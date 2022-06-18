Кобяков отреагировал на участие Киркорова в ПМЭФ

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18 июня, суббота | Последнее обновление — 17:53 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин предложил улучшить систему оплаты труда медиков
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Остановка промышленных предприятий, холодные квартиры, трудности в обеспечении продовольствием и как следствие – внутренняя миграция в ЕС, критический рост социального напряжения – всего этого могут не пережить не только правительства отдельных стран, но и ЕС в целом.
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Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кобяков отреагировал на участие Киркорова в ПМЭФ
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Ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков прокомментировал участие в нем певца Филиппа Киркорова.
«А вот у вас Киркоров на Форум приехал... Ну и что Киркоров? Ну, приехал. Господь и грешников принимает», – заявил Кобяков.
Ранее правительство Ленинградской области и компания «Строительные решения», соучредителем которой является артист Филипп Киркоров, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о строительстве торгово-развлекательного комплекса, передает РИА «Новости».
До этого общественный деятель, православный бизнесмен-меценат Сергий Алиев обратился в суд с иском против Филиппа Киркорова, обвинив певца в «осквернении поваленного креста». Кроме того, с просьбой проверить выступление в Генпрокуратуру обратился Правозащитный центр Всемирного Русского Народного Собора.
Напомним, скандал вызвали концерты Филиппа Киркорова под названием «55. Gold the greatest hits. Лучшие хиты», которые прошли на сцене Кремлевского дворца с 27 по 30 апреля. В рамках шоу на сцене в качестве декорации был поваленный крест, на который взобрался артист.
Путин и Симоньян обменялись шутками об окончании сессии ПМЭФ
Президент России Владимир Путин и модератор пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян обменялись шутками об окончании пленарки форума по просьбе «начальства, требовавшего закругляться».
«Мне вот сообщают, что мы должны уже с вами закругляться», – сказала Симоньян. «Начальство?» – спросил Путин, чем вызвал смех в зале, передает РИА «Новости».
«Да, не ваше, мое… Начальство форума, в чьем временном распоряжении я нахожусь в течение этих часов, что работаю модератором этой панели», – пошутила Симоньян.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
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Путин спрогнозировал возвращение европейских компаний в Россию
Многие европейские компании вернутся на российский рынок, власти России не будут этому мешать, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Я не сомневаюсь – пройдет время, многие наши партнеры, как минимум из европейских стран, вернутся на российский рынок и будут здесь с удовольствием работать. У меня нет в этом никаких сомнений. Жизнь заставит просто это делать. А мы им не будем мешать, мы открыты для всего мира», – цитирует ТАСС главу государства.
Ранее Путин заявил, что ряд товаров, которые исчезли из России из-за санкций, могут поставить другие партнеры.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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На ПМЭФ сказали, откуда шли DDoS-атаки
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DDoS-атаки на инфраструктуру ПМЭФ накануне шли с мощностью 140 Гигабит в секунду с адресов из США, Украины, Бангладеша, Бразилии и других стран, заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
«Нас бомбили, как Сталинград фашисты этими DDos-атаками. Но мы справились, конечно…140 гигабит в секунду мы атаки получили. Атаковали с адресов Штатов, Украины, Индонезии, Бразилии, Колумбии, Тайланда, Бангладеша и других стран. Но мы выдержали», – цитирует РИА «Новости» Кобякова.
Также он заявил, что юбилейный форум в Петербург приехало в 10 раз меньше представителей США, чем в 2019 году, когда их было 600.
Кобяков заверил, что защита инфраструктуры ПМЭФ от DDoS-атак в дальнейшем будет усилена.
«Мы будем усилять (защиту), конечно», – подчеркнул он.
Напомним, в пятницу сообщалось, что на системы ПМЭФ, в том числе аккредитации, начались массированные DDoS–атаки, из-за чего президент Владимир Путин перенес свое выступление на Петербургском экономическом форуме на час позже.
Также из-за изменения графика, вызванного DDoS-атаками, в укороченном формате прошла встреча Путина с главными редакторами СМИ и военными корреспондентами.
Напомним, юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
Умер французский актер и режиссер Жан-Луи Трентиньян
Известный французский актер, режиссер и сценарист Жан-Луи Трентиньян умер на 92-м году жизни.
Актер «скончался от старости сегодня утром у себя дома в регионе Гар в окружении своих близких», передает РИА «Новости» со ссылкой на французские СМИ.
Жан-Луи Трентиньян, посвятивший более 60 лет служению театру и кинематографу, сыграл в более чем 130 фильмах. Одной из самых запоминающихся стала его роль в фильме Клода Лелуша «Мужчина и женщина». Картина была удостоена высшей награды Каннского кинофестиваля, а также премий «Оскар» и «Золотой глобус». Также он известен работами в фильмах «Любовь», «Обгон», «И Бог создал женщину».
Токаев заявил о возможности Казахстана заменить России ряд ушедших товаров
Казахстан сможет заменить России товары некоторых ушедших производителей, заявил в ходе Петербургского международного экономического форума президент страны Касым-Жомарт Токаев.
«Конечно, сможем», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в ходе дискуссии в пятницу на пленарном заседании, передает ТАСС его слова.
Ранее президент республики отметил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) имеют необходимый потенциал, чтобы обеспечить себя продовольственными товарами.
Путин: России никогда не дадут критически важные технологии
Российской Федерации никогда не давали и не дадут критически важные технологии, продавали только смартфоны, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Упаковку и прочие такие вещи, даже телефоны и смартфоны, нам всегда дадут. Но нам никогда не давали и не дадут критически важные технологии», – цитирует ТАСС Путина.
«А когда мы начинаем отстаивать свои права, нам тут ввинчивают какие-то санкции и ограничения. Мы должны настроить себя именно на это и иметь возможность воспроизводить критически важные технологии. Если мы поймем это, то все остальные вещи мы решим достаточно спокойно», – заключил глава государства.
Ранее Путин заявил, что импортозамещение не может стать панацеей, это не кардинальные решения, если мы будем лишь повторять других, то рискуем оказаться в позиции «постоянно догоняющих».
Также Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что суверенитет страны не может быть частичным, поэтому России необходимо отстаивать свой политический суверенитет, а также укреплять экономическую и финансовую самостоятельность.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Путин: Мы не должны превращать освобождаемые в ходе спецоперации города в подобие Сталинграда
Вооруженные силы (ВС) РФ при организации боевых действий думают о том, чтобы не превращать освобождаемые города Донбасса в «подобие Сталинграда», заявил президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Мы говорим о проведении специальной военной операции, и даже при проведении специальной военной операции мы не должны те города и населенные пункты, которые мы освобождаем, превращать в подобие Сталинграда. Это естественная вещь, о которой наши военные думают при организации боевых действий», – сказал глава государства, передает ТАСС.
По его словам, штурмовать украинские укрепрайоны под Донецком, откуда бьют по жилым кварталам, нецелесообразно, это привело бы к большим жертвам атакующих сил – там тактика другая: идет работа по заходу в тыл, но это требует времени, передает РИА «Новости».
Ранее Владимир Путин заявил, что задачи спецоперации будут решены, и залогом тому – мужество и героизм наших воинов. По словам президента, российские солдаты отстаивают право на свободное и безопасное развитие, против псевдоценностей, расчеловечивания и деградации.
Также он назвал боевые действия на Украине трагедией.
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Путин: Россия никому не угрожает ядерным оружием
Россия никому не угрожает ядерным оружием, оно у нас есть, об этом все должны знать, но мы его применим, если нужно будет защитить суверенитет, заявил президент Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме.
«Мы слышим риторику подобного образа. Она откуда берется? Из их собственных высказываний, то один безответственный политик что-нибудь ляпнет, то другой, причем на очень высоком уровне, на уровне МИД разглогольствует что-то по этому поводу. Но мы что, молчать будем? Мы соответствующим образом отвечаем. Как только мы ответили, нас цепляют за это и говорят: вот Россия угрожает. Ничем мы не угрожаем, но все должны знать, что у нас есть, и что мы будем применять, если потребуется для защиты нашего суверенитета», – заявил Путин, передает РИА «Новости».
Напомним, на Западе жаловались на «опасную риторику Кремля о ядерном оружии». При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.
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Путин: Ситуация в мировых делах должна успокоиться
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском экономическом форуме заявил, что ситуация в мировых делах со временем изменится в положительную сторону.
Так глава страны ответил в пятницу на пленарной сессии ПМЭФ на вопрос о поставках продовольствия и нынешних проблем с ними.
«Мы совсем не рады тому, что могут наступить какие-то негативные последствия для каких-то стран, мы на это не рассчитываем. Мы рассчитываем на то, что здравый смысл все-таки возобладает, что ситуация в мировых делах все-таки успокоится», – приводит слова Путина ТАСС.
Также он подчеркнул, что со временем есть вероятность, что все будут относиться с уважением к интересам друг друга, и мы будем нормально функционировать
Сечин заявил об уничтоженных санкциями основах права, сложившихся после Второй мировой войны
Санкции уничтожили основы сложившегося после Второй мировой войны права – права на защиту собственности, ведения бизнеса, на защиту в суде, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Принцип верховенства права... является основой любой современной конституционной демократии. Разрушение этого фундаментального принципа, применение санкций со стороны узкой группы стран, привело к уничтожению базовых основ правовой системы, сложившейся в мире по итогам Второй мировой войны: защиты права собственности и свободы ведения предпринимательской деятельности, права на судебную защиту и других фундаментальных прав», – передает РИА «Новости» выдержку из его доклада.
По словам Сечина, сейчас продолжает набирать обороты мировой экономический кризис, которые происходит не из-за санкций, но усугубляется ими, появилась перманентная «санкционной премии» в цене нефти.
«Санкции уничтожают незыблемый ранее институт контрактных обязательств, саму судебно-правовую систему, финансовый, транспортный и промышленный сектора. Как следствие, социальную сферу и в итоге сам глобальный рынок», – отметил Сечин.
Ранее президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ заявил, что санкции против России являются безумными и бездумными, их цель – нахрапом и с наскока смять экономику России, однако это не получилось.
Путин призвал бизнесменов инвестировать внутри России
Бизнесу лучше инвестировать внутри России, а власти обеспечат безопасность этих вложений, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Инвестировать надо дома, в свою родную страну. А наша задача заключается в том, чтобы обеспечить безопасность этих вложений, мы так и будем делать», – цитирует ТАСС главу государства.
Ранее президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме призвал представителей отечественного крупного бизнеса связывать их будущее и детей с Россией.
Также Путин обратился к представителям бизнеса в ходе выступления на ПМЭФ и призвал их думать не только об извлечении прибыли, но и о служении обществу и связи своего будущего со страной.
До этого Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), призвал навсегда отказаться от проверок российского бизнеса.
Напомним, Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».
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Организаторы назвали основные цифры ПМЭФ
На юбилейном Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили соглашений на сумму 5,6 трлн рублей, заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
«Мы приближаемся к 6 трлн рублей подписанных соглашений на форуме. К настоящему времени подписано 691 соглашение на сумму 5 трлн 639 млрд. Но мы, конечно, озвучиваем только те цифры, которые не являются коммерческой тайной», – сказал Кобяков, передает РИА «Новости».
Всего в форме принимают участие 14 тыс. человек из 1330 стран мира с учетом России, рассказал советник.
Отмечается, что юбилейный ПМЭФ продемонстрировал самодостаточность и экономический суверенитет России.
«Защищенность от внешнего давления и всех форм шантажа», – сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции.
Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
Ранее сообщалось, что привлечение иностранных управленцев и специалистов для работы в российских организациях и международных компаниях России стало главной темой панельной дискуссии «Как оформить визу в страну возможностей» в рамках Петербургского международного экономического форума-2022.
Названы десять лучших медицинских изобретений России в 2021 году
Экспресс-оценка поражения легких при COVID-19, тест для определения самых опасных штаммов коронавируса, 3D-имплант для грудной клетки и новый способ лечения расслоения аорты, вошли в топ-10 медицинских изобретений России в 2021 году, сообщили в Роспатенте.
«Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в очередной раз доказала, что врач – это поистине героическая профессия. Но когда мы говорим о подвигах людей в белых одеждах, то чаще представляем военных медиков в горячих точках, сотрудников Международного комитета Красного Креста, других гуманитарных организаций. Без сомнения, все они достойны уважения, но есть и те, кто, помимо основной практики, работает над новыми методами лечения, совершенствует медицинские технологии – изобретает! Именно их труды в этот раз мы и решили отметить», – заявил глава Роспатента Юрий Зубов РИА «Новости» на Петербургском экономическом форуме.
Многие из изобретений нацелены на борьбу с COVID-19: программа экспресс-оценки изменений легких человека при коронавирусе, которую предложила группа исследователей научно-клинического центра московской ГКБ №67, помогает быстро определять тяжесть поражения органов дыхания без применения КТ и флюорографии.
В список вошел и универсальный тест для выявления пяти наиболее опасных вариантов SARS-CoV-2 - штамма COVID-19. Специалисты из ГНЦ «Институт иммунологии», в свою очередь, предложили лекарство против этого штамма – «Мир-19», которое подавляет активность жизненно важных генов вируса, не затрагивая геном человека.
Другие изобретения связаны с нейрохирургией. Доктор медицинских наук Алексей Шкарубо и сотрудники МГТУ имени Н.Э. Баумана под руководством доцента Ларисы Сафоновой разработали систему для поверхностного обнаружения и распознавания опухолей. Специалисты ГБУЗ «НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского» нашли способ и создали устройство, которые снижают риск травматизации скопления волокон мозга при проведении операции. А коллектив специалистов из ФГБУ НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева разработал новый хирургический способ лечения расслоения аорты.
Специалистами обнинского филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» разработан 3D-имплант для устранения дефекта грудной клетки после операций по удалению метастазов из грудины.
Также российские специалисты запатентовали способ пластики передней грудной стенки, позволяющий эффективно закрывать дефекты после подобных операций, запатентовали аппарат для лечения опорно-двигательной системы, предложили методику, которая прогнозирует развитие хронической болезни почек у пациентов с сахарным диабетом.
Ранее Роспатент назвал десять лучших изобретений XXI века.
Напомним, юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.
Робот Дуняша вошла в число самых упоминаемых персон ПМЭФ
Робот-андроид Дуняша оказалась в топ пять персон, которых чаще всего упоминали средства массовой информации на Петербургском международном экономическом форуме.
По данным агентства Brand Analytics, промобот обошла по популярности даже музыканта Филиппа Киркорова, который посетил форум в день открытия, сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».
Напомним, гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встречает человекоподобный робот компании «Промобот» Дуняша, которая приветствует посетителей, продает мороженое и рассказывает необычные факты.
Робот делает посетителям комплименты и предлагает мороженое и кофе, а также рассказывает гостям факты о Санкт-Петербурге.
Эксперты обсудили пути противодействия «культуре отмены» России
На Петербургском международном экономическом форуме ведущие эксперты отрасли, представители власти и журналистского сообщества обсудили вопросы информационного давления на Россию и роль иностранных ИТ-гигантов в этом процессе, а также возможные пути противодействия многочисленным фейкам в сети.
«Она [культура отмены] действительно происходит в совершенно новом информационно-коммуникационном пространстве. Прежде такого пространства не существовало. У нас существует проблема – мы живем в общих цифровых пространствах, а рычаги их регулирования до самого недавнего времени находились в отдельных странах и оказались средством очень глубокой и очень серьезной манипуляции. Это первое. Прежде такого не было. Прежде элементы независимости были выше», – отметил декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андрей Быстрицкий. Его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В том, что сегодня онлайн-площадки приобрели реальную власть и могут распоряжаться ей для цензуры и ограничения свободы слова, согласен и Питер Лавелль, ведущий телеканала RT. «Мы не можем больше полагаться на людей, которые по своей прихоти могут взять и просто так удалить 17 лет моей работы и моей профессиональной деятельности. Они все равно на вашем контенте зарабатывают деньги. Они у вас деньги берут, а сами-то с этого деньги имеют, потому что трафик есть», – считает Лавелль.
С тем, что власть иностранного бигтеха приобрела пугающий масштаб согласен и Сергей Кочетков, первый заместитель главного редактора МИА Россия сегодня.
«Самая большая проблема и российских СМИ и СМИ других стран, таких, например, как китайские СМИ, СМИ Ближнего Востока, это, конечно, американский бигтех. Это компании, которые контролируют поисковики, выдачу поисковую, которые контролируют новостные агрегаторы, компании, которые контролируют основные социальные сети. То есть проблемы начинаются на технологичном уровне. Когда действительно какие-то идеи, мысли, информация отменяются на стадии алгоритма», – подчеркнул он.
Крайне важно в таких условиях развивать собственные региональные платформы, уверен Ксавье Моро, основатель Центра политического и стратегического анализа STRATPOL. По мнению Моро, Россия движется в правильном направлении, и наличие таких сервисов, как RuTube и «ВКонтакте», только подтверждают это, считает он.
Другой немаловажной темой дискуссии стала проблема масштабного распространения фейков в сети. По мнению Ленара Файзутдинова, первого заместителя генерального директора АНО «Диалог», решить проблему могло бы проактивное участие государства в информполитике для противодействия фейкам.
Кроме этого, Файзутдинов призвал представителей государства активнее наращивать свое присутствие в социальных сетях и на онлайн-платформах:
Эксперты сошлись во мнении, что несмотря на «культуру отмены», которую страны запада активно применяют по отношению к России, действовать такими же методами не верно. Как подчеркнул Андрей Быстрицкий, нужно учиться гибкой коммуникации, понимать новые реалии, уметь в них работать и учитывать новые технологические особенности современного общества.
Похожую точку зрения высказал и Ленар Файзутдинов. «Мы должны быть технологичными. И как раз нынешняя ситуация позволяет нам нарастить технологическую ситуацию нашей коммуникационной политики», –резюмировал он.
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