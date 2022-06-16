Москва допустила перевод Сапеги в Россию для отбывания наказания

Москва допускает перевод Софьи Сапеги для отбывания наказания на территории России, осужденная в Белоруссии россиянка может подать прошение о помиловании и в дальнейшем претендовать на условно-досрочное освобождение, заявили в российском МИД.

«Если говорить о возможном переводе Софьи Сапеги для дальнейшего отбывания наказания в Россию, то с юридической точки зрения такая передача вполне возможна», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Перевод может быть осуществлен «по инициативе самой осужденной» в соответствии со статьей 469 главы 55 Уголовно-процессуального кодекса РФ «после одобрения белорусской стороной по согласованию органов юстиции двух стран».

По информации ведомства, в случае переезда в одно из пенитенциарных учреждений России по прошествии определенного срока она сможет претендовать на условно-досрочное освобождение. «При этом на нее также будут распространяться акты амнистии, которые теоретически могут быть приняты как на территории России, так и в Белоруссии», – отметили в МИД.

«Согласно действующему белорусскому законодательству, Софья Сапега вправе подать ходатайство о помиловании и освобождении от уголовной ответственности как лицо, «способствовавшее раскрытию преступлений и устранению последствий их совершения». Рассмотрение подобных обращений входит в компетенцию президента Белоруссии», – добавили в дипведомстве.

Также подчеркивается, что в подобного рода случаях органами власти применяется индивидуальный подход, учитываются степень общественной опасности содеянного, наличие раскаяния и признание вины со стороны осужденных, сотрудничество со следствием, а также погашение всех наложенных штрафов и другие обстоятельства дела.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко назвал возможной передачу осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги в Россию.

В конце мая вступил в силу приговор Гродненского областного суда Белоруссии в отношении Сапеги, осужденной на шесть лет колонии, он не обжалован.

Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу, обвиненную по семи статьям уголовного кодекса Белоруссии, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Ей будет зачтен срок содержания под стражей и срок домашнего ареста в период досудебного расследования. Также Сапега должна выплатить в пользу потерпевших около 65,76 тыс. долларов, пошлину в доход государства в размере около 2,9 тыс. долларов.

Напомним, в мае 2021 года борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании.

Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.