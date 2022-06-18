Риелтор задушил и сжег тело не заплатившей ему женщины

Мужчина, работающий риелтором в Махачкале, задушил, а затем сжег тело женщины, отказавшейся платить ему за оказанные услуги, сообщили в МВД по Дагестану.

«Подозреваемый – 25-летний житель Махачкалы – рассказал, что был риелтором и помогал погибшей продать квартиру. Узнав, что женщина уже заключила сделку, он ожидал получить ранее оговоренную сумму. 5 июня, когда она получила оставшиеся деньги – 440 тыс. рублей, они встретились, но беседа получилась конфликтной и подозреваемый нанес девушке удар по голове», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

В МВД пояснили, что он вывез женщину на своем автомобиле в бессознательном состоянии в безлюдное место и задушил. После этого на территории заброшенного полигона, на окраине селения Аданак Карабудахкентского района облил тело растворителем и сжег, чтобы скрыть содеянное.

СУСК России по Дагестану возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство) и ч. 2 ст. 162 (разбой) УК РФ.

Ранее «черный риелтор» в Архангельской области получил пожизненный срок.