«Россети» и «Лаборатория Касперского» договорились об импортозамещении в кибербезопасности

Компания «Россети Северо-Запад» и «Лаборатория Касперского» на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение об импортозамещении для проекта комплексной системы безопасности сетевых объектов.

Под соответствующим документом поставили подписи глава компании «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Михаил Прибочий в присутствии генеральных директоров группы «Россети» Андрея Рюмина и «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского, передает ТАСС.

«Группа «Россети» ведет системную работу по импортозамещению и обеспечению безопасности критически значимых энергообъектов. Сотрудничество с ведущими отечественными производителями позволяет повысить технологическую защищенность сетевого комплекса», – отметил Рюмин.

Касперский, в свою очередь, добавил, что в нынешних реалиях вопросы кибербезопасности стали неотделимы от обеспечения физической безопасности. При этом важно развивать сотрудничество с электросетевым сектором, как одним из важнейших направлений экономики страны.

Проект по импортозамещению комплексной системы безопасности энергообъектов предполагает использование отечественных продуктов для модернизации системы безопасности электросетевых объектов. Среди них - решения для выявления и защиты от кибератак, а также для обеспечения безопасности инфраструктуры, в том числе от беспилотных летательных аппаратов.

«Без обеспечения кибербезопасности невозможно эффективно выстраивать бизнес-процессы. Поэтому нам важно не только использовать отдельные решения, но и обеспечить комплексную безопасность электросетевой инфраструктуры», – отметил Пидник.

По словам Прибочего, в современном мире необходимо действовать на опережение, внедряя решения, которые позволят построить систему кибербезопасности с учетом текущего ландшафта угроз. Особенно это касается такой критически важной отрасли, как электроэнергетика.

«Россети» являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс «Россетей» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе «Россети ФСК ЕЭС», «Россети центр», «Россети центр и Приволжье», «Россети Московский регион», «Россети Ленэнерго» и другие.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил, что Россия должна снизить зависимость от импорта и принять дополнительные меры по повышению конкурентоспособности отечественных предприятий и их продукции, этого можно достигнуть, используя лучшие российские цифровые технологии.