Китай спустил на воду третий авианосец Песков рассказал, как Путин готовится к выступлению на ПМЭФ В России упростили механизм обслуживания экспортируемой военной техники 17 июня 2022, 08:51 Текст: Антон Никитин

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) сможет принимать решения, касающиеся обслуживания и ремонта продукции военного назначения, находящейся на территории иностранного государства, самостоятельно, что позволит оперативно обслуживать военную продукцию за рубежом, сообщили в пресс-службе организации. «Общий порядок поставки продукции военного назначения подразумевает принятие решения президентом России, правительством России или ФСВТС России и наличие соответствующей лицензии, выдаваемой ФСВТС России. В части, касающейся осуществления комплексного сервисного обслуживания продукции военного назначения, находящейся на территории иностранного государства, вводится упрощенный порядок – только по вышеупомянутой лицензии», – сообщили ТАСС в пресс-службе, прокомментировав соответствующий указ президента России Владимира Путина, вносящий изменения в положения указа от 10 сентября 2005 года «Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами». Там подчеркнули, что благодаря этому, в частности, будут сокращены сроки поставки запасных частей для продукции военного назначения на территории иностранных государств. По информации ФСВТС России, указ расширяет полномочия службы в части принятия решений о поставках продукции военного назначения, в том числе в создании совместных с иностранными заказчиками предприятий по сервисному обслуживанию продукции военного назначения, оказании содействия в создании специальных объектов на территориях иностранных государств для обслуживания, ремонта, утилизации, модернизации техники и ее комплектующих, а также в создании на территории иностранных государств временных запасов запасных частей и комплектующих изделий. Как пояснили в ФСВТС России, по сути «создан механизм более оперативного осуществления комплексного сервисного обслуживания продукции военного назначения, находящейся на территории иностранных государств».

Ростех оценил применение на Украине самонаводящихся снарядов «Краснополь» 16 июня 2022, 03:35 Текст: Алексей Дегтярев

Российский управляемый артиллерийский снаряд 152 мм «Краснополь» подтвердил высокую точность в ходе спецоперации на Украине, он может применяться в том числе по движущимся целям, заявили в Ростехе. «Боевые действия подтвердили высокую эффективность артиллерийских снарядов «Краснополь». Управляемый боеприпас оснащен системой полуактивного лазерного наведения. Он позволяет с высокой точностью поражать как неподвижные, так и движущиеся цели», – цитирует сообщение госкорпорации РИА «Новости». Минобороны России неоднократно демонстрировало кадры поражения украинских позиций и бронетехники снарядами «Краснополь», запущенных из САУ «Мста-С». Максимальная дальность «Краснополя-М» составляет до 25 километров. Он имеет лазерную головку самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Для истребителя Checkmate решили сделать отклоняющееся во все стороны сопло 15 июня 2022, 08:33

Фото: Александр Мельников/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Разрабатываемый в России однодвигательный легкий тактический истребитель пятого поколения Checkmate получит сопло, отклоняющееся во все стороны, говорится в патенте, опубликованном компанией «Сухой». «Поворотное реактивное сопло двигателя самолета располагается по оси симметрии фюзеляжа и используется для управления и балансировки в полете, может быть выполненным как отклоняемым только вверх–вниз в вертикальной плоскости, так и всеракурсным», – передает РИА «Новости» текст документа. Ранее в мире серийных однодвигательных самолетов с всеракурсным соплом двигателя не выпускалось. Как пояснили в Ростехе, установка такого элемента не только улучшит взлетно-посадочные характеристики, но и обеспечит самолету сверхманевренность. «Ранее предполагалось оснастить самолет двигателем с управляемым вектором тяги (УВТ) только в вертикальной плоскости. Прежде всего это необходимо для укороченной дистанции взлета – это одно из требований к полноценным самолетам пятого поколения. Сегодня мы решили добавить опцию по установке двигателя с всеракурсным УВТ по желанию заказчика. Самолет с таким соплом получит маневренность, значительно превосходящую возможности «классических» однодвигательных машин», – подчеркнули в корпорации. В Ростехе добавили, что наличие опции с всеракурсным соплом повысит адаптивность авиационной платформы и позволит конфигурировать самолет в соответствии с пожеланиями заказчика. Россия – единственная страна в мире, которая производит серийные двигатели с соплами с всеракурсным управлением вектором тяги. Они ставятся на такие самолеты, как МиГ-29ОВТ, Су-30СМ, Су-35, Су-57. Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения. Прототип самолета впервые представили в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС. Ключевые особенности самолета – малозаметность, низкая стоимость летного часа и открытая архитектура. Сообщалось, что разработчики Checkmate при его создании учли и исправили недостатки американского истребителя-«невидимки» Lockheed F-117А Nighthawk. Эксперт: Спецоперация на Украине развенчала мифы о превосходстве американского оружия 15 июня 2022, 17:24

Фото: @GeneralStaff.ua

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Военная промышленность США боится оттока заказчиков, поэтому в Вашингтоне придумывают нелепые оправдания неэффективности комплексов Javelin на Украине», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее в США объяснили провал Javelin на Украине незнанием украинцами английского. «Судя по всему, противотанковые ракетные комплексы Javelin впервые применяют против настолько сильного противника, как Вооруженные силы России, именно сейчас – во время спецоперации. В итоге эти комплексы показывают эффективность, намного более низкую, чем ожидали украинцы и американцы, исходя из «разрекламированности» этих ПТРК. Поэтому США решили таким образом списать невысокий КПД своего оружия на отсутствие инструкций, несовершенство сервиса «Google Переводчик» и малограмотность самих украинцев», – пояснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев. По словам аналитика, американский оборонно-промышленный комплекс не хочет нести репутационные и финансовые удары, поэтому ради спасения своих портфелей заказов решил пожертвовать имиджем Google и украинцев. «Нелепость данного объяснения заключается еще и в том, что на Украине находится и находилось еще задолго до российской спецоперации очень много военных инструкторов и наемников из США и стран НАТО, владеющих английским языком, а также умеющих обращаться с Javelin. Они работают с этими ПТРК сами и учат обращаться с ними бойцов ВСУ, нацбатов и прочих», – напомнил собеседник. Кроме того, указал Перенджиев, на Украине велась мощная кампания по раскрутке Javelin. «Политики, СМИ и «эксперты» кричали, что они принесут Украине «перемогу». Детей называли в честь этих американских ПТРК. А тут вдруг получается, что никакой «перемоги». И американской стороне надо было что-то придумывать», – пояснил он. Однако, подчеркнул Перенджиев, все страны смотрят за противостоянием американского и российского оружия на Украине, и у будущих заказчиков оружия начинают возникать вопросы к США. «Весь мир следит за спецоперацией в том числе и потому, что тут иллюстрируется, чего стоит оружие России и какова реальная эффективность оружия США и НАТО. Так что еще одним – смежным – результатом спецоперации ВС РФ на Украине становится развенчание мифа о превосходстве американского оружия», – сказал эксперт. Он обратил внимание, что инструкция по пользованию Javelin содержит 258 страниц. «Это очень странный объем – в России, например, оптимальный размер учебников в военных учебных заведениях – 150–200 страниц. А тут инструкция для пользования одним оружием в полтора раза больше. К тому же можно было сделать видео – доступнее и понятнее, чем напечатанная инструкция», – резюмировал собеседник. Эксперт напомнил также, как во время азербайджано-армянского конфликта в 2020 году турецкие беспилотники Bayraktar преподносились как главное оружие победы Азербайджана. Теперь же, когда российские военные начали эффективно сбивать их в ходе военной спецоперации, Турция прекратила поставки БЛА Украине, чтобы в том числе не нести репутационные потери перед потенциальными заказчиками, отметил он. Ранее инструктор-волонтер Марк Хейворд заявил газете Washington Post, что противотанковые ракетные комплексы Javelin показали свою неэффективность на Украине из-за отсутствия кол-центров и горячих линий, которые объясняли бы военным, как пользоваться устройствами. Хейворд утверждает, что украинские пользователи Javelin лишены возможности обращаться в техподдержку или на «горячую линию», которые показали себя полезным ресурсом для войск США. Кроме того, неполадки в ПТРК, по его словам, возникали в связи с тем, что украинские военнослужащие переводили 258-страничную инструкцию по эксплуатации комплекса при помощи переводчика Google, искажавшего смысл написанного. По словам инструктора, другая причина заключается в том, что Соединенные Штаты не поставляли на Украину компьютерные программы, которые в обязательном порядке должны применяться военными при обучении обращению с Javelin. При этом власти США снова выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Также Киеву будут направлены четыре вертолета Ми-17, тысяча ракет Javelin, 15 тактических машин. Кроме того, в среду заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол подтвердил поставку Украине 108 гаубиц M777 и 220 тысяч боеприпасов к ним. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин наградил посадивших под Анапой самолет без двигателя летчиков 15 июня 2022, 15:14 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества экипаж Ту-134, который 26 лет назад смог посадить под Анапой самолет с отказавшим двигателем, указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. «За мужество и высокий профессионализм, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Бузанова Константина Васильевича, Былду Владимира Анатольевича (посмертно), Филипова Петра Никитича, Хабирова Салавата Сафиевича», – говорится в документе на портале официальной правовой информации. Как сообщала «Российская газета», инцидент произошел в 1996 году. При взлете Ту-134, выполнявшего рейс «Башкирских авиалиний» с 76 пассажирами, в один из двигателей попала птица. Экипаж совершил вынужденную посадку, при этом ни один человек не пострадал. Анонсировано большое выступление Путина на форуме в Петербурге 16 июня 2022, 13:25

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Вера Басилая

Выступление президента Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу будет большим, он готовится к выступлению, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Завтра Путин работает уже непосредственно на форуме, в 2 часа дня большая пленарка. Пленарное заседание, большое выступление Путина ожидаем, президент готовится к нему», – цитирует РИА «Новости» Пескова. Также, по словам представителя Кремля, Путин встретится с главами государств, которые принимают участие в форуме, в частности, с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. «Завтра также будет часть рабочего визита президента Казахстана Токаева, состоится беседа двух президентов, рабочий обед двух президентов, иные встречи с главами государств и правительств, которые принимают участие в форуме. И завтра же встреча с представителями, руководителями российских СМИ», – заявил Песков. Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. В Ростехе заявили, что оставили украинские войска «без глаз и ушей» 16 июня 2022, 08:16 Текст: Вера Басилая

Российские комплексы и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации оставили украинские войска «без глаз и ушей», эффективно подавляют сигналы с беспилотников, сообщили в госкорпорации Ростех. «Самые разные системы РЭБ сейчас успешно проходят «проверку боем»: «глушат» каналы связи противника, системы наведения, оставляя их без «глаз» и «ушей». Также подтверждают способность эффективно бороться с беспилотниками, подавлять каналы управления и передачи данных между оператором и дроном, спутниковую навигацию», – приводит РИА «Новости» комментарий Ростеха. В корпорации также отметили, что высокую эффективность демонстрируют носимые противодронные ружья. Они позволяют подавлять малые беспилотники и коптеры, которые противник активно использует для разведки. Российские комплексы РЭБ, в частности, подавили над Черным морем натовский стратегический беспилотник, который приблизился к берегам Крыма и пытался вести разведку российских объектов и сил в интересах украинских войск. Ранее Минобороны России впервые обнародовало видеозапись с работой новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы «Палантин» во время специальной военной операции на Украине. Путин заявил о демарше западных партнеров в отношении российского автопрома 16 июня 2022, 19:48 Текст: Кристина Цыцура

Демарш западных компаний – партнеров российских автозаводов заметно отразился на выпуске автомобилей в стране, он сократился в разы, заявил президент России Владимир Путин, на совещании по автопрому. «Партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка», – передает ТАСС слова Путина. По словам Путина, если сравнивать показатели 2022 года и 2021-го, то выпуск отечественного автопрома оказался в три раза меньше, а в апреле – в пять раз меньше. Ранее Путин назвал среди наиболее важных задач в российском автопроме обеспечение работы заводов и сохранение коллективов. Путин поручил создать качественные и доступные автомобили для россиян 16 июня 2022, 19:27 Текст: Елизавета Булкина

В России необходимо создать подходы к развитию автопрома, основа – качественные и доступные автомобили для граждан, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности. «Повторю то, о чем мы говорили и на предыдущих отраслевых совещаниях – нельзя, безусловно, замыкаться только на текущих проблемах автопрома», – передает его слова РИА «Новости». «Сейчас особенно важно сформировать стратегические подходы к развитию отрасли, создать долгосрочный долговременный вектор технологических и производственных изменений, в основе которых потребности граждан в качественных и доступных автомобилях, запросы экономики, бизнеса, городского и муниципального хозяйства в части автотехники, включая дорожную, строительную и коммунальную технику», – добавил Путин. Ранее Путин поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны при производстве автомобилей. Стало известно о планах по строительству подлодок «Варшавянка» для Северного флота 16 июня 2022, 04:39 Текст: Алексей Дегтярев

Северный флот планируется пополнить шестью-семью дизель-электрическими подлодками (ДЭПЛ) проекта 636.3 «Варшавянка», сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «Рассчитываем заключить соответствующий контракт на строительство серии из шести подлодок проекта 636.3 для Северного флота в следующем году и приступить к его реализации в 2024 году», – сказал собеседник ТАСС. Подлодки планируется строить на «Адмиралтейских верфях». Подлодки «Варшавянка» показывали свои возможности в боевых условиях, они подтверждали заявленные тактико-технические характеристики, сказал источник. Официального подтверждения этим данным на текущий момент нет. В мае многоцелевая атомная подводная лодка Северного флота c крылатыми ракетами проекта 885М «Ясень-М» «Казань» отработала в Баренцевом море погружение на максимальную глубину. Путин поручил подготовить проект указа о звании «Мать-героиня» 15 июня 2022, 16:50 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить проект указа об учреждении почетного звания «Мать-героиня», сообщили в пресс-службе Кремля. «Правительству России... представить проект указа президента России об учреждении почетного звания «Мать-героиня», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля. Срок исполнения – до 1 июля, ответственный – премьер-министр России Михаил Мишустин. Напомним, что президент Владимир Путин на встрече с многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава», поддержал идею вернуть в России почетное звание «Мать-героиня». Таким женщинам планируется выплачивать 1 млн рублей. Кроме того, он допустил возможность разрешить многодетным отцам выходить раньше на пенсию. Озвучены темы выступления Путина на ПМЭФ 15 июня 2022, 00:56 Текст: Антон Антонов

Большая часть выступления главы российского государства Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам, сообщил его помощник по международным делам Юрий Ушаков. Ушаков сообщил, что Путин «посвятит значительную часть своего выступления задачам, которые сегодня стоят перед Россией, которые будут стоять завтра – задачи по обеспечению дальнейшего экономического развития страны, стимулированию внутренней деловой активности, созданию комфортных условий для ведения бизнеса и укреплению внешних торгово-инвестиционных связей», передает РИА «Новости». Президент «даст оценки текущей ситуации в мировой экономике и политике, речь, конечно, пойдет о проблемах, с которыми сегодня сталкивается вообще мировое хозяйство, о несправедливой межгосударственной конкуренции, торгово-финансовых войнах, санкциях, ограничениях и так далее», сказал Ушаков. Кроме того, Путин намерен обсудить тенденции к формированию многополярной экономической модели и дать оценку «возможностям и перспективам, которые открывает этот процесс для участников всего глобального рынка». Делегации высокого уровня из более, чем 40 стран мира планируют принять участие в ПМЭФ. Участие в мероприятиях деловой программы форума подтвердили уже 1244 компании из России и 265 иностранных компаний. Запланировано более 130 мероприятий с участием 700 докладчиков, состоятся бизнес-диалоги с представителями деловых сообществ Африки, Европы, Латинской Америки, Белоруссии, Египта, Китая, Турции. Для освещения ПМЭФ зарегистрировались более 4 тыс. журналистов из 30 стран. Участники форума обсудят масштабы социально экономических изменений в мире, а также попытаются трезво и всесторонне осмыслить ситуацию с санкционным давлением на Россию, сообщил Ушаков. В пленарном заседании с участием Путина также примет очное участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси присоединится в формате видеосвязи. В ходе пленарного заседания будет показано видеообращение председателя КНР Си Цзиньпина. Путин пока не планирует встречи с главами Донецкой и Луганской народных республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником на полях форума, однако возможность встречи «на ногах» не исключается, сказал Ушаков. Он сообщил, что Путин на полях форума проведет двусторонние встречи с президентами Армении и Казахстана Ваагном Хачатуряном и Касым-Жомартом Токаевым, а также представителем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком. Напомним, Путин также намерен провести в рамках ПМЭФ встречу с военными корреспондентами. Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что на участников форума оказывается колоссальное внешнее давление, но это не снижает интерес к мероприятию. Китай спустил на воду третий авианосец 17 июня 2022, 07:23 Текст: Алексей Дегтярев

В пятницу китайская государственная судостроительная корпорация спустила на воду третий авианосец, его назвали «Фуцзянь» в честь одной из провинций страны. Церемония спуска прошла около 11.00 по пекинскому времени (6.00 мск), передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая. Спуск проводился под звуки гимна КНР. Напомним, второй авианосец Китай построил в 2016 году. МИД: Россия при необходимости выделит зерно Афганистану 14 июня 2022, 17:50 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин одобрил выделение зерна Афганистану при возникновении такой необходимости, объемы будут определены российским правительством, заявил во вторник спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов в эфире Первого канала. «Межведомственная делегация по итогам своей работы в Афганистане доложила президенту свои соображения, и Владимир Владимирович дал принципиальное добро на выделение, в случае необходимости, определенного количества зерна с учетом ожидаемого урожая в России», – передает ТАСС слова Кабулова. По его словам, в Афганистане делают неутешительные прогнозы на урожай, в первую очередь зерновых. По некоторым данным, страна может не добрать 30% обычного объема. «В Афганистане в год собирается два урожая зерновых, сейчас идет сбор первого, он будет показателен», – пояснил спецпредставитель президента. До этого Путин назвал шесть вариантов вывоза зерна с территории Украины. При этом самым простым путем решения проблемы он назвал вывоз зерна через Белоруссию. Песков ответил на вопрос о необходимости дополнительных сил ВС России в Донбассе 14 июня 2022, 13:35 Текст: Антон Никитин

Вопрос о необходимости задействовать дополнительные силы ВС России в Донбассе является прерогативой Минобороны, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В любом случае это прерогатива Министерства обороны, потому что это связано с продолжением специальной военной операции», – приводит его слова ТАСС. Так Песков прокомментировал слова главы ДНР Дениса Пушилина, заявившего о необходимости задействовать дополнительные союзнические силы, в первую очередь России, из-за усилившихся обстрелов Донецка и других городов республики со стороны ВСУ. Кроме того, представитель Кремля заявил, что усиление обстрелов гражданских объектов в Луганске и Донецке является варварством. Кудрин предложил изменить формат финансовой поддержки регионов 14 июня 2022, 15:28 Текст: Елизавета Булкина

Регионы России получили огромную поддержку из федерального центра в период пандемии, все эти расходы имеют целевой характер, а регионам надо предоставить большую финансовую самостоятельность, сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на встрече с президентом Владимиром Путиным. «За последние два года, когда COVID начался и когда новая перенастройка нацпроектов началась, расходы на субъекты Российской Федерации, поддержка субъектов возросла в полтора и больше, иногда в два раза. И достиг вот этот трансферт регионам 3,7 триллиона рублей в 2020 году и 3,6 триллиона рублей – в 2021 году. То есть громадная поддержка регионов», – передает его слова РИА «Новости». По словам Кудрина, средства в основном выделялись из резервного фонда правительства – кабинет министров может распоряжаться ими без внесения изменений в закон о бюджете. «Вместе с тем получается, что все эти расходы целевой характер имеют, они как бы «окрашены» и вроде как настроены на цель. Таких субсидий, точнее, целевых межбюджетных трансфертов – они выросли со 197 до 347 – 347 разных субсидий», – сказал он. Глава Счетной палаты указал, что по каждому такому трансферту правительство заключает соглашение с регионом – получателем средств. «И мы как раз отмечаем, что здесь самостоятельность субъекта, с одной стороны, снижается, потому что увеличивается количество поддержки «окрашенной», целевой, а еще и субъект должен добавить свои ресурсы, которые ограничены», – сказал Кудрин. «Мы как раз обращаем внимание на необходимость чуть-чуть сбалансировать. Если раньше неокрашенные средства, которыми субъект в рамках своих полномочий может пользоваться, были около 50% всей поддержки, сейчас это 28%», – заявил он. Глава государства добавил, что при этом растут и собственные возможности регионов, поскольку увеличиваются их доходы. «Да, доходы и у них растут, это справедливо. Но мы как раз говорим, что, ладно, мы даже видим возможность сохранять «окрашенность» и целевой характер, но может быть, несколько субсидий – может быть, их объединять и делать более укрупненные конечные показатели субъекту. Кстати, Госсовет, комиссия по межбюджетным отношениям тоже просит в этом направлении двинуться», – ответил Кудрин. «Соответственно, мы видим и возможность укрупнения, и чуть-чуть поднять долю неокрашенных ресурсов, которые могли бы направляться в регионы. Это позволило бы губернаторам более четко реагировать на те проблемы, которые в субъекте возникают, которые не всегда видны сверху», – добавил глава Счетной палаты.