Глава «Опоры России» предложил замену термину импортозамещение

Глава бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин предложил оперировать термином «импортонезависимость» вместо импортозамещения, поскольку заменить все производственные компетенции в одной стране невозможно.

«Давайте в терминах договоримся. Сейчас много говорится об импортозамещении. Мне кажется, что все-таки правильно говорить об импортонезависимости. Я думаю, и в правительстве с этим согласны. Ключевые компетенции мы, конечно, должны иметь свои, но заменить все [невозможно]», – приводит его слова ТАСС. Мнение прозвучано на сессии «Новая реальность в ВЭД: без МСП не обойтись?» Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

По словам Калинина, внешнеэкономическая деятельность – это дорога с двусторонним движением. «Огромные компетенции есть не только на Западе, но и в Китае, Индии, Иране, Турции, Индонезии. И здесь нужно очень по-партнерски относиться к тем, кто, невзирая на беспрецедентное давление, работает с Россией. Мы должны предложить им самые лучшие условия», – добавил глава делового объединения.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что импортозамещение не является панацеей от всех бед. По его словам, Россия будет развиваться в целом, делая при этом все необходимое в импортозамещении по ключевым направлениям, обеспечивающим суверенитет страны.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».