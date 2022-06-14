Шольц призвал жителей Германии анонимно сообщать об активах россиян

Власти ФРГ намерены ввести горячую линию для сбора анонимных сведений об активах в стране, которые могут подпадать под европейские санкции против России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на мероприятии международной организации Financial Action Task Force.

«Агрессия России против Украины показала, что санкции срочно должны стать более действенными, особенно против олигархов и скрытых активов... Кроме того, мы создадим специальную горячую линию для анонимных осведомителей», – приводит издание Spiegel слова Шольца, передает РИА «Новости».

Кроме того, предполагается ввести национальный реестр, в который, помимо прочего, будут внесены данные об активах, которые подлежат санкционному режиму или же чье происхождение точно не установлено.

Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Financial Times заявил, что не одобряет идею изъятия личных активов россиян для финансирования за их счет восстановления Украины.

До этого сообщалось, что ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.