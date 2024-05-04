Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.0 комментариев
ВС России за неделю нанесли 25 групповых ударов по украинским объектам энергетики
Минобороны: ВС России за неделю нанесли 25 групповых ударов по украинским объектам энергетики
Российские войска нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по украинским объектам энергетики и предприятиям ВПК, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Удары наносились с 28 апреля по 4 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России. Были украинские объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотников, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, ВС России поразили пункты временной дислокации подразделений нацформирований и иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ.
Ранее российские военные нанесли удар по складу с БПЛА и позициям ВСУ в Харькове.