Анонсировано строительство трассы поезда на магнитной подушке на северо-западе России

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17 июня, пятница | Последнее обновление — 02:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Пожар в центре Москвы потушили
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Глобальная игра, которая завертелась с огромной скоростью после начала специальной военной операции на Украине, будет идти долго – и рассчитывать на наступление какого-либо постоянного статуса вообще не стоит.
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Ряд российских экспертов хотят, чтобы сербы определились, с кем они – с Россией или с Западом. Однако слишком настойчивые требования приведут лишь к тому, что сербы окажутся с Западом – причем не по своей воле.
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Требования Украины демонстрируют феерическую наглость и самомнение киевского руководства. То, что оно воображает о себе и о своей роли в этом мире. То, как Зеленский и его соратники гипертрофируют значение своей страны. Ее экономики, политики, армии.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Анонсировано строительство трассы поезда на магнитной подушке на северо-западе России
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АО «Корпорация «Московский институт теплотехники» (МИТ, входит в Роскосмос) намерена подписать соглашение о строительстве трассы для поезда на магнитной подушке, заявил генеральный конструктор МИТ и академик РАН Юрий Соломонов.
«Мы сейчас в стадии подписания соглашения первой трассы. <...> Скоро будет [соглашение], в июне», – заявил Соломонов ТАСС.
Он пояснил, что трассу планируется строить в северо-западном регионе России. В 2025 году трассу уже планируется ввести в эксплуатацию. Сейчас в Москве уже закончены испытания транспортной монорельсовой системы, которая будет применять технологию магнитной левитации (магнитной подушки).
Эксперт указал на последствия отказа США и Канады обслуживать российские газотурбины
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«Москва дает четкий сигнал: раз Siemens создал эту проблему, то ему и решать ее. Компания просто не учла канадские санкции против России», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Газпром остановил эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая», а американская компания Baker Hughes отказалась обслуживать турбины и компрессоры крупнейших СПГ-проектов в России.
«Газпром пытается стимулировать западные страны, чтобы они сами согласовали определенные исключения из-под санкционного режима для турбин Siemens в канадском законодательстве», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
По слова собеседника, канадская компания понимает, что не учла некоторые санкционные факты. «Так, Оттава ввела санкции против России и теперь поставлять оборудование для энергопроектов Москве запрещено. Именно поэтому Канада не возвращает эти турбины немцам, понимая, что в итоге они отправятся в Россию», – пояснил он.
Эксперт предположил, что в данной ситуации Москва придерживается позиции, согласно которой проблему должен решать именно Siemens. «У России подобных турбин очень много – они используются и на газопроводах, и просто на электростанциях. И если не решить этот вопрос, то в дальнейшем по цепочке будут останавливаться все объекты в России из-за невозможности проведения регламентных работ. А это недопустимо», – рассуждает Юшков.
Нынешние действия Газпрома также обусловлены тем, что «по долгосрочным контрактам российский газ стоит довольно дорого, поскольку рассчитывается на основе зимних цен на спотовом рынке».
«Поэтому Москва дает четкий сигнал: решайте сами свои вопросы с Канадой. Может, стоит надавить и на Украину, чтобы та принимала газ для транзита через Сохрановку, которая сейчас неподконтрольна Киеву», – подчеркнул собеседник.
Юшков также обратил внимание и на тот факт, что американская Baker Hughes отказалась обслуживать турбины и компрессоры крупнейших СПГ-проектов в России. «Оборудование Baker Hughes установлено, например, на «Ямале». И с учетом того, что они не намерены продолжать обслуживание, регламентные работы просто не будут сделаны. Вполне возможно, что «Ямал-СПГ» будет сокращать выработку и срочно искать другое оборудование. Это же касается и проектов на Сахалине», – отмечает собеседник.
Эксперт также уверен, что «проблему надо решать максимально быстро, иначе цены на газ начнут расти». «Это усугубит дефицит. И тогда в летний период мы можем увидеть цену в 2 тыс. долларов за тысячу кубов. От этого пострадают Япония, Южная Корея и европейский рынок», – заключил Юшков.
Накануне стало известно о том, что американская компания Baker Hughes отзывает своих инженеров по сервису ключевого технологического оборудования (газовые турбины и компрессоры) с проектов «Ямал СПГ» «Новатэка» и «Сахалин-2» Газпрома, и проектных инженеров со строящегося проекта «Новатэка» «Арктик СПГ-2».
Компания также прекращает все отгрузки оборудования для СПГ-проектов в РФ, сообщили изданию источники среди российских контрагентов компании. Это ставит под вопрос дальнейшую эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования, а также делает невозможной поставку запчастей для его ремонтов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании.
Американская компания разрывает соглашения, несмотря на то, что прямых санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в РФ нет (запрещено заключение новых контрактов), а Газпром и «Новатэк» не находятся под прямыми санкциями США или ЕС.
Ранее ЕС запретил поставку в Россию оборудования для производства СПГ. Сейчас в России в стадии активного строительства два СПГ-завода: проект Газпрома в Усть-Луге на 13 млн тонн и «Арктик СПГ-2» «Новатэка» на 20 млн тонн.
Кроме того, Газпром останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая», с четверга компания сможет поставлять в «Северный поток» не более 67 млн куб. м в сутки, говорится в сообщении холдинга.
Ранее Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
Также в компании Siemens Energy пояснили, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после ремонта пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Канада нанесла болезненный удар по «Северному потоку».
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В Кремле пообещали жестко общаться с США
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Россия теперь будет общаться с США жестко, старого общения уже не будет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Да, мы будем общаться по-другому, общения по-старому не будет. Мы будем общаться с ними жестко», – передает его слова РИА «Новости».
«На самом деле США уже наделали столько всего, что давно можно было это сделать. Но еще раз повторяю, США никуда не денутся, с США нам придется жить дальше. Все равно нам придется с ними общаться», – отметил Песков.
При этом, подчеркнул представитель Кремля, Москва сохранит гибкость в общении с Вашингтоном.
«Мы будем отстаивать наши интересы, и мы будем требовать от них уважения наших озабоченностей, наших интересов. Такое общение оно так или иначе будет», – пояснил он.
В четверг исполнился год со дня саммита России и США, который прошел 16 июня 2021-го в Женеве. На нем президенты Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние переговоры.
Ранее Песков заявил, что российско-американские отношения сейчас находятся на нуле. Комментируя возможность возврата «к духу женевского саммита» президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, Песков заявил, что уже год назад мир стоял на пороге тектонических изменений, которые происходят сейчас.
Ростех оценил применение на Украине самонаводящихся снарядов «Краснополь»
Российский управляемый артиллерийский снаряд 152 мм «Краснополь» подтвердил высокую точность в ходе спецоперации на Украине, он может применяться в том числе по движущимся целям, заявили в Ростехе.
«Боевые действия подтвердили высокую эффективность артиллерийских снарядов «Краснополь». Управляемый боеприпас оснащен системой полуактивного лазерного наведения. Он позволяет с высокой точностью поражать как неподвижные, так и движущиеся цели», – цитирует сообщение госкорпорации РИА «Новости».
Минобороны России неоднократно демонстрировало кадры поражения украинских позиций и бронетехники снарядами «Краснополь», запущенных из САУ «Мста-С».
Максимальная дальность «Краснополя-М» составляет до 25 километров. Он имеет лазерную головку самонаведения и наводится на лазерный луч, отраженный от цели.
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Кулеба пришел на встречу Зеленского с европейскими лидерами на костылях
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба появился на встрече президента страны Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Киеве с костылем и загипсованной ногой.
В столицу Украины в четверг прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги.
На видео со встречи попал и Кулеба. Он пришел с костылем, одна нога у него в гипсе, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется, что прибывшие в Киев западные лидеры используют эту возможность, чтобы подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к реальному взгляду на положение дел.
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Вырвавшиеся с «Азота» мирные жители рассказали об иностранных наемниках на территории завода
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На химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, который удерживают украинские боевики, находится много иностранных наемников, рассказали мирные жители, которым удалось вырваться из бомбоубежища предприятия.
Анна и ее невестка Алина со своими детьми прожили в бомбоубежище у так называемой второй проходной «Азота» два месяца с 5 апреля после того, как в их дом попал снаряд. На заводе Анна обратила внимание на иностранных боевиков. «Много наемников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом, на английском языке. И на других иностранных языках», – передает РИА «Новости» ее слова.
Женщина добавила, что иностранные и украинские боевики не разрешали мирным гражданам выходить из убежища. «Они объясняли нам, что снаружи опасно, идет какая-то зачистка. До вечера не выходите», – рассказала она.
По словам Анны, родственников мужского пола Анны и Алины, которые хотели привезти им продукты, на «Азот» тоже не пускали.
Однако 10 июня, когда внимание боевиков ослабло, женщинам удалось выбраться с завода. «Мы прибежали к моему мужу. Муж нас забрал и привез сюда», – рассказала Алина.
Женщина добавили, что выходить с завода пришлось пешком, вместе с детьми. «У меня двое детей, у Алины ребенок. Два года, пять лет и восемь. Но ничего, дошли», – рассказала Анна.
Сейчас они размещены в соседнем селе Новая Астрахань.
Накануне киевские власти сорвали эвакуацию гражданского населения с территории завода «Азот» по гуманитарному коридору в город Сватово постоянными обстрелами.
Ранее посол ЛНР в России сообщил, что украинские силовики, укрывающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, не имеют возможности для выхода, они полностью заблокированы.
В прошлый четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей. Как сообщалось, в бомбоубежищах завода находятся около 300 боевиков и свыше 1 тыс. мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.
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Американская Baker Hughes отказалась обслуживать турбины и компрессоры крупнейших СПГ-проектов в России
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Американская компания Baker Hughes отзывает своих инженеров по сервису ключевого технологического оборудования (газовые турбины и компрессоры) с проектов «Ямал СПГ» «Новатэка» и «Сахалин-2» Газпрома, проектных инженеров со строящегося проекта «Новатэка» «Арктик СПГ-2».
Компания также прекращает все отгрузки оборудования для СПГ-проектов в РФ, сообщили изданию источники среди российских контрагентов компании. Это ставит под вопрос дальнейшую эксплуатацию и пусконаладку иностранного оборудования, а также делает невозможной поставку запчастей для его ремонтов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники среди российских контрагентов компании.
Американская компания разрывает соглашения, несмотря на то, что прямых санкционных ограничений на сервис и поставку газовых турбин в РФ нет (запрещено заключение новых контрактов), а Газпром и «Новатэк» не находятся под прямыми санкциями США или ЕС.
Ранее ЕС запретил поставку в Россию оборудования для производства СПГ.
Сейчас в России в стадии активного строительства два СПГ-завода: проект Газпрома в Усть-Луге на 13 млн тонн и «Арктик СПГ-2» «Новатэка» на 20 млн тонн.
«Новатэк» заканчивает строительство первой линии для «Арктик СПГ-2»: как говорят источники, компания уже полностью законтрактовала основное оборудование и для последующих двух линий, однако не все оно поставлено. Вторая очередь завода готова на 40%, строительство третьей линии пока не началось. Газпром традиционно раскрывает мало информации о своем проекте в Усть-Луге, но учитывая, что подготовительные работы на площадке начались только в мае 2021 года, маловероятно, что какое-либо основное оборудование уже было отгружено.
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Набиуллина призвала переосмыслить выгоды от экспорта
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Необходимо переосмыслить выгоды от экспорта, значительная часть производства должна работать на внутренний рынок, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме.
«Мы как страна сейчас теряем от международного разделения труда, и в этих условиях нужно переосмыслить выгоды от экспорта. Нужно наконец думать о том, что значительная часть производства должна работать на внутренний рынок», – передает ТАСС ее слова.
Также Набиуллина добавила, что внешние условия изменились надолго для России, если не навсегда. «Внешние условия действительно изменились надолго, если не навсегда, и значимо изменились», – отметила она.
Кроме того, глава регулятора подчеркнула, что сейчас необходимо проявлять гибкость и уметь быстро реагировать на меняющуюся ситуацию.
Напомним, согласно прогнозу ЦБ, уже к середине 2023 года экономика России пройдет большую часть пути адаптации после кризиса 2022 года.
Ранее в Британии отметили высокую устойчивость экономики России к санкциям. В конце апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала сроки наибольшего спада экономики России.
Власти назвали причины громкого хлопка над Курском
Громкий хлопок, раздавшийся в небе над Курском, произошел из-за действий российских военных, сообщили в правительстве Курской области.
«Этот звук связан с выполнением нашими военнослужащими задач в рамках проведения специальной военной операции. Ситуация под контролем, повода для беспокойства нет», – цитирует сообщение правительства РЕН-ТВ.
Отмечается, что, возможно, речь шла о переходе самолета в сверхзвуковой режим.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что украинские военные обстреляли пункт пропуска в Рыльском районе региона.
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Миллер: Газ по «Северному потоку – 2» в ЕС можно поставлять хоть сейчас
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Газопровод «Северный поток – 2» находится под давлением и готов к работе, заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер.
«Северный поток – 2» находится под давлением, и газ можно и сегодня поставлять в Германию по нему, но он не запущен в работу, потому что он не сертифицирован», – сказал Миллер на сессии Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА «Новости».
Он также добавил, что мощности одной нитки «Северного потока – 2» уже переориентированы на газоснабжение Северо-Запада России.
В Кремле заявили об отсутствии надежд на запуск проекта «Северный поток – 2». В прошлую среду представитель министерства экономики Германии заявила, что проект «Северный поток – 2» фактически умер после начала спецоперации России на Украине. В начале мая Газпром решил задействовать сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток – 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России.
В апреле министр экономики Германии Роберт Хабек предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа». Другой министр Германии, глава Минсельхоза ФРГ Джем Оздемир в марте предлагал немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять России.
В Кремле отреагировали на угрозы украинских военных разрушить Крымский мост
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Российские военные превентивно гарантируют безопасность Крыма, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными мерами и теми дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных. О сути этих мер я говорить не могу, это вопрос к военным», – передает его слова РИА «Новости».
Песков добавил, что Кремлю известны угрозы украинских военных и политиков в адрес Крымского моста.
«Что касается упоминаний нашего моста, Крымского моста украинскими военными и политиками, это далеко не первый раз. Нам об этом хорошо известно, разумеется, подобные угрозы мы знаем и принимаем их во внимание», – сказал он.
Ранее генерал-майор ВС Украины Дмитрий Марченко заявил украинским СМИ, что Крымский мост станет целью номер один для поражения, если украинским войскам поставят соответствующее вооружение из США и Европы.
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что вокруг Крымского моста на Украине устроили ритуальные танцы с бубнами, нацисты готовы только разрушать, а не созидать, ничего у них не получится.
Шредер решил оспорить лишение привилегий экс-канцлера Германии
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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал лишение его части привилегий «незаконным и неконституционным» решением и решил добиться «взаимоприемлемого урегулирования» вопроса, пишет агентство dpa.
Адвокат Шредера запросил у бюджетного комитета Бундестага для ознакомления «поддающееся проверке и, следовательно, обжалуемое решение», передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом).
В обращении указано, что бывший канцлер узнал о закрытии его бюро в парламенте и лишении его сотрудников из СМИ. По словам адвоката, единственная названная причина такого решения в том, что Шредер якобы больше не выполняет никаких обязательств в качестве экс-канцлера. Никаких других обоснований не приводится, уточняет издание.
«Возможно, это связано с тем, что есть другая причина отмены этих «привилегий», о которой не хотят говорить. Решение бюджетной комиссии, как видно из сообщений СМИ, явно незаконное и неконституционное», – отметил адвокат бывшего канцлера.
При этом, по словам правозащитника, юридическое разъяснение «не ставится во главу угла». Он указывает на «неприемлемую травлю» и предлагает комитету найти возможность взаимоприемлемого урегулирования в ходе «разговора на равных».
В конце мая Европарламент призвал Евросоюз ввести санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера (занимал пост с 1998 по 2005 год).
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Миллер заявил об отсутствии решения по турбинам для «Северного потока»
Сейчас никакого пути решения по КС «Портовая» нет, Siemens пытается найти выход из ситуации, заявил глава Газпрома Алексей Миллер в рамках ПМЭФ.
«На сегодняшний день никакого пути решения той проблемы, которая возникла по компрессорной станции, нет. Компания Siemens пока молчит, пытается найти это решение», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, Газпром остановил эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на станции «Портовая», с четверга компания может поставлять в «Северный поток» не более 67 млн куб. м. в сутки.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Минобороны сообщило об уничтожении за сутки более 480 украинских военных
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Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражено 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено: два пункта управления ВСУ, станция радиоэлектронной борьбы в районе Пятихатки Харьковской области, пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» и боевая машина реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Барвенково Харьковской области.
Уничтожено три пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Речки Сумской области, а также пункт ремонта и восстановления бронетехники ВСУ в районе Харькова», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Также в результате ударов авиации уничтожено более 280 националистов, два склада боеприпасов в районе Раздоловки Донецкой народной республики (ДНР), пять танков и других боевых бронированных машин, шесть орудий полевой артиллерии и 11 специальных автомобилей.
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Мазановки Харьковской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. Также сбиты семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Томина Балка, Сухой Ставок Херсонской области, Большие Проходы, Чистоводовка, Малая Камышеваха, Каменка Харьковской области, Золотое Луганской народной республики (ЛНР).
Кроме того, перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе Стаханова ЛНР, а также 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Чернобаевка, Сухой Ставок Херсонской области, Каменка, Долгенькое, Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Докучаевск, Сухая Каменка, Ясиноватая ДНР, Копанки, Новозвановка ЛНР», – сообщил Конашенков.
«Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражено: 195 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 34 пункта управления и 42 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ. В результате ударов ракетных войск и артиллерии уничтожено более 200 националистов, станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов, шесть танков и других боевых бронированных машин, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», четыре орудия полевой артиллерии, 18 специальных автомобилей, а также два пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Жовтневое и Кульбакино Николаевской области», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 204 самолета, 131 вертолет, 1218 беспилотных летательных аппаратов, 340 зенитных ракетных комплексов, 3569 танков и других боевых бронированных машин, 526 боевых машин реактивной системы залпового огня, 1968 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3647 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило, что ударом «Калибрами» был уничтожен склад с американскими гаубицами М777 в Львовской области.
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Граждан Украины, ДНР и ЛНР без документов предупредили о высылке из России
Граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик без оформленных разрешительных документов на проживание или трудовую деятельность могут обязать после 17 августа покинуть Россию, сообщили в МВД.
В МВД отметили, что продолжают действовать временные меры по приостановлению течения сроков временного пребывания иностранцев, сроков постановки их на учет по месту пребывания без необходимости совершения действий для их продления. Эти меры действуют до истечения 90 суток с даты снятия введенных Россией временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством, передает ТАСС.
В ведомстве также уточнили, что такие ограничения сняты в отношении Абхазии, Белоруссии, Донецкой народной республики, Казахстана, Китая, Луганской народной республики, Монголии, Украины и Южной Осетии. «Это означает, что гражданам указанных государств, не получившим в период временного пребывания в Российской Федерации разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть Российскую Федерацию до 17 августа 2022 года», – подчеркнули в МВД.
Ранее сообщалось, что число прибывших в Россию беженцев из Донбасса и с Украины превысило 1,5 млн человек.
Лидеры Германии, Италии и Франции прибыли на Украину
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Премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц прибыли на Украину, сообщил итальянский новостной телеканал RaiNews24.
«Европейские лидеры уже находятся на территории Украины», – цитирует РИА «Новости» ведущую утреннего выпуска новостей.
Также телеканал показал фотографию Драги, Макрона и Шольца, которые в неформальной обстановке общаются за столом в поезде. По этой информации, они, «предположительно», прибудут в Киев из Варшавы.
Отмечается, что информация о приезде Драги, Макрон и Шольц сообщила в субботу немецкая газета Bild am Sonntag. Позднее журналистам стало известно, что они должны прибыть в украинскую столицу в четверг утром на поезде. Никакой официальной информации об этой поездке по соображениям безопасности не распространялось.
Ранее Макрон заявлял, что «нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии». По информации СМИ, фраза Макрона напугала Киев. Позднее во Франции объяснили, что, как считает Макрон, после завершения боевых действий на Украине необходимо будет построить будущее с российским обществом.
Макрон заявлял также, что Франция «сделает все, чтобы остановить российскую военную операцию, помочь украинцам и их армии, а также будет продолжать переговоры».
Накануне французский портал AgoraVox написал, что Запад изменил позицию по происходящему на Украине и готов принудить Киев к территориальным уступкам ради дипломатического урегулирования отношений с Москвой.
Кроме того, в американском журнале National Interest вышла статья, автор которой посоветовал Украине задуматься об уступках России, поскольку затяжной конфликт угрожает выживанию страны.
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