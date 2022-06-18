Кобяков отреагировал на участие Киркорова в ПМЭФ

Эксперты обсудили пути противодействия «культуре отмены» России

На Петербургском международном экономическом форуме ведущие эксперты отрасли, представители власти и журналистского сообщества обсудили вопросы информационного давления на Россию и роль иностранных ИТ-гигантов в этом процессе, а также возможные пути противодействия многочисленным фейкам в сети.

«Она [культура отмены] действительно происходит в совершенно новом информационно-коммуникационном пространстве. Прежде такого пространства не существовало. У нас существует проблема – мы живем в общих цифровых пространствах, а рычаги их регулирования до самого недавнего времени находились в отдельных странах и оказались средством очень глубокой и очень серьезной манипуляции. Это первое. Прежде такого не было. Прежде элементы независимости были выше», – отметил декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андрей Быстрицкий. Его слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В том, что сегодня онлайн-площадки приобрели реальную власть и могут распоряжаться ей для цензуры и ограничения свободы слова, согласен и Питер Лавелль, ведущий телеканала RT. «Мы не можем больше полагаться на людей, которые по своей прихоти могут взять и просто так удалить 17 лет моей работы и моей профессиональной деятельности. Они все равно на вашем контенте зарабатывают деньги. Они у вас деньги берут, а сами-то с этого деньги имеют, потому что трафик есть», – считает Лавелль.

С тем, что власть иностранного бигтеха приобрела пугающий масштаб согласен и Сергей Кочетков, первый заместитель главного редактора МИА Россия сегодня.

«Самая большая проблема и российских СМИ и СМИ других стран, таких, например, как китайские СМИ, СМИ Ближнего Востока, это, конечно, американский бигтех. Это компании, которые контролируют поисковики, выдачу поисковую, которые контролируют новостные агрегаторы, компании, которые контролируют основные социальные сети. То есть проблемы начинаются на технологичном уровне. Когда действительно какие-то идеи, мысли, информация отменяются на стадии алгоритма», – подчеркнул он.

Крайне важно в таких условиях развивать собственные региональные платформы, уверен Ксавье Моро, основатель Центра политического и стратегического анализа STRATPOL. По мнению Моро, Россия движется в правильном направлении, и наличие таких сервисов, как RuTube и «ВКонтакте», только подтверждают это, считает он.

Другой немаловажной темой дискуссии стала проблема масштабного распространения фейков в сети. По мнению Ленара Файзутдинова, первого заместителя генерального директора АНО «Диалог», решить проблему могло бы проактивное участие государства в информполитике для противодействия фейкам.

Кроме этого, Файзутдинов призвал представителей государства активнее наращивать свое присутствие в социальных сетях и на онлайн-платформах:

Эксперты сошлись во мнении, что несмотря на «культуру отмены», которую страны запада активно применяют по отношению к России, действовать такими же методами не верно. Как подчеркнул Андрей Быстрицкий, нужно учиться гибкой коммуникации, понимать новые реалии, уметь в них работать и учитывать новые технологические особенности современного общества.

Похожую точку зрения высказал и Ленар Файзутдинов. «Мы должны быть технологичными. И как раз нынешняя ситуация позволяет нам нарастить технологическую ситуацию нашей коммуникационной политики», –резюмировал он.