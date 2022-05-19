Стал известен покупатель ресторанов McDonald's в России

McDonald's продаст свой российский бизнес своему лицензиату Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом, заявили в компании.

«После объявления об уходе с российского рынка и начале процесса продажи своего российского бизнеса корпорация McDonald's объявила о заключении договора купли-продажи со своим нынешним лицензиатом Александром Говором», – приводит РИА «Новости» сообщение компании.

Уточняется, что в соответствии с этим соглашением Говор будет управлять ресторанами под новым брендом.

Говор – владелец компании «Ги» Он управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири: в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

Ранее источник в компании заявил, что McDonald's планирует возобновить работу в России под новым брендом в середине июня, сохранив рабочие места, большинство поставщиков, сеть ресторанов и меню.

Также в компании сообщили, что McDonald's принял решение уйти с российского рынка и начал продажу российского бизнеса.

Напомним, McDonald's объявил о приостановке работы своих 850 ресторанов в России из-за российской специальной операции на Украине.

Сообщалось, что потери McDonald's Corp от временной приостановки работы российских ресторанов компании составят 50 млн долларов в месяц.

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