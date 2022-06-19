Компания Mango решила прекратить прямые продажи в России

Испанская компания одежды Mango прекратит прямые продажи в России в связи с «международной геополитической неопределенностью из-за ситуации на Украине», сообщила El Pais со ссылкой на источники в компании.

Согласно сведениям издания, Mango уже договорилась с несколькими партнерами в России о передаче 55 магазинов, которые после этого станут франшизами. Компания также сохранит 800 рабочих мест, передает ТАСС.

Передача первых двух магазинов ожидается на следующей неделе. В период с июня по июль компания откажется еще от 22 магазинов. Кроме того, не будет прямых онлайн-продаж.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что к компаниям из Европы и США, которые планируют вернуться на российский рынок при первой возможности, хотя сейчас вынуждены пережидать, Россия относится с большим уважением.

Напомним, сеть магазинов джинсовой одежды Levi Strauss & Co намерена уйти с российского рынка и уже ищет покупателей на розничный бизнес.