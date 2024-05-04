Минобороны: ВС России за неделю нанесли 25 групповых ударов по украинским объектам энергетики

Tекст: Вера Басилая

Удары наносились с 28 апреля по 4 мая в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики и промышленности России. Были украинские объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, места хранения ракет и боеприпасов, а также цеха производства безэкипажных катеров и беспилотников, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

Кроме того, ВС России поразили пункты временной дислокации подразделений нацформирований и иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ.

Ранее российские военные нанесли удар по складу с БПЛА и позициям ВСУ в Харькове.