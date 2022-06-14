Жители Станицы Луганской рассказали СК о произволе украинских силовиков

Жители Станицы Луганской, которая восемь лет находилась под контролем Киева, рассказали российскому Cледственному комитету о массовых случаях обстрелов со стороны украинских военных.

Торговец-оптовик Виктор Гайдуков заявил, что восемь лет живет с пулей в голове после обстрела его машины на блокпосту. «Вез товар со Старобельска. На переезде обстреляли. ВСУ. Из автомата Калашникова. Одна пуля попала в голову», – передает РИА «Новости» его слова.

Мужчина вспоминает, что подбежавшие силовики объяснили обстрел его отказом остановиться. «А что останавливаться? Я был за две улицы!» – возмущается он.

По словам Гайдукова, уже потом он обнаружил, что всего в его фургон попало около 30 пуль – от гибели спас товар, который он вез. «В фургоне – яйца, печенье, конфеты, все вверх дном. Был бы пустой – все, хана», – вспоминает потерпевший.

Мужчина утверждает, что с тех пор он живет с пулей в виске – врачи решили, что доставать ее слишком опасно. «У меня из-за нее падает зрение, страдает слух. Видите, как я громко говорю», – объясняет Гайдуков.

Кроме того, рассказала о двух ранениях ее мужа Нина Туреева. Случайную пулю от украинских силовиков в 2014 году получил Николай Туреев – она стала первой из двух его ран, от последствий которых он впоследствии скончался. «Когда украинский БТР заходил в город, то стрелял по всем подряд. Мой муж просто был на улице, получил пулю в бедро», – рассказала следователям вдова.

По словам Туреевой, позднее она стала свидетелем того, как украинские военные целенаправленно обстреливали Станицу Луганскую, имитируя ответный огонь ополченцев. «Мы же у линии разграничения жили. БТР выедет, постреляет в сторону Луганска, а потом развернется – и по нам», – рассказала она.

Женщина добавила, что через год, в 2015, ее муж получил второе ранение – при обстреле ему в ногу попали семь осколков. Он долго лечился, однако это не помогло. «Пошло заражение, закупорка (вен). Инсульт его схватил, 13 дней полежал – и все. Умер год назад», – рассказала она.

Ранее по факту геноцида жителей города Счастье в Луганской Народной Республике военные следственные органы Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении лиц, участвующих в вооруженном конфликте на стороне Украины, по статье «Геноцид».

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