Раскрыта биография третьего пропавшего на Украине наемника из США

Третьего пропавшего на Украине американца, воевавшего на стороне Киева, зовут Грейди Керпаси, он прослужил в американском Корпусе морской пехоты 20 лет, в том числе провел три года в Ираке, и ушел в отставку в 2021 году, сообщает CNN со ссылкой на супругу бывшего морпеха и на друга его семьи.

По словам друга семейства Джорджа Хита, Керпаси решил отправиться на Украину, чтобы «помочь» украинской стороне, но не хотел оказаться на передовой. Он прибыл на Украину 7 марта и 21 марта оказался в Киеве, передает ТАСС.

Керпаси, а также наемники, воющие в рядах так называемого Интернационального легиона, созданного украинскими властями, должны были в конце апреля находиться на наблюдательном посте близ Херсона. Пост 26 апреля начали обстреливать, тогда Керпаси и другой военный пошли разобраться с тем, что происходит. Наемник по рации попросил украинских военных открыть ответный огонь, и это было последнее, что от него было слышно, сообщил друг семьи.

«Цель Керпаси заключалась не в том, чтобы участвовать в перестрелках и заниматься чем-то таким. <...> Просто так получилось в конечном итоге», – отметил друг Керпаси.

По данным газеты The Washington Post, Керпаси 49 лет.

Ранее британские СМИ сообщили, что два американца – Александер Дрюке и Энди Уинх – были задержаны на Украине после того, как в составе группы из 10 человек противостояли российским силам вблизи Харькова.

Между тем, в Минобороны России назвали число уничтоженных и сбежавших с Украины иностранных наемников.