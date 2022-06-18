«Синара-ТМ» начал разработку нового трехсекционного трамвая

Машиностроительный холдинг «Синара – Транспортные Машины» разрабатывает новый трехсекционный трамвай, строительство которого может начаться уже в этом году, сообщил директор по общественному транспорту компании Николай Пронин на площадке ПМЭФ.

«Сейчас наше предприятия «Синара-Шкода» ведет разработку трехсекционного трамвая, и в этом году мы должны приступить к началу изготовления головной машины», – передает РИА «Новости» его слова.

Пронин отметил, что серьезных проблем в работе нет, поскольку большая часть коллектива и гендиректор СП являются гражданами России, для которых никаких изменений в работе не произошло, чешский менеджмент был вынужден покинуть Россию.

«Мы продолжаем разрабатывать ту технику, которую начали разрабатывать вместе с чешскими партнерами. У нас выполнена та часть работ, которую мы им заказывали. Здесь никакой проблемы нет. Само СП работает так же. Задачи не поменялись, менеджмент работает так же. А менеджмент, который был чешский, был вынужден покинуть Россию», – подчеркнул он.

Напомним, в 2021 году трамвай Москвы выиграл международную премию Global Light Rail Awards. Жюри конкурса отметило масштаб развития трамвая и его сервисов для пассажиров. Год назад московский трамвай наградили как «самую развивающуюся систему».