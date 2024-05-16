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Турецкие СМИ нашли «американский след» в возможном заговоре против властей
Aydınlık нашла «американский след» в возможном заговоре против властей
В возможном заговоре против властей в рядах правоохранительных органов Турции могут быть замешаны ориентированные на США секты, пишет турецкая газета Aydınlık.
По данным издания, Сердар Сертчелик, которого судят за то, что он якобы был «номером 2» в преступной организации Бора Каплана, заявил, что он является секретным свидетелем по этому делу, передает РИА «Новости».
Сертчелик заявил, что полиция заставила его назвать имена некоторых руководителей в правящей партии (Ak Parti).
После подобных заявлений были задержаны начальники полиции, которые были отстранены от работы. Также национальная разведывательная организация и силы безопасности установили, что именно ориентированные на США секты руководили заговором.
В ночь на среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание с главами разведки и Минюста после предупреждения о вероятности попытки госпереворота. Был уволен ряд сотрудников полиции в Управлении безопасности Анкары.
Главная прокуратура Анкары начала расследование по делу о возможном заговоре с целью свержения правительства Турции.