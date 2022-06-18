На ПМЭФ сказали, откуда шли DDoS-атаки

DDoS-атаки на инфраструктуру ПМЭФ накануне шли с мощностью 140 Гигабит в секунду с адресов из США, Украины, Бангладеша, Бразилии и других стран, заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

«Нас бомбили, как Сталинград фашисты этими DDos-атаками. Но мы справились, конечно…140 гигабит в секунду мы атаки получили. Атаковали с адресов Штатов, Украины, Индонезии, Бразилии, Колумбии, Тайланда, Бангладеша и других стран. Но мы выдержали», – цитирует РИА «Новости» Кобякова.

Также он заявил, что юбилейный форум в Петербург приехало в 10 раз меньше представителей США, чем в 2019 году, когда их было 600.

Кобяков заверил, что защита инфраструктуры ПМЭФ от DDoS-атак в дальнейшем будет усилена.

«Мы будем усилять (защиту), конечно», – подчеркнул он.

Напомним, в пятницу сообщалось, что на системы ПМЭФ, в том числе аккредитации, начались массированные DDoS–атаки, из-за чего президент Владимир Путин перенес свое выступление на Петербургском экономическом форуме на час позже.

Также из-за изменения графика, вызванного DDoS-атаками, в укороченном формате прошла встреча Путина с главными редакторами СМИ и военными корреспондентами.

Напомним, юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.