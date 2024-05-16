Турецкие СМИ нашли «американский след» в возможном заговоре против властей

Aydınlık нашла «американский след» в возможном заговоре против властей

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, Сердар Сертчелик, которого судят за то, что он якобы был «номером 2» в преступной организации Бора Каплана, заявил, что он является секретным свидетелем по этому делу, передает РИА «Новости».

Сертчелик заявил, что полиция заставила его назвать имена некоторых руководителей в правящей партии (Ak Parti).

После подобных заявлений были задержаны начальники полиции, которые были отстранены от работы. Также национальная разведывательная организация и силы безопасности установили, что именно ориентированные на США секты руководили заговором.

В ночь на среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание с главами разведки и Минюста после предупреждения о вероятности попытки госпереворота. Был уволен ряд сотрудников полиции в Управлении безопасности Анкары.

Главная прокуратура Анкары начала расследование по делу о возможном заговоре с целью свержения правительства Турции.