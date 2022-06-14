Волонтеры «Единой России» доставили в Мелитополь подарки для новорожденных

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14 июня, вторник | Последнее обновление — 11:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: При обстреле села в Брянской области ранены четыре человека
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Есть ли у нацистов шанс методом террора получить какие-то уступки, преференции, усилить позицию на переговорах? Чтобы так думать, нужно совсем не понимать менталитет русских.
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Они – там, чтобы мы тут – жили мирной счастливой жизнью. То, что мы продолжаем жить этой «пустой» жизнью – это в чем-то смысл для них там. Ребята работают и сейчас с оружием в руках защищают в том числе и наше право на пикники, и наши дачные посиделки.
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Те, кто старательно хоронили танки, называли их «устаревшим оружием» и вещали, что время танков безнадежно ушло, выставили себя полными дураками.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Волонтеры «Единой России» доставили в Мелитополь подарки для новорожденных
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Волонтеры гуманитарной миссии «Мы Вместе», «Единая Россия» при содействии и поддержке российской армии и Росгвардии доставили гуманитарный груз в Мелитополь, а в центральную городскую библиотеку им. Лермонтова привезли более 1,5 тонн книг на русском языке.
«Мы ехали мимо и увидели, что здесь достаточно большое количество народа у входа. Библиотека пользуется популярностью. Людям важно читать книги, жители обрадовались, что мы привезли сюда книги, и стали спрашивать, когда уже можно будет эти книги взять почитать. Руководство библиотеки говорит о том, что мы вовремя привезли литературу, потому что, во-первых, впереди новый учебный год, а во-вторых, это книги, в которых история не переписана и здесь «древние укры» Черное море не роют», – поделился депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единой России», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.
Уточняется, что комплекты исторической прозы президентской библиотеки, а также книги русских авторов для детей дошкольного и младшего школьного возраста станут востребованы читателями, уверен начальник управления культуры, спорта и молодежной политике Мелитополя Андрей Бойко. В числе авторов значатся А. Пушкин, М. Лермонтов, К. Чуковский, К. Ушинский, И. Тургенев, Л. Толстой, П. Бажов, М. Зощенко, А. Гайдар, К. Симонов, А. Чехов, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД релизе.
«Начиная с 2014 года, в сфере культуры и образования проходил полный провал и обман нашего населения. Переписывалась история, какие-то новые факты находили, героизация нацистов и самое плохое, что она проходила в детских садиках и школах. Окрепшими умами управлять уже очень сложно, поэтому начинали с самого маленького возраста. Уверен, что с приходом России ситуация изменится, и наши дети поймут и узнают ту историю и культуру, которая была на самом деле», – отметил он.
Кроме того, добровольцы «Единой России» привезли в Мелитополь 200 специальных подарков для новорожденных. Боксы предназначены для молодых мам, которые находятся в роддомах или только выписались с малышами домой. В боксах есть все необходимое на первое время: матрас, пеленки, полотенца, одежда для новорожденных, игрушки, бутылочки и многое другое. Такие боксы предназначены для мам, которые уже выписываются из роддома. Добровольцы доставляют в больницы Херсонской области и Запорожья.
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ДНР запросила у России дополнительные союзнические силы
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Донецкая Народная Республика запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за учащения обстрелов Донецка, заявила глава республики Денис Пушилин.
«Достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь, Российской Федерации», – сказал Пушилин в своем официальном заявлении, сообщает РИА «Новости».
По его словам, «Киев перешел все грани». При последних обстрелах столицы использовались запрещенные методы ведения войны, подчеркнул Пушилин.
Ранее сообщалось, что в Донецке снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал, медики продолжают оказывать помощь. Украинские силовики уже более двух часов ведут массированный обстрел города. ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию. Кроме того, были зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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В ООН выразили «чрезвычайную обеспокоенность» из-за обстрела роддома в Донецке
Сообщения СМИ об обстреле роддома в Донецке вызывают чрезвычайную обеспокоенность, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Дюжаррик подчеркнул, что «любые атаки на гражданскую инфраструктуру, особенно по медицинским учреждениям, являются явным нарушением международного права», передает РИА «Новости».
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что число жертв обстрела украинскими войсками Донецка увеличилось до пяти. Пострадали более 30 человек.
Напомним, в Донецке снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал. Также под обстрел попал Майский рынок в центре города. Сообщалось, что погибли девушка и ребенок.
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Из Луганска в Суходольск этапированы 88 сдавшихся боевиков с «Азовстали»
Сдавшихся в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» 88 боевиков националистического батальона «Азов» этапировали из СИЗО Луганска в Суходольскую исправительную колонию, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Из СИЗО Луганска в Суходольскую исправительную колонию этапированы ранее сдавшиеся 88 человек из «Азовстали», в том числе для проведения с ними следственных действий», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что российские и зарубежные журналисты побывали в катакомбах мариупольского завода «Азовсталь». На одной из стен они обнаружили надпись «Зеля – зрадник» (предатель – прим. ВЗГЛЯД), на другой висят снимки погибших «азовцев» (позывной последнего в этом ряду – «Сатана»).
20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 националистов и военнослужащих ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский через полмесяца признал, что в плен российским ВС сдались около 2,5 тыс. украинских военных.
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Украинские войска выпустили 20 ракет из «Града» по Кременной в ЛНР
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Украинские войска обстреляли город Кременная в ЛНР, выпустив 20 ракет из РСЗО «Град», сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.00 с направления населенного пункта Верхнекаменка по населенному пункту Кременная с применением РСЗО БМ-21 (20 снарядов)», – говорится в Telegram-канале представительства.
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в Донбассе в 2014 году обошли город стороной. Восемнадцатого апреля, в ходе российской военной операции по демилитаризации Украины, Кременная перешла под контроль ЛНР. Население города до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из БМ-21 «Град».
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Власти Запорожской области заявили о задаче полностью освободить регион от ВСУ
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Запорожскую область полностью освободят от украинских националистов, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«Стоит задача освободить полностью всю область и восстановить контроль над всей границей региона», – передает РИА «Новости» его слова.
Как отметил Рогов, полное освобождение региона «жизненно необходимо», в том числе исходя из целей безопасности. «Если будет хоть где-то оставлен маленький кусочек под контролем режима Зеленского, то угроза террористической опасности никуда не денется», – заключил он.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской империи.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.
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СМИ: ВСУ обстреляли роддом в Донецке
В Донецке снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал, медики продолжают оказывать помощь, передает корреспондент РИА «Новости».
«Украинская артиллерия обстреляла донецкий республиканский центр охраны материнства и детства по адресу ул. Панфилова 3 в Донецке. После массированного обстрела рожениц эвакуировали в подвал, медики продолжают оказывать помощь», – передает корреспондент РИА «Новости».
Он добавил, что артиллерийский снаряд попал в крышу здания. Благодаря оперативным действиям сотрудников, жертв удалось избежать.
Украинские силовики уже более двух часов ведут массированный обстрел города. ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию. Кроме того, были зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли город Кременная в ЛНР, выпустив 20 ракет из РСЗО «Град».
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Эксперт: «Культурный десант» артистов показал значимость Донбасса для России
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«Сам факт выступления известных артистов – Григория Лепса, Александра Маршала – говорит о высокой степени поддержки, которую Россия оказывает людям в Донбассе и на освобожденных территориях», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России Максим Григорьев. В День России в городах ДНР, ЛНР, а также в Херсоне и Мелитополе дали концерты российские эстрадные исполнители, рок-музыканты и киноактеры.
«Это очень важное событие для жителей ДНР, ЛНР и освобожденных территорий», – подчеркнул директор Института проблем демократии, член Общественной палаты России Максим Григорьев.
Сейчас он сам находится в Луганской республике и убежден, что «культурный десант» российских артистов стал выражением моральной поддержки, особенно важной для жителей Донбасса в условиях специальной военной операции и обстрелов с украинской стороны.
«Сам факт выступления известных артистов Григория Лепса, Александра Маршала, Дениса Майданова, других исполнителей, театральных и киноактеров показывает то, что российское культурное сообщество поддерживает военную операцию по защите Донбасса и поддерживает людей, живущих здесь. Это важный символичный шаг», – подчеркнул Григорьев.
С 9 по 12 июня в городах Донецкой и Луганской народных республик, а также в Херсоне, Мелитополе и на других освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей прошли концерты, приуроченные ко Дню России.
По сообщению Telegram-канала «Русский центр», в селе Кировском Шахтерского района ДНР выступили: заслуженный артист России Григорий Лепс, автор-исполнитель, лауреат премии «Золотой граммофон» Олег Шаумаров, певица и общественный деятель Зарифа Мгоян (Зара), народный артист России, актер театра и кино Дмитрий Певцов.
В концерте в честь Дня России в Мелитополе участвовали автор-исполнитель (а с 2021 года – и депутат Госдумы) Денис Майданов и народная артистка России Анита Цой, которая выступила с подборкой советских песен времен Великой Отечественной, сообщил ТАСС.
Народный артист России Владимир Машков открыл показ фильма «Движение вверх» в одном из киноконцертных залов Луганска. Актер посетил и Донецк, где в пресс-центре стадиона «Донбасс Арена» состоялась его встреча с активистами народной дружины ДНР.
Как сообщает Луганский информцентр, заслуженный артист России Владимир Конкин и театральный и киноактер Иван Стебунов организовали творческую встречу с жителями Станицы Луганской – города, освобожденного в феврале в ходе специальной военной операции.
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Девушка и ребенок погибли в результате обстрела рынка в Донецке
Девушка и ребенок погибли в Донецке при попадании снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ), по территории Майского рынка.
По данным Донецкого агентства новостей, в результате обстрела были уничтожены несколько торговых точек рынка, на место прибыли несколько пожарных расчетов МЧС ДНР.
Между тем, как сообщает ТАСС, центр Донецка подвергся в понедельник новому обстрелу. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, со стороны ВСУ по Кировскому району города было выпущено пять снарядов калибром 122 мм, по Куйбышевскому – пять ракет из БМ-21 «Град» и четыре снаряда калибром 122 мм.
Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что «варварские» обстрелы Донецка стали происходить после того, как Запад начал поставлять тяжелые вооружения Украине.
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Число жертв обстрела рынка в центре Донецка увеличилось до трех человек
Число погибших при обстреле украинскими войсками Майского рынка в центре Донецка возросло до трех, еще четыре человека получили ранения, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
«В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Буденновском районе Донецка на территории Майского рынка число жертв возросло до семи человек: трое погибли и четверо получили ранения», – говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что девушка и ребенок погибли в Донецке при попадании снарядов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ), по территории Майского рынка.
Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что «варварские» обстрелы Донецка стали происходить после того, как Запад начал поставлять тяжелые вооружения Украине.
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При обстреле села в Брянской области ранены четыре человека
Четыре человека пострадали при обстреле села Займище городского округа Клинцы в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня был произведен обстрел территории села Займище городского округа Клинцы. Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь», – написал он в своем Telegram-канале.
Богомаз отметил, что на месте работают оперативные службы.
Село Займище примыкает к южной окраине города Клинцы, который расположен в 50 км от границы с Украиной.
Тем временем Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Так, 5 мая украинские вооруженные формирования обстреляли два села в Белгородской области, повредив линии электропередачи.
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При обстреле американскими гаубицами в ЛНР погиб ребенок
Четырнадцатилетний мальчик погиб в городе Рубежное Луганской народной республики в результате удара украинских силовиков по жилому району поставленными США гаубицами М777, сообщил военнослужащий Народной милиции республики.
«Калибр 155 миллиметров, гаубицы. Сюда прилетело четыре штуки – во двор и на обратной стороне дома еще, там четко видно. Раньше сюда не прилетало. Погиб мальчик, пострадали еще гражданские», – передает РИА «Новости» слова очевидца обстрела.
Как рассказала мама погибшего мальчика Олеся, ранее они были в эвакуации с детьми и только несколько недель назад вернулись, так как город уже освобожден. По ее словам, когда начался обстрел, ребенок возле подъезда грел воду на костре для приготовления еды, так как в городе нет электричества.
«Вообще несовместимо там было все (ранения с жизнью), все внутренности наружу до позвоночника... В этом дворе куча детей, и когда летают дроны эти проклятые (украинские беспилотники-разведчики), все видят, что людей очень много», – посетовала женщина.
Днем ранее в Донецкой народной республике снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал. Также под обстрел попал Майский рынок в центре города. Сообщалось, что погибли девушка и ребенок.
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ПВО ЛНР сбила «Точку-У» над Красным Лучом
Силы ПВО уничтожили ракету «Точка-У» над Красным Лучом, которую выпустили украинские войска, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В СЦКК сообщили, что ракету выпустили «со стороны ВСУ с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут)». Ракета была уничтожена силами ПВО ЛНР в 20.50 мск. По имеющейся информации, никто не пострадал, передает ТАСС.
Напомним, ВСУ также обстреляли Донецк. В результате украинских обстрелов в понедельник погибли четыре мирных жителя, включая ребенка, 22 мирных жителя получили ранения.
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Луганск получил от России 44 единицы специальной дорожной техники
Луганск получил от России 44 единицы специальной дорожной техники, сообщил начальник управления обеспечения жизнедеятельности города Сергей Шатохин.
«Техника (прибыла) из Российской Федерации – это 44 единицы. В основном это спецтехника, которая используется для укладки асфальтобетона. Это гудронатор, фрезы, самосвалы и катки», – рассказал он, сообщает «Луганский Информационный Центр».
Шатохин добавил, что техника готова к работе.
Ранее Брянка получила от Брянской области первую партию коммунальной техники, безвозмездно переданной в рамках шефской помощи.
«Единая Россия» выдвинула Алексея Цыденова кандидатом партии на выборах главы Бурятии
Говоря о поддержке секретаря Бурятского регионального отделения «Единой России», действующего главы Республики Алексея Цыденова на выборах главы региона, заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова отметила, что за время его руководства Бурятией инициированы важные социальные проекты.
«Это, в том числе, недавно прозвучавшие инициативы создать на базе вузов Бурятии кампусы для привлечения иностранных студентов из Монголии, Китая, Кореи. Вы уверенно продвигаетесь в решении вопросов снижения безработицы, создания новых рабочих мест, переселения людей из аварийного жилья. Хотела бы отметить и поблагодарить вас за огромную работу по поддержке наших военных на Донбассе», – сказала замсекретаря генсовета, ее слова приводятся на сайте партии.
Цыденов в своем докладе о работе за прошедшие пять лет отметил, что в регионе проведено масштабное строительство социальной инфраструктуры. Появилось 18 новых школ и 27 детских садов, 91 объект здравоохранения, 76 амбулаторий и ФАПов в селах, 9 модельных библиотек, 15 кинозалов и 67 спортивных объектов. Также приведены в порядок более 1,5 тысячи километров дорог и 78 мостов, 736 дворовых площадок и 462 общественные территории.
В три раза выросли объемы социальной поддержки, а партийные проекты «Единой России» и государственные программы получили дальнейшее развитие, благодаря чему сегодня каждый третий житель Бурятии получает социальные выплаты, подчеркнул Цыденов.
Жители Станицы Луганской рассказали СК о произволе украинских силовиков
Жители Станицы Луганской, которая восемь лет находилась под контролем Киева, рассказали российскому Cледственному комитету о массовых случаях обстрелов со стороны украинских военных.
Торговец-оптовик Виктор Гайдуков заявил, что восемь лет живет с пулей в голове после обстрела его машины на блокпосту. «Вез товар со Старобельска. На переезде обстреляли. ВСУ. Из автомата Калашникова. Одна пуля попала в голову», – передает РИА «Новости» его слова.
Мужчина вспоминает, что подбежавшие силовики объяснили обстрел его отказом остановиться. «А что останавливаться? Я был за две улицы!» – возмущается он.
По словам Гайдукова, уже потом он обнаружил, что всего в его фургон попало около 30 пуль – от гибели спас товар, который он вез. «В фургоне – яйца, печенье, конфеты, все вверх дном. Был бы пустой – все, хана», – вспоминает потерпевший.
Мужчина утверждает, что с тех пор он живет с пулей в виске – врачи решили, что доставать ее слишком опасно. «У меня из-за нее падает зрение, страдает слух. Видите, как я громко говорю», – объясняет Гайдуков.
Кроме того, рассказала о двух ранениях ее мужа Нина Туреева. Случайную пулю от украинских силовиков в 2014 году получил Николай Туреев – она стала первой из двух его ран, от последствий которых он впоследствии скончался. «Когда украинский БТР заходил в город, то стрелял по всем подряд. Мой муж просто был на улице, получил пулю в бедро», – рассказала следователям вдова.
По словам Туреевой, позднее она стала свидетелем того, как украинские военные целенаправленно обстреливали Станицу Луганскую, имитируя ответный огонь ополченцев. «Мы же у линии разграничения жили. БТР выедет, постреляет в сторону Луганска, а потом развернется – и по нам», – рассказала она.
Женщина добавила, что через год, в 2015, ее муж получил второе ранение – при обстреле ему в ногу попали семь осколков. Он долго лечился, однако это не помогло. «Пошло заражение, закупорка (вен). Инсульт его схватил, 13 дней полежал – и все. Умер год назад», – рассказала она.
Ранее по факту геноцида жителей города Счастье в Луганской Народной Республике военные следственные органы Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении лиц, участвующих в вооруженном конфликте на стороне Украины, по статье «Геноцид».
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