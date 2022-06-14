Волонтеры «Единой России» доставили в Мелитополь подарки для новорожденных

Волонтеры гуманитарной миссии «Мы Вместе», «Единая Россия» при содействии и поддержке российской армии и Росгвардии доставили гуманитарный груз в Мелитополь, а в центральную городскую библиотеку им. Лермонтова привезли более 1,5 тонн книг на русском языке.

«Мы ехали мимо и увидели, что здесь достаточно большое количество народа у входа. Библиотека пользуется популярностью. Людям важно читать книги, жители обрадовались, что мы привезли сюда книги, и стали спрашивать, когда уже можно будет эти книги взять почитать. Руководство библиотеки говорит о том, что мы вовремя привезли литературу, потому что, во-первых, впереди новый учебный год, а во-вторых, это книги, в которых история не переписана и здесь «древние укры» Черное море не роют», – поделился депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единой России», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.

Уточняется, что комплекты исторической прозы президентской библиотеки, а также книги русских авторов для детей дошкольного и младшего школьного возраста станут востребованы читателями, уверен начальник управления культуры, спорта и молодежной политике Мелитополя Андрей Бойко. В числе авторов значатся А. Пушкин, М. Лермонтов, К. Чуковский, К. Ушинский, И. Тургенев, Л. Толстой, П. Бажов, М. Зощенко, А. Гайдар, К. Симонов, А. Чехов, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД релизе.

«Начиная с 2014 года, в сфере культуры и образования проходил полный провал и обман нашего населения. Переписывалась история, какие-то новые факты находили, героизация нацистов и самое плохое, что она проходила в детских садиках и школах. Окрепшими умами управлять уже очень сложно, поэтому начинали с самого маленького возраста. Уверен, что с приходом России ситуация изменится, и наши дети поймут и узнают ту историю и культуру, которая была на самом деле», – отметил он.

Кроме того, добровольцы «Единой России» привезли в Мелитополь 200 специальных подарков для новорожденных. Боксы предназначены для молодых мам, которые находятся в роддомах или только выписались с малышами домой. В боксах есть все необходимое на первое время: матрас, пеленки, полотенца, одежда для новорожденных, игрушки, бутылочки и многое другое. Такие боксы предназначены для мам, которые уже выписываются из роддома. Добровольцы доставляют в больницы Херсонской области и Запорожья.

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