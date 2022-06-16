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Москва допустила перевод Сапеги в Россию для отбывания наказания
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Москва допускает перевод Софьи Сапеги для отбывания наказания на территории России, осужденная в Белоруссии россиянка может подать прошение о помиловании и в дальнейшем претендовать на условно-досрочное освобождение, заявили в российском МИД.
«Если говорить о возможном переводе Софьи Сапеги для дальнейшего отбывания наказания в Россию, то с юридической точки зрения такая передача вполне возможна», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Перевод может быть осуществлен «по инициативе самой осужденной» в соответствии со статьей 469 главы 55 Уголовно-процессуального кодекса РФ «после одобрения белорусской стороной по согласованию органов юстиции двух стран».
По информации ведомства, в случае переезда в одно из пенитенциарных учреждений России по прошествии определенного срока она сможет претендовать на условно-досрочное освобождение. «При этом на нее также будут распространяться акты амнистии, которые теоретически могут быть приняты как на территории России, так и в Белоруссии», – отметили в МИД.
«Согласно действующему белорусскому законодательству, Софья Сапега вправе подать ходатайство о помиловании и освобождении от уголовной ответственности как лицо, «способствовавшее раскрытию преступлений и устранению последствий их совершения». Рассмотрение подобных обращений входит в компетенцию президента Белоруссии», – добавили в дипведомстве.
Также подчеркивается, что в подобного рода случаях органами власти применяется индивидуальный подход, учитываются степень общественной опасности содеянного, наличие раскаяния и признание вины со стороны осужденных, сотрудничество со следствием, а также погашение всех наложенных штрафов и другие обстоятельства дела.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко назвал возможной передачу осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги в Россию.
В конце мая вступил в силу приговор Гродненского областного суда Белоруссии в отношении Сапеги, осужденной на шесть лет колонии, он не обжалован.
Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу, обвиненную по семи статьям уголовного кодекса Белоруссии, к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
Сапега была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Ей будет зачтен срок содержания под стражей и срок домашнего ареста в период досудебного расследования. Также Сапега должна выплатить в пользу потерпевших около 65,76 тыс. долларов, пошлину в доход государства в размере около 2,9 тыс. долларов.
Напомним, в мае 2021 года борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании.
Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Минск заявил об особой жестокости деда президента Польши в рядах украинских карателей
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Минск начал изучать деятельность деда польского президента Анджея Дуды, входившего в действовавший в период Великой Отечественной на белорусской территории украинский карательный батальон, сообщила генпрокуратура Белоруссии.
«Сейчас мы активно документируем деятельность деда польского президента Дуды, который входил в состав украинского карательного батальона и отличался особой жестокостью, в первую очередь на территории Минской и Витебской областей», – передает слова генпрокурора Андрея Шведа РИА «Новости». Об этом глава ведомства заявил, выступая в Минске на парламентской конференции «Историческая память: Великая победа, добытая единством».
В апреле 2021 года Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в годы войны.
Ранее обеспокоенность тем, что Запад планирует расчленить Украину, выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
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Эксперт: У Минска есть основания считать деда президента Польши пособником нацистов
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«Минск потребует от главы Польши озвучить отношение к своему родственнику, если окажется, что тот был пособником нацистов», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Алексей Дзермант. Ранее в Минске заявили «об особой жестокости» родственника президента Польши, служившего во время Второй Мировой войны в гитлеровских формированиях.
«Есть высокая вероятность того, что брат деда президента Польши действительно был террористом из ОУН*-УПА*. Думаю, у Генпрокуратуры Белоруссии есть документальные основания для подобной проверки, – напомнил белорусский политолог Алексей Дзермант. – Кстати, фамилия Дуда часто встречается на Украине, поэтому можно допустить, что у президента Польши в самом деле есть украинские корни».
По словам аналитика, Генпрокуратура Белоруссии в данный момент выясняет родственные связи между президентом Польши и пособником нацистов Михайло Дудой. «Далее надо точно узнать, какие именно преступления он совершал. Как известно, ОУН*-УПА* осуществляла геноцид, а это преступление не имеет срока давности», – указал собеседник.
Политолог добавил: если родственная связь польского лидера с пособником нацистов подтвердится, то Минск будет требовать от Дуды заявления насчет того, как он относится к своему деду – осуждает ли его. «Не думаю, что появление новых фактов сильно поколеблет позиции Дуды внутри самой Польши. Но в Белоруссии, в России, возможно, где-то еще, где внимательно относятся к сохранению исторической памяти, это повлияет на настроения людей», – пояснил эксперт.
Действия Минска в отношении предполагаемого родственника президента Польши имеют также актуальный политический подтекст, отметил Дзермант. «Минску нужно также проверить, есть ли такие родственные связи с нацистами и их пособниками, например, у политических элит Прибалтики», – подчеркнул аналитик.
«Белоруссия показывает своим западным соседям, что она не затирает историческую правду, что она не будет безучастно наблюдать за тем, что нацисты и их потомки делали и делают. Все эти вещи мы в Белоруссии будем поднимать, расследовать, изучать, чтобы они сохранились в памяти людей, а не исчезали – в угоду сиюминутным политическим интригам», – добавил Дзермант.
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Михаил Дуда (фото: public domain)
О том, что Генпрокуратура Белоруссии изучает деятельность родственника президента Польши Анджея Дуды, входившего в украинский карательный батальон, заявил в среду глава ведомства Андрей Швед. По его словам, батальон, в котором служил Михайло Дуда, действовал во время немецкой оккупации в Минской и Витебской областях, при этом отличался особой жестокостью. «И тезис о генетической связи нацистских преступников и их потомков подтверждается бесспорными доказательствами и фактами», – приводит его слова БелТА.
Ранее издание Eurasia Daily писало, что предки Дуды – украинцы из Львовской области, а его двоюродный дед Михаил (Михайло) Дуда был связан с карательным батальоном абвера «Роланд». Старшим товарищем Дуды в учебе и в жизни был Степан Бандера, часто гостивший в его родном селе. В 16 лет Дуда вступил ОУН (ныне эта организация запрещена в России). В 1939 году учился диверсионно-террористическому делу в гитлеровской Германии. А уже с 1941 году попал в «Роланд».
Как пишет издание, в боях с Красной армией и партизанами батальон показал низкие боевые качества, зато отличился в расправах над мирным населением Белоруссии, в частности, в сжигании заживо людей в запертых избах и сараях. В конце 1942 года расформированный немцами батальон Дуды перебрался на Волынь и в Галицию, войдя в состав «Украинской повстанческой армии*» (экстремистская организация, которая также запрещена в России).
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Из Луганска в Суходольск этапированы 88 сдавшихся боевиков с «Азовстали»
Сдавшихся в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» 88 боевиков националистического батальона «Азов» этапировали из СИЗО Луганска в Суходольскую исправительную колонию, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Из СИЗО Луганска в Суходольскую исправительную колонию этапированы ранее сдавшиеся 88 человек из «Азовстали», в том числе для проведения с ними следственных действий», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что российские и зарубежные журналисты побывали в катакомбах мариупольского завода «Азовсталь». На одной из стен они обнаружили надпись «Зеля – зрадник» (предатель – прим. ВЗГЛЯД), на другой висят снимки погибших «азовцев» (позывной последнего в этом ряду – «Сатана»).
20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 националистов и военнослужащих ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский через полмесяца признал, что в плен российским ВС сдались около 2,5 тыс. украинских военных.
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В Париже объяснили слова Макрона о том, что нельзя унижать Россию
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Президент Франции Эммануэль Макрон имел в виду, что после завершения боевых действий на Украине необходимо будет построить будущее с российским обществом, объяснил министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон на радиостанции France Inter.
«Президент Республики не говорил, что нельзя унижать Владимира Путина... То, что имел в виду президент, – это то, что нужно думать о будущем, о том, что необходимо будет потом (после установления режима о прекращении огня на Украине) построить вместе с российским обществом, найти способ сосуществования, примирения», – передает РИА «Новости» слова Бона.
Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон в эфире радио France Culture раскритиковала точку зрения Макрона по вопросу необходимости поддерживать контакты с Россией.
Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон напугал Киев, заявив, что «нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии». После этого глава МИД Чехии Ян Липавский обвинил Макрона в «непонимании сути проблемы».
Директор первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов заявил, что Москва не уклоняется от предметного разговора с Парижем на уровне министров иностранных дел.
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СМИ: Сформирован трехсторонний канал экстренной связи по вывозу зерна с Украины
Россия, Украина и Турция сформировали канал экстренной связи по линии министерств обороны по вопросу вывоза зерна из украинских портов, сообщил в среду турецкий телеканал ТРТ.
По информации телеканала, страны назначат своих представителей в звании генералов для осуществления работы этого канала. Так, при помощи него будут более детально обсуждаться вопросы вывоза зерна, в результате чего этот процесс будет доведен до его логического завершения, передает ТАСС.
Ранее Киев проложил для транспортировки зерна два маршрута через Польшу и Румынию, также Украина ведет переговоры со странами Балтии об открытии третьего коридора для экспорта продовольствия.
До этого президент Путин назвал шесть вариантов вывоза зерна с территории Украины. При этом самым простым путем решения проблемы он назвал вывоз зерна через Белоруссию.
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Число раненных при обстреле села в Брянской области возросло до шести
Количество пострадавших в результате утреннего обстрела села Займище в Брянской области возросло до шести, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«По уточненной информации, количество пострадавших в Займище увеличилось до шести. Еще двоим гражданам оказана медицинская помощь. Пострадавшие имеют осколочные ранения. Все госпитализированы в районную больницу, их состояние стабильное», – написал он в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что в результате атаки ВСУ повреждено 50 домов.
Ранее Богомаз сообщил, что четыре человека пострадали при обстреле села Займище городского округа Клинцы в Брянской области.
Анонсирована встреча Путина и Лукашенко
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов анонсировал встречу президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в ближайшее время.
«Только с начала этого года состоялось пять встреч наших президентов. В ближайшее время запланирована еще одна», – сказал Грызлов во время торжественного приема по случаю Дня России, организованного российским посольством, его слова приводит госагентство «Белта».
Грызлов отметил, что в 2022 году страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.
«Сегодня наши отношения находятся на максимально высоком уровне. В настоящее время Беларусь - ближайший союзник Российской Федерации... Осуществляется большая работа по линии парламентов, правительств, министерств, ведомств и, конечно же, народов наших братских стран», – рассказал посол.
МИД: Арктический проект «Снежинка» будет реализован вне зависимости от участия иностранцев
Задуманный Россией арктический проект «Снежинка» будет реализован вне зависимости от участия иностранцев, заявил посол по особым поручениям МИД, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов на Петербургском международном экономическом форуме.
«Пока участие приостановили страны-члены Арктического совета, но запланированная российской стороной работа по проекту Снежинка продолжается. Сам концепт проекта, его наполнение, содержание является результатом российского интеллектуального вклада. Поэтому вне зависимости, будут участвовать иностранные партнеры или нет, проект будет реализовываться в соответствии с тем замыслом, который был в него заложен с самого начала российскими организациями», – передает РИА «Новости» его слова.
Кроме того, Корчунов добавил, что Москва рассматривает возможность реализации своих проектов в рамках Арктического совета на национальном уровне.
«Мы вообще не приостанавливали работу над своими российскими проектами (в рамках Арктического совета). Более того, мы зарезервировали возможность перевода этих проектов в национальный формат, и мы над этим сейчас активно работаем», – отметил он.
В мае посол по особым поручениям МИД, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов предупреждал, что перспектива вступления Швеции и Финляндии в НАТО может внести коррективы в развитие сотрудничества в Арктике. Он подчеркнул, что любая деятельность Арктического совета без России не будет легитимной.
В начале марта Москва осудила решение семи стран, включая Канаду, Данию, Финляндию, Исландию, Норвегию, Швецию и США, приостановить участие России в Арктическом совете в свете событий на Украине.
Арктический совет был создан в 1996 году по инициативе Канады с целью сотрудничества в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В его состав входят восемь приарктических стран: Россия, США, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Финляндия и Швеция.
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Басурин пояснил, какой помощи ДНР ждет от России
Власти Донецкой народной республики запросили у России помощь в виде усиления ракетных атак для нейтрализации вражеской артиллерии и западного вооружения, заявил официальный представитель ДНР Эдуард Басурин.
«Чтобы больше здесь было применения ракет наземного и воздушного базирования, которое поможет быстрее уничтожить данные группировки противника, который сконцентрировал большое количество вооружения, именно артиллерии – речь шла об этом. Потому что это поможет уничтожить западное оружие», – передает РИА «Новости» его заявление в эфире «России 1».
Басурин добавил, что противник целенаправленно сконцентрировал атаку на конкретной территории. «Стрельба велась по определенному квадрату, который больше всего пострадал, это у нас Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский район. При этом противник постоянно менял позиции артиллерии, прикрывая одну другой», – заключил он, поясняя, что целью этих обстрелов было уничтожение гражданского населения.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о необходимости задействовать дополнительные силы ВС России в Донбассе является прерогативой Минобороны.
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Пушилин заявил о планах ДНР войти в состав России, сохранив в названии слово «республика»
ДНР может войти в состав Российской Федерации как отдельный субъект, сохранив в названии слово «республика», заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
В интервью RT на Петербургском международном экономическом форуме, отвечая на вопрос, войдет ли ДНР в состав России или останется «Народной республикой», Пушилин в свою очередь спросил: «А как одно другому противоречит?» – передает его слова РИА «Новости».
На уточняющий вопрос, войдет ли ДНР в состав России, как Татарстан, Пушилин ответил утвердительно.
Вариант с «областью» главе ДНР не понравился. «Донецкая область плохо даже звучит. Это несколько отсылает нас к прошлому, украинскому прошлому. <…> У нас это вызывает плохие ассоциации», – отметил он.
Ранее глава международного комитета ГД, член переговорной группы с Украиной и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.
Кремль: Иностранные компании готовы возобновить работу в России при первой возможности
Иностранные инвесторы свернули работу под давлением и шантажом, но готовы ее возобновить при первой возможности, компании из Евросоюза, США и Канады по-прежнему заинтересованы в российском рынке, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы понимаем, что они все (иностранные компании), конечно, под прицелом недоброжелателей из коллективного Запада, которые, мы неоднократно уже говорили, выкручивают руки, которые угрожают, шантажируют. Но весь этот шантаж не способен свести к нулю заинтересованность упомянутых инвесторов в российском рынке. Многие компании из стран Запада – я имею в виду страны ЕС, США, Канады – они по-прежнему сохраняют свою заинтересованность в российском рынке. Многие компании говорят, что под давлением – беспрецедентным давлением – они вынуждены сейчас свою деятельность свернуть, но при этом нам они говорят, что при первой возможности они хотели бы вернуться, и это очень важно», – передает РИА «Новости» его ответ на вопрос об отказе участвовать в ПМЭФ иностранных инвесторов.
Кроме того, Песков добавил, что многие иностранные инвесторы все равно будут участвовать в ПМЭФ. Среди них – представители компаний из Китая, Индии, Индонезии, Филиппин.
«Во-первых, многие иностранные инвесторы будут участвовать. Понимаете ли, иностранные инвесторы бывают не только из Соединенных Штатов или стран ЕС. Гораздо более крупные иностранные инвесторы бывают на Ближнем Востоке – в Китае, Индии, Индонезии, Филиппинах, и также в десятках и десятках стран, в которых проживает гораздо большее население, чем в странах так называемого коллективного Запада. Эти инвесторы заинтересованы, и предприниматели будут принимать активное участие в форуме», – резюмировал представитель Кремля.
Ранее Песков отмечал, что к компаниям из Европы и США, которые планируют вернуться на российский рынок при первой возможности, хотя сейчас вынуждены пережидать, Россия относится с большим уважением.
Напомним, сеть магазинов джинсовой одежды Levi Strauss & Co намерена уйти с российского рынка и уже ищет покупателей на розничный бизнес.
Кроме того, компания McDonald's сообщила, что продаст свой российский бизнес текущему лицензиату Александру Говору: он приобретает все ресторанное портфолио сети, а в дальнейшем будет развивать его под новым брендом.
В Херсоне выразили готовность строить корабли для Черноморского флота
Херсонские судостроительные заводы готовы в перспективе выполнять заказы и строить корабли для Черноморского флота России, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«У нас все это для этого приспособлено. Есть крупнейшие мощности. Фактически три судостроительных завода и все возможности, чтобы мы возродили историческую промышленность – судостроение – на территории Херсона, у нас есть», – передает РИА «Новости» его слова.
Стремоусов добавил, что херсонские верфи также могут заниматься строительством гражданских судов.
Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, какие новые огромные возможности для всей России открывают Донбасс и Причерноморье. Так, херсонский порт, вслед за мариупольским, возобновляет отправку грузов – за донецкой сталью последует пшеница из Причерноморья. Синхронно воссоздается автомобильное и железнодорожное сообщение с Крымом и «большой Россией».
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Песков: Минск и Москва обсуждают варианты взаимодействия в Союзном государстве
Россия и Белоруссия обсуждают разные варианты развития сотрудничества в Союзном государстве, в том числе в финансовой сфере, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Обсуждаются разные варианты взаимодействия в рамках Союзного государства, в том числе финансового взаимодействия. Эти вопросы все в стадии обсуждения», – передает его слова ТАСС.
Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов анонсировал встречу президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в ближайшее время.
Белоруссия подготовила заявку на членство в ШОС
Белоруссия подготовила заявку на членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил спецпредставитель президента России по ШОС Бахтиер Хакимов.
«8 числа у меня была консультация с начальником главного управления МИД Белоруссии, он дал понять, что белорусская сторона обратится с просьбой оперативно принять их в ШОС и дал понять, что подготовлено предложение президенту по подаче заявки в организацию. Как сказал мой собеседник, эта заявка проработана в межведомственном формате и одобрена Кабинетом министров республики», – сказал Хакимов на проходящем в Ташкенте заседании совета национальных координаторов ШОС, передает ТАСС.
В настоящий момент Белоруссия имеет статус наблюдателя в ШОС.
Саммит глав государств-членов ШОС запланирован на 15–16 сентября в Самарканде.
ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. Ее участниками являются Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.
Главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем государства-участников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия.
В Раде предложили запретить книги российских авторов
Законопроект о запрете на произведения граждан России и установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции из России, Белоруссии и неподконтрольных Киеву территорий зарегистрирован в Верховной раде.
«Главными целями законопроекта является запрет импорта издательской продукции из России, освобожденных территорий и Белоруссии, усиление законодательных ограничений относительно ввоза и распространения издательской продукции антиукраинского содержания, недопущение разрушительного влияния России на украинский книжный рынок изнутри», – передает ТАСС суть документа.
Согласно новому законопроекту, запрещается выпуск, ввоз, распространение на Украине книжных изданий, содержащих произведения авторов – граждан Российской Федерации. «Этот запрет не распространяется на книги, изданные на Украине до 1 января 2023 года», – уточняется в документе.
Текст законопроекта содержит запрет на ввоз и распространение на Украине издательской продукции из России, Белоруссии или с освобожденных территорий, а также книг с произведениями авторов, которые «в любой период после 1991 года» были гражданами России. Исключения составляют авторы, которые являются гражданами Украины, или были таковыми на момент смерти, и при этом не имеют или не имели на момент смерти российского гражданства.
Кроме того, в пояснительной записке указано, что с 1 января 2023 года книги будут издаваться на украинском языке, официальных языках Евросоюза и языках коренных народов, к которым на Украине не относят русских.
Инициаторами законопроекта выступили более 50 депутатов Рады, в их числе члены правящей партии «Слуга народа» и партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Среди авторов также присутствует спикер Рады Руслан Стефанчук и первый вице-спикер Александр Корниенко.
Другим зарегистрированным в Верховной раде проектом во вторник стало постановление об обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому и правительству с предложением пересмотреть и списать внешний государственный долг, который, по данным Минфина Украины, составляет 56,83 млрд долларов.
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