2015 году. Официально она вступила в силу с середины января 2016 года. Тогда в сжатые сроки регион переориентировал бизнес и транспортные логистические связи на материковую часть России.

«Освобождение Херсонской и Запорожской областей положило конец продовольственной блокаде Крыма со стороны Украины. Она навсегда осталась в прошлом. Крым и освобожденные регионы активно восстанавливают утраченные некогда по вине украинских националистов торгово-экономические связи», – цитирует РИА «Новости» Крючкова.

По его словам, поставки в Крым фруктов и овощей из Херсонской и Запорожской областей позволили существенно снизить цены в регионе.

«Цены на сезонные овощи и фрукты в Крыму упали в два-три раза. Старожилы не помнят таких цен. Это, пожалуй, лучший ответ всем «сомневающимся» на вопрос: что даст России Херсонщина? Освобожденные регионы юга Украины – это зерно, овощи, фрукты. По сути, это будущая продовольственная житница России и очень хороший геополитический инструмент. Продовольствие – это новая нефть, уже в среднесрочной перспективе», – подчеркнул Крючков.

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Крым за восемь лет преодолел все пять блокад, устроенных киевскими властями.