В ПФР объяснили условия для досрочного получения пенсии

Жители России могут получить накопительную часть пенсии до общеустановленного пенсионного возраста, сообщил юрист пенсионного фонда России Василий Воробьев.

Воробьев рассказал, что граждане России могут получить накопительную часть на пять лет раньше выхода на пенсию. «Накопительная часть пенсии – это тот объем средств, который формировался до 2014 года, когда впервые ввели мораторий. Такую возможность россияне получили после 2019 года. Тогда пенсионный возраст в стране повысили до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Однако возраст для выплаты пенсионных накоплений остался прежним. Таким образом, женщины могут подать документы на досрочные выплаты с 55 лет, а мужчины с 60», – передает «Вечерняя Москва» его слова.

Юрист объяснил, что для досрочного получения накопительной части пенсии россиянин должен обратиться с заявлением в ПФР, если его счет находится в государственной управляющей компании Внешэкономбанка или в свой негосударственный пенсионный фонд.

Воробьв подчеркнул, что есть два способа получить досрочную выплату: единоразово и в качестве прибавки к доходу.

«Отмечу, что накопительную часть пенсии можно получить в размере единоразовой выплаты или превратить в прибавку к своему доходу до конца жизни. Получить полностью всю сумму могут инвалиды и получатели социальной пенсии, а также граждане, кому положена пенсия по потере кормильца. Россиянин сам сможет определить срок выплат, если он самостоятельно копил себе на старость. Например, участвовал в программах софинансирования или отправил средства материнского капитала на накопительную часть пенсии мамы», – рассказал специалист.

Юрист пояснил, что из необходимых документов необходимо заявление с указанием персональных данных можно направить через личный кабинет на портале госуслуг либо на официальном сайте ПФР. При электронном обращении необходимо выбрать вкладку «Заявление о единовременной выплате средств пенсионных накоплений». Также заявление можно подать через клиентскую службу органа ПФР по предварительной записи. Предварительно записаться на прием или получить консультацию можно по телефону горячей линии, добавил он.

По словам эксперта, в ближайшее время в российской пенсионной реформе не планируются никакие нововведения. «Насколько я знаю, никаких изменений пока не будет. Все будут получать пенсии в установленном порядке», – сказал Воробьев.