Минфин частично закрыл информацию об исполнении бюджета для защиты от санкций

В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельных лиц возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности, сообщили в Минфине.

«Применяемые в отношении Российской Федерации санкции различаются по механизму их действия и степени негативных последствий. В связи с оказываемым давлением со стороны США, ЕС, Великобритании и других недружественных государств на Российскую Федерацию и отдельных лиц возникла необходимость частичного ограничения распространения информации, в том числе о формировании бюджетной отчетности. Это поможет минимизировать риск введения дополнительных санкций», – приводит РИА «Новости» сообщение финансового ведомства.

Министерство опубликовало только общие данные о поступивших в казну доходах, общую сумму исполненных расходов, а также сведения о величине бюджетного профицита, который, по предварительной оценке Минфина, за пять месяцев текущего года составил 1,495 трлн рублей.

При этом Минфин перестал публиковать информацию об источниках финансирования дефицита бюджета, информацию об исполнении расходов по разделам и подразделам бюджета, а также в разрезе государственных программ, а кроме того, уточненные данные об исполнении бюджета за предыдущие месяцы: опубликованные материалы содержат только предварительные оценки за последний период и параметры, утвержденные законом о бюджете на текущий год.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин на совещании о ходе исполнения федерального бюджета на этот год назвал главные задачи экономики на год.