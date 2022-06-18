Рособрнадзор призвал не путать ЕГЭ и Болонскую систему

ЕГЭ не является частью Болонской системы, дискуссии о его отмене в контексте отказа от Болонской системы некорректны, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Музаев на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что «это путаница в головах» и «юридически неправильно». Он пояснил, что «новая модель выпускного вступительного экзамена» просто «сформировалась» в период, «когда подписывалось Болонское соглашение». По словам Музаева, «так совпало».

«И это все вошло в нашу жизнь параллельно. Многие эксперты, которые не от образования, посчитали, что это единое целое. Но это две разные сущности», – приводит его слова ТАСС.

Музаев считает заявления об отмене ЕГЭ популистскими: «Никто еще из экспертов, кто не участвует в разработке заданий и ежегодных дискуссиях по предметам, ничего не предложил взамен».

Напомним, Рособрнадзор описал схему отказа от Болонской системы. Музаев заявил, что Россия должна поэтапно отказываться от Болонской системы образования. Выпускников необходимо предупредить хотя бы за два года об изменениях, а студенты не должны пострадать.