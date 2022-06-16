Эксперты: Молодежь должна принимать участие в решении социально значимых вопросов

Молодежь сегодня имеет врожденную социально ответственную позицию. Однако, чтобы встроить молодых в механизмы решения социально значимых вопросов страны, необходимо сгенерировать масштабную программу вовлечения их в проекты, развивающие потенциал, к такому выводу пришли эксперты в ходе обсуждений на стенде Росмолодежи на ПМЭФ.

«Сегодня мы растем с молодежью, она говорит, куда и в каком направлении мы должны двигаться. Молодые – это не только настоящее, но и будущее. Именно поэтому они являются драйверами общества. Они гораздо быстрее осваивают новые технологии, быстрее обучаются, быстрее мобилизуются. Мы должны сформировать общую экосистему бесшовной поддержки на любом этапе их становления. К примеру, в арсенале у Росмолодежи есть множество инструментов для содействия развитию наших драйверов. Большая линейка форумов – эти события являются идеальной площадкой для касания с молодежной аудиторией. Один миллион молодых людей стали участниками этих мероприятий в прошлом году», – сказала в своем выступлении глава ведомства Ксения Разуваева, ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На форуме состоялась встреча Разуваевой и женщин-предпринимателей комьюнити Росмолодежь.Бизнес с заместителем председателя Совета Федерации ФС РФ Галиной Кареловой. В беседе участники договорились о создании женского клуба, куда войдут молодые женщины-лидеры.

Отдельное внимание уделили сообществу молодых предпринимателей Росмолодежь.Бизнес. В основную деловую программу попали 70 членов клуба. «Нам нужно сообщество, нам нужны люди, с которыми мы можем напитывать друг друга и обмениваться опытом. Росмолодежь открыта к запросам от молодых предпринимателей, мы хотим быть полезны вам, а вы уже всей стране», – отметила Разуваева.

Отвечая на вопрос, какую поддержку сегодня необходимо оказать молодым предпринимателям, член сообщества, основатель стартап-платформы по поиску работы для школьников и студентов Эдуард Чечерин из Москвы попросил максимально внедрить предпринимательство в повестку Росмолодежи. «Самый простой вход в повестку Росмолодежи – это форумы. У нас их 19. Выступайте амбассадорами разных треков, а агентство станет вашим медиатором», – прокомментировала Разуваева.

Эксперт по трудоустройству Гарри Мурадян акцентировал внимание на кадровых ресурсах молодежи. По его мнению, в стране необходимо создание и карьерной экосистемы. Молодые бизнесмены готовы погружаться в эту историю, каждый третий член сообщества может приглашать к себе в компании молодых людей на стажировки.

По словам руководителя Росмолодежи, целевая задача ведомства – обеспечить бесшовность перехода из одной образовательной программы в другую, поэтому к проектам агентства привлекается все больше участников. К примеру, заявки на конкурс «Большая перемена» в этом году подали почти 4 млн школьников.

Владимира Никитина из Санкт-Петербурга интересовал вопрос о возможностях для молодых предпринимателей по достижению 35 лет. «При правильной настройке системы вы от нас не уйдете. Можем двигаться в направлениях наставничества, партнерства. Вы перейдете из категории тех, для кого мы работаем, в тех, с кем мы работаем», – уточнила глава Росмолодежи.

Завершая встречу, молодые предприниматели попросили Разуваеву включать членов комьюнити в международные делегации агентства, а также помочь им с контактами в бизнес-миссиях. Руководитель ведомства пообещала рассмотреть все возможные варианты.

Кроме того, на форуме Росмолодежь заключила ряд стратегических соглашений: с Камчатским краем о подготовке форума «Экосистема. Заповедный край», НИУ ВШЭ, Корпорацией «Синергия», АО «Русская Медиагруппа», Медиагруппой «Комсомольская правда» о реализации молодежной политики, а с Министерством науки и высшего образования РФ, Комитетом по молодежной политике Госдумы ФС РФ и НИУ ВШЭ о сотрудничестве и взаимодействии в сфере молодежной политики и развития совместной проектно-учебной лаборатории «Молодежная политика».

В программу второго дня форума также вошла пленарная сессия по теме «Россия 2050: инвестиции в послезавтра». Ключевой темой мероприятия стало формирование человеческого капитала как основы будущего.

«Стать максимально привлекательным для каждого ребенка и подростка в нашей стране может только продукт, созданный самими ребятами. Важной особенностью нашего конкурса «Большая перемена» является то, что их авторами становятся сами дети. У ребят впереди целое лето работы над тем, каким должно стать новое движение. Они этим займутся на базе молодежных форумов, детских лагерей и оздоровительных центров, учреждений дополнительного образования и еще на таких серьезных площадках, как ПМЭФ или ВЭФ», – прокомментировала руководитель ведомства.

Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно с 1997 года, с 2006 – под патронатом и при участии президента. В этом году пленарная сессия с Владимиром Путиным пройдет завтра, 17 июня.