Минфин частично закрыл информацию об исполнении бюджета для защиты от санкций

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14 июня, вторник | Последнее обновление — 18:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минфин США разрешил операции по энергоносителям с попавшими под санкции банками
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И никто из сторонников принципа невмешательства во внутренние дела Украины не задался вопросом: а кому нужна такая Украина, преступившая все человеческие законы? Может, без такой Украины мир был бы лучше?
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Успех Жан-Люка Меланшона на парламентских выборах – это интересно. Во Франции почему-то всегда сочувствуешь левым. Les liberales a la lanterne! – по-нашему это «Либералов на фонари!», видоизмененный лозунг Французской революции – тогда на фонарях болтались аристократы, но времена меняются.
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Есть ли у нацистов шанс методом террора получить какие-то уступки, преференции, усилить позицию на переговорах? Чтобы так думать, нужно совсем не понимать менталитет русских.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Минфин частично закрыл информацию об исполнении бюджета для защиты от санкций
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В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельных лиц возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности, сообщили в Минфине.
«Применяемые в отношении Российской Федерации санкции различаются по механизму их действия и степени негативных последствий. В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельных лиц возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности. Это поможет минимизировать риск введения дополнительных санкций», – приводит РИА «Новости» сообщение финансового ведомства.
Министерство опубликовало только общие данные о поступивших в казну доходах, общую сумму исполненных расходов, а также сведения о величине бюджетного профицита, который, по предварительной оценке Минфина, за пять месяцев текущего года составил 1,495 трлн рублей.
При этом Минфин перестал публиковать информацию об источниках финансирования дефицита бюджета, информацию об исполнении расходов по разделам и подразделам бюджета, а также в разрезе государственных программ, а кроме того, уточненные данные об исполнении бюджета за предыдущие месяцы: опубликованные материалы содержат только предварительные оценки за последний период и параметры, утвержденные законом о бюджете на текущий год.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин на совещании о ходе исполнения федерального бюджета на этот год назвал главные задачи экономики на год.
Зеленский раскритиковал Германию
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Украинский президент Владимир Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения.
Зеленский считает, что Шольц должен определиться со своей позицией. По мнению украинского президента, немецкие власти не должны пытаться сделать шпагат «между Украиной и связями с Россией», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на ZDF.
«Германия должна действовать активно, Шольц должен гарантировать, что Берлин полностью поддерживает Украину», – заявил Зеленский, отметив, что США, Великобритания и страны Балтии оказывают Украине активную поддержку. Франция и Германия, по словам президента Украины, поначалу также поддерживали Киев, но лишь в политическом и риторическом смысле.
Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1.Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.
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В Госдуме предложили отозвать признание независимости трех стран
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Россия может в будущем отозвать свое признание трех стран – Украины, Латвии и Эстонии, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, внесший на рассмотрение российского парламента законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской республики».
«Это мы только начали с Литвы. И понятно почему – Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью и в противостоянии с НАТО и США. Поэтому сейчас важнее Литва, но это не означает, что на ней мы остановимся», – пояснил политик в комментарии «Sputnik Латвия».
По словам Федорова, именно на примере Литвы лучше всего работает закон 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», потому что «с Литвой есть конкретная территориальная проблема».
«Это Вильнюс, Клайпеда и Игналинская АЭС. В законе прописан особый порядок выхода из СССР этих территорий», – говорит политик. Он также подчеркивает, что Литва – это еще и «ворота НАТО в Прибалтике».
«Есть ряд аргументов, из-за которых Литва должна быть первая в этом списке. А после того как будет отработан механизм будем отрабатывать его и на других территориях НАТО. И не только НАТО. Вот, Украина, например, также незаконно выходила из СССР», – подчеркнул он.
Депутат добавил, что не ставит задачу именно забрать территории. Цель – ликвидировать угрозы. «У нас есть право, как у правопреемника Советского Союза, определить их как конфликтные, спорные. Это относится не ко всем территориям. Если страны угрозы не несут, то с ними мы ничего менять не будем – по-прежнему будет мир и дружба», – подчеркнул он.
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США пришлось уговаривать запуганные компании закупать российские удобрения
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Американским властям приходится тайно уговаривать сельскохозяйственные и транспортные компании нарастить закупку российских удобрений, поскольку компании боятся случайно нарушить санкции, сообщили источники.
Хотя США и ЕС вывели удобрения из-под санкций, «многие транспортные, страховые компании и банки избегают участия в сделках», поскольку боятся «случайно нарушить правила». В результате власти США, «удивленные масштабом их осторожности, оказались в парадоксальном положении». Чиновники «стараются найти способы нарастить» поставки, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Указывается, что Вашингтон «тайно побуждает сельскохозяйственные и транспортные компании увеличить объемы закупок российских удобрений» в рамках «обширных и сложных переговоров» при участии ООН, направленных на увеличение поставок удобрений, зерна и другой сельскохозяйственной продукции из России и с Украины.
Bloomberg пишет, что сложившаяся ситуация демонстрирует, с каким «вызовом столкнулся Вашингтон и его союзники в стремлении усилить давление» на Москву, но «снизить сопутствующий ущерб мировой экономике, сильно зависящей от поставок товаров из России, в том числе природного газа, нефти, удобрений и зерна».
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя подтвердил, что «зерно и удобрения действительно не попали под санкции». Однако, как указал постпред, «их страхование, финансовые операции для их оплаты попали». В результате экспорту российских зерна и удобрений на мировые рынки мешают санкции против России.
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В Германии жестко ответили на ультиматум Зеленского Шольцу
Читатели немецкого издания ZDF заступились за Россию и обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего федерального канцлера Олафа Шольца прекратить попытки балансировать между Киевом и Москвой.
«Этот кровопийца должен наконец оставить нас, немцев, в покое. У Германии в любом случае нет его наглости. По крайней мере, то, что нужно стране, мы получаем из России. Почему немецкий народ должен отказываться от своего процветания? Нам нужна Россия», – написал один из читателей, передает РИА «Новости».
Другой пользователь напомнил, что Россия обладает крупнейшими запасами газа, урана и нефти; на нее приходится 19,67% мирового производства зерна. «Без Украины Германия справится, а без России нет», – считает он.
Еще один читатель заявил, что в Германии любят Россию. «ЕС не нужно еще одно коррумпированное государство в блоке», – отметил он. «Если он не хочет балансировать, мы должны выбрать Россию, которая может многое предложить, а не только требовать, как этот коррумпированный украинский нищий», – возмутился читатель.
«Россия – самая большая страна в мире, с огромным запасом природных ресурсов и богатой историей. Украина – очень молодая нация, история которой попахивает нацизмом», – высказал мнение другой пользователь.
«Поддержка Украины дорого обходится и без необходимости ставит под угрозу процветание нашей страны. Украину лучше бы бросить», – считает один из комментаторов.
Другой читатель удивился словам Зеленского: «Настали удивительные времена! Зеленский требует что-то от Шольца. Актер, играющий президента коррумпированной страны, диктует канцлеру самого могущественного государства Европы. Это было немыслимо еще год назад».
При этом комментаторы заключили, что «комик становится все более дерзким и возмутительным».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения. Зеленский считает, что Шольц должен определиться со своей позицией.
Также президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что время играет на Россию, а не на Украину, и призвал действовать.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Зеленский невольно признал успех российской спецоперации.
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Макаревич пожаловался на «ад» на концерте Галкина в Израиле
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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, как побывал на концерте Максима Галкина в Израиле.
«Интересное наблюдение. Меня всегда несколько коробило, когда незнакомый человек на улице громогласно просит с тобой сфотографироваться и еще, не дай бог, кладет тебе при этом руку на плечо. Израиль этим страдает примерно как Одесса. В общем, меня пригласили на концерт Галкина (работает отлично!). Придя заранее в фойе большого зала, я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад», – написал Макаревич в своем Telegram-канале.
«Самое трогательное, когда совершенно незнакомый человек подходит к тебе и просто начинает беседу с середины. Терпел как мог. И вдруг понял: дело не в невоспитанности и не в местечковости (хотя хочется свалить именно на это) – дело в том, что народ этой маленькой удивительной страны, народ, переживший такое, что другому народу не пожелаешь, этот народ сегодня настолько сконсолидирован, что подсознательно ощущает себя одной семьей. А в семье и отношения семейные. Близкие. И я успокоился)», – заключил он.
Напомним, после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Макаревич и Галкин уехали в Израиль. При этом Макаревич еще до начала СВО признавался, что «с колоссальным трудом терпит» жизнь в России.
Газпром заявил о проблеме с прокачкой газа по «Северному потоку»
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Газпром снизил прокачку газа по «Северному потоку» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens, сообщили в пресс-службе Газпрома.
«В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС «Портовая» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата», – сообщается в Telegram-канале Газпрома.
Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».
Ранее на платформе CEGH REMIT сообщалось, что доступные мощности для прокачки газа по «Северному потоку» будут снижены с 3 по 17 июня из-за запланированной регулярной инспекции трубопровода.
Ежегодная инспекция «Северного потока» запланирована на 11 июля, это может вызвать сокращение потока газа, направляемого в хранилища, сообщил немецкий регулятор – Федеральное сетевое агентство.
Экспортный газопровод из России в Европу «Северный поток» совокупной мощностью 55 млрд куб. м газа проходит по дну Балтийского моря из Выборга в России до Грайфсвальда в Германии. Оператором выступает компания Nord Stream AG, в которой 51% принадлежит дочернему предприятию Газпрома, по 15,5% – германским Wintershall Dea и E.ON, еще по 9% – нидерландской N. V. Nederlandse Gasuie и французской Engie.
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Европейские предприятия начали закрываться без российских энергоресурсов
Некоторые европейские предприятия вынуждены закрыться из-за отсутствия дешевых российских энергоносителей на своем рынке, пишет The Wall Street Journal.
По информации газеты, эти фабрики не могут выдержать конкуренции на глобальном рынке с американскими и ближневосточными фабриками, поскольку цены там на энергоносители значительно ниже, чем в Европе. В настоящее время цены на газ в Европе почти в три раза выше, чем на рынке США, передает ТАСС текст статьи WSJ.
При этом европейские предприятия пытаются найти альтернативы российским энергоносителям, поскольку опасаются, что Москва якобы может внезапно прекратить поставки газа.
В то же время отмечается, что европейская индустрия может оказаться в невыгодном конкурентном положении в долгосрочной перспективе из-за поэтапного отказа от российских энергоносителей, если предприятия Европы не смогут внедрить технологии, позволяющие резко сократить потребление ископаемого топлива. При этом эти технологии потребуют больших инвестиций, указывает газета.
2 июня послы стран Евросоюза на встрече в Люксембурге одобрили шестой пакет санкций против России. Его ключевым пунктом стал запрет на поставки российской нефти морским путем, который должен вступить в силу через полгода. Под санкции не попали поставки через нефтепровод «Дружба», однако послы согласовали возможность введения такого запрета. Кроме того, теперь запрещается предоставлять услуги российским компаниям в нефтяной отрасли. При этом разные члены Евросоюза выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Европейская комиссия последние несколько лет ведет недальновидную политику в энергетической сфере.
Зеленский заявил, что время играет на Россию
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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что время играет на Россию, а не на Украину, и призвал действовать.
«Необходимо действовать, время играет на врага, а не на нас», – передает его слова РИА «Новости».
Зеленский добавил, что Украина «потеряет все, если потерпит поражение от России в этой войне». «У нас нет сомнений, мы готовы вести переговоры только в том случае, если другая сторона готова прекратить войну», – сказал президент.
По его словам, Украину сначала никто не поддерживал, но сейчас он «благодарен всем партнерам за поддержку». Вместе с тем, по его словам, «у Украины было бы больше шансов», если бы к нему прислушались ранее.
«Возникает вопрос: почему не было закрыто воздушное пространство, почему перед этим вторжением нас не снабдили оружием и почему не были введены предварительные санкции, чтобы остановить президента России в превентивном порядке?» – сказал Зеленский.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что Зеленский невольно признал успех российской спецоперации.
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ДНР запросила у России дополнительные союзнические силы
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Донецкая Народная Республика запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за учащения обстрелов Донецка, заявила глава республики Денис Пушилин.
«Достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь, Российской Федерации», – сказал Пушилин в своем официальном заявлении, сообщает РИА «Новости».
По его словам, «Киев перешел все грани». При последних обстрелах столицы использовались запрещенные методы ведения войны, подчеркнул Пушилин.
Ранее сообщалось, что в Донецке снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал, медики продолжают оказывать помощь. Украинские силовики уже более двух часов ведут массированный обстрел города. ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию. Кроме того, были зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Шольц пригрозил Британии ответом ЕС на законопроект по Северной Ирландии
ЕС единодушно отреагирует на британский законопроект об изменениях в являющийся частью соглашения о Brexit протокол по Северной Ирландии, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц считает, что одностороннее решение Лондона «заслуживает сожаления», поскольку стало «уходом от всех договоренностей, которые были между ЕС и Великобританией». Шольц подчеркнул, что у британской стороны «не было причин» так действовать, передает ТАСС.
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что ЕК «рассмотрит продолжение процедуры нарушения, начатой против правительства Великобритании в марте 2021 года» из-за договора о Brexit, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
Шефчович отметил, что разбирательство приостановили «в духе конструктивного сотрудничества», но новые «односторонние действия Великобритании прямо противоречат этому духу».
Напомним, протокол был создан в рамках соглашения о Brexit. Северная Ирландия покинула ЕС в составе Великобритании, но осталась членом таможенного союза ЕС. Протокол гарантировал, что граница на острове Ирландия должна оставаться прозрачной и свободной от таможенных проверок. Торговля с Великобританией должна подвергаться специальным проверкам.
Из-за бюрократических сложностей поставки продукции в Северную Ирландию были затруднены, что вызвало недовольство населения и сделало невозможным формирование регионального правительства после выборов из-за демарша со стороны проигравшей Демократической юнионистской партии. Весной выступающая за объединение с Ирландией североирландская партия «Шинн Фейн» получила большинство мест на выборах в законодательное собрание региона.
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс представила законопроект, в котором предлагается внести изменения в ключевые разделы протокола.
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В Госдуме объяснили смысл отзыва признания независимости Литвы
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«Если у Литвы отозвать признание независимости, то страна не сможет больше входить в состав НАТО. Это вопрос статуса территории и безопасности России», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Федоров, разъясняя собственную инициативу об отзыве признания независимости стран Прибалтики и Украины.
«Выход Литвы, Латвии и Эстонии из состава Советского Союза произошел с нарушением ряда норм, поскольку не были урегулированы отношения с другими членами объединения. В связи с этим, на мой взгляд, мы имеем полное юридическое право отменить признание независимости. Это можно сделать через суд или за счет законопроекта», – сказал депутат Госдумы Евгений Федоров.
По словам собеседника, «Литва является самым наглядным примером». «Принятие такого решения в отношении государства будет означать невозможность дальнейшего нахождения страны в НАТО. Дело в том, что тогда Литва станет спорной территорией, как, например, Косово. И у Москвы будет возможность добиться ее исключения из альянса, поскольку в их уставе четко сказано, что спорные территории не могут быть его участниками», – пояснил депутат, отметив что инициатива поможет решить вопросы безопасности России.
«У Литвы были самые серьезные обязательства при выходе из СССР. Согласно закону 1990 года «О вопросах выхода из состава СССР», спорными остаются Клайпеда, Игналина и район АЭС, а также район Вильюса. Официально эти территории подлежат особому статусу определения принадлежности. То есть после урегулирования вопроса выхода они могут быть переданы Белоруссии, России или другим государствам, ранее входившим в СССР», – рассуждает парламентарий.
«Восстановление справедливости через закон поможет нам урегулировать ряд конфликтов. И у нас есть право на применение таких мер в отношении Украины, Литвы, Латвии и Эстонии. Этот механизм запускается там, где другими способами снять угрозу не получается. Замечу, что с дружественными странами этого делать не приходится. Здесь же мы можем опираться лишь на торжество закона и верховенство права», – заключил Федоров.
Ранее Федоров заявил, что Россия может в будущем отозвать свое признание трех стран. По словам параментария, именно на примере Литвы лучше всего работает закон 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», потому что «с Литвой есть конкретная территориальная проблема».
8 июня Федоров внес на рассмотрение в парламент законопроект, в соответствии с которым постановления Госсовета СССР о признании независимости Литвы может быть признано недействительным. По мнению депутата, подобная инициатива позволит РФ оспорить членство Литвы в НАТО.
По мнению главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, Федоров «не отличается политической серьезностью», однако его законопроект о денонсации признания независимости республики литовская сторона расценивает как серьезную угрозу. Министр подчеркнул, что считает Россию опасным соседом, передает «Коммерсант».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как защитить русских во всем мире. В частности, проживающих в Латвии, Литве, Украине и других странах, где притесняется все русское, сносят памятники советским воинам и отправляют в тюрьму за освещение происходящих событий с «пророссийской точки зрения».
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Еврейский университет в Иерусалиме пообещал выдать Чубайсу грант на исследование еврейства
Российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании «ЮКОС» Леонид Невзлин рассказал, что бывший главы Роснано Анатолий Чубайс получит грант на исследование еврейства от Еврейского университета в Иерусалиме.
В интервью журналистке Юлии Латыниной Невзлин объясняет это тем, что Чубайсу нужен «легальный доход за границей», который можно обосновать. По его словам, таким образом выделяют деньги многим людям, включая его самого, сообщает Telegram-канал SVTV NEWS.
Ранее источник сообщал, что российские силовики проверяют информацию о скрытых в банках Европы счетах Чубайса.
В начале мая представитель Чубайса заявил, что экс-чиновник недавно посещал Турцию, после чего – Израиль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле нет ни возможности, ни желания следить за судьбой Анатолия Чубайса.
В конце апреля источник в окружении Чубайса сообщал, что бывший гендиректор Роснано находится в Италии и возвращаться в Россию не планирует. 21 апреля Чубайс покинул состав совета директоров АФК «Система» и ее портфельной компании «Электрозавод». В начале апреля Чубайса вызвали в Хамовнический суд Москвы для дачи показаний в качестве потерпевшего по делу о мошенничестве и краже в особо крупном размере.
Напомним, 25 марта в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Двумя днями ранее появилась информация, что Чубайса уехал из России. Последним предложением Чубайса стало введение платы за углеродные выбросы.
Грузинский боевик назвал численность иностранных наемников на Украине
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На стороне Украины воюют 20 тыс. иностранных боевиков, заявил Sky News грузинский командир Мамука Мамулашвили, который в настоящий момент участвует в боевых действиях на Украине в составе иностранных войск.
«От 70% до 80% боевиков проходят через грузинское подразделение», – заявил Мамуашвили британскому изданию. По его словам, из 20 тыс. наемников 3 тыс. – подданные Британии, граждане США составляют третью по величине группу. Сама Украина официально не афиширует количество солдат, воюющих на ее стороне, пишет Ura.ru.
По словам Мамулашвили, большая часть иностранных боевиков приехала работать военными инструкторами. По его словам, батальон формируется в более мелкие подразделения спецназа для борьбы с ВС РФ.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
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Минобороны сообщило о расстреле украинскими карателями 32 военнослужащих 54-й бригады ВСУ в спину
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В ходе специальной военной операции украинская армия продолжает нести значительные потери. Особо отмечу, что в последние недели в районах боевых действий участились инциденты с расстрелом украинских военнослужащих в спину националистическими подразделениями, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«После проведения огневой подготовки наступления российских войск в районе населенного пункта Новомихайловка (ДНР) более 30 военнослужащих 25-го батальона 54-й механизированной бригады ВСУ приняли решение сложить оружие и сдаться», – сообщил Конашенков.
«Занимавшие опорный пункт в районе Зверофермы украинские военнослужащие обратились по радиосвязи к командованию российского подразделения прекратить огонь и предоставить коридор для выхода. Около 22 часов военнослужащие ВСУ с белыми флагами начали продвижение в сторону российских позиций.
В этот момент прибывшее к опорному пункту на бронеавтомобилях подразделение заградотряда украинских националистов открыло по военнослужащим 54-й бригады ВСУ перекрестный огонь в спину», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«В результате данного расстрела получили смертельные ранения и погибли 32 украинских военнослужащих», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Данный инцидент, как и многие другие подобные, наглядно показывает, что на фоне нарастающих военных провалов и деморализации украинских войск киевский националистический режим пытается остановить отступление и сдачу в плен своих подразделений карательными акциями заградотрядов.
Жизни украинских военнослужащих и мобилизованных бойцов подразделений территориальной обороны для нынешнего руководства Украины не значат ничего», – подытожили в Минобороны.
Ранее стало известно, что солдат ВСУ бросили в Херсоне без довольствия и возможности отступить.
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США указали на препятствия для использования замороженных активов ЦБ России
Существует большое число юридических препятствий, которые не дают использовать замороженные активы ЦБ России для поддержки Украины, сообщил старший заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Дерек Хоган.
Отвечая на вопрос об использовании российских активов на реконструкцию Украины, Хоган сказал, что для такого шага требуется устранить много юридических препятствий. При этом он сообщил, что США «в тесной координации со странами-членами G7» работают над ужесточением санкций против России, передает РИА «Новости».
Хоган сообщил, что США в течение четырех-пяти месяцев будут направлять Киеву примерно по 1,5 млрд долларов ежемесячно в целях поддержания работы украинского правительства. «Мы уже выделили миллиард долларов на эти цели через различные механизмы», – сказал он. По его словам, прямая поддержка правительства в Киеве – это один из приоритетов Белого дома.
Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев хочет заключить международные договоры со странами ЕС и США на право использовать замороженные золотовалютные резервы России в размере 300 млрд долларов на помощь Украине. Глава минфина США Дженнет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.
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