Песков: Многие зарубежные бренды готовы вернуться в Россию при первой возможности

Россия с большим уважением относится к компаниям из Европы и США, которые планируют вернуться на российский рынок при первой возможности, хотя сейчас вынуждены пережидать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы чрезвычайно бережно относимся к тем иностранным бизнесменам, которые остаются здесь. Мы с чрезвычайно большим уважением и так же бережно относимся к тем бизнесменам, которые под давлением вынуждены сейчас пережидать, но которые сказали уже, что они все равно при первой возможности возобновят здесь свою деятельность», – ответил он на вопрос, готова ли Москва предложить какие-то преференции западным бизнесменам, которые останутся на российском рынке, несмотря на давление своих властей, передает ТАСС.

Представитель Кремля констатировал, что таких предпринимателей и компаний много. «И мы будем к ним так относиться, мы будем создавать им благоприятные условия в будущем», – заверил он.

Песков подтвердил, что в этом году на форум приедут меньше представителей западных государств, чем в предыдущие годы. Однако нужно понимать, что «их приедет меньше не потому, что они не хотят, и не потому, что они все приняли такое решение», заметил представитель Кремля.

«Да, есть решение отдельных правительств, есть решение Евросоюза как интеграционного объединения, есть директива для всех вассалов со стороны США, но очень многие предприниматели и из Америки, и из Европы, и нам об этом хорошо известно, – они вынуждены, к сожалению, сейчас пережидать», – обратил внимание Песков.

Однако, продолжил он, для многих из ушедших фирм «это будет сделать тяжелее, накладнее, потому что в современных рыночных условиях на рынке вакуум не образуется». «Вакуум моментально заполняется кем-то другим», – указал пресс-секретарь президента.

Ранее сообщалось, что сеть магазинов джинсовой одежды Levi Strauss & Co намерена уйти с российского рынка и уже ищет покупателей на розничный бизнес.

Кроме того, компания McDonald's сообщила, что продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору: он приобретает все ресторанное портфолио сети, а в дальнейшем будет развивать его под новым брендом.