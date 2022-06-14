Жители Станицы Луганской рассказали СК о произволе украинских силовиков

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14 июня, вторник | Последнее обновление — 08:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США пришлось уговаривать запуганные компании закупать российские удобрения
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Они – там, чтобы мы тут – жили мирной счастливой жизнью. То, что мы продолжаем жить этой «пустой» жизнью – это в чем-то смысл для них там. Ребята работают и сейчас с оружием в руках защищают в том числе и наше право на пикники, и наши дачные посиделки.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Жители Станицы Луганской рассказали СК о произволе украинских силовиков
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Жители Станицы Луганской, которая восемь лет находилась под контролем Киева, рассказали российскому Cледственному комитету о массовых случаях обстрелов со стороны украинских военных.
Торговец-оптовик Виктор Гайдуков заявил, что восемь лет живет с пулей в голове после обстрела его машины на блокпосту. «Вез товар со Старобельска. На переезде обстреляли. ВСУ. Из автомата Калашникова. Одна пуля попала в голову», – передает РИА «Новости» его слова.
Мужчина вспоминает, что подбежавшие силовики объяснили обстрел его отказом остановиться. «А что останавливаться? Я был за две улицы!» – возмущается он.
По словам Гайдукова, уже потом он обнаружил, что всего в его фургон попало около 30 пуль – от гибели спас товар, который он вез. «В фургоне – яйца, печенье, конфеты, все вверх дном. Был бы пустой – все, хана», – вспоминает потерпевший.
Мужчина утверждает, что с тех пор он живет с пулей в виске – врачи решили, что доставать ее слишком опасно. «У меня из-за нее падает зрение, страдает слух. Видите, как я громко говорю», – объясняет Гайдуков.
Кроме того, рассказала о двух ранениях ее мужа Нина Туреева. Случайную пулю от украинских силовиков в 2014 году получил Николай Туреев – она стала первой из двух его ран, от последствий которых он впоследствии скончался. «Когда украинский БТР заходил в город, то стрелял по всем подряд. Мой муж просто был на улице, получил пулю в бедро», – рассказала следователям вдова.
По словам Туреевой, позднее она стала свидетелем того, как украинские военные целенаправленно обстреливали Станицу Луганскую, имитируя ответный огонь ополченцев. «Мы же у линии разграничения жили. БТР выедет, постреляет в сторону Луганска, а потом развернется – и по нам», – рассказала она.
Женщина добавила, что через год, в 2015, ее муж получил второе ранение – при обстреле ему в ногу попали семь осколков. Он долго лечился, однако это не помогло. «Пошло заражение, закупорка (вен). Инсульт его схватил, 13 дней полежал – и все. Умер год назад», – рассказала она.
Ранее по факту геноцида жителей города Счастье в Луганской Народной Республике военные следственные органы Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении лиц, участвующих в вооруженном конфликте на стороне Украины, по статье «Геноцид».
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Зеленский раскритиковал Германию
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Украинский президент Владимир Зеленский подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения.
Зеленский считает, что Шольц должен определиться со своей позицией. По мнению украинского президента, немецкие власти не должны пытаться сделать шпагат «между Украиной и связями с Россией», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на ZDF.
«Германия должна действовать активно, Шольц должен гарантировать, что Берлин полностью поддерживает Украину», – заявил Зеленский, отметив, что США, Великобритания и страны Балтии оказывают Украине активную поддержку. Франция и Германия, по словам президента Украины, поначалу также поддерживали Киев, но лишь в политическом и риторическом смысле.
Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, по мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1.Кроме того, он раскритиковал немецкие власти за отсутствие гостеприимства к беженцам с Украины.
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Кабмин Украины запретил экспортировать газ
Кабмин Украины запретил экспортировать уголь, мазут и газ украинского происхождения.
Согласно постановлению на сайте кабмина, перечень товаров, «экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотам на 2022 год», дополнен мазутом, углем и газом украинской добычи. При этом, согласно документу, на них установлены нулевые квоты. Постановление вступает в силу со дня его опубликования, сообщает РИА «Новости».
Ранее Киев проложил для транспортировки зерна два маршрута через Польшу и Румынию, также Украина ведет переговоры со странами Балтии об открытии третьего коридора для экспорта продовольствия.
Басурин назвал причину «варварских» обстрелов Донецка
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«Варварские» обстрелы Донецка стали происходить после того, как Запад начал поставлять тяжелые вооружения Украине, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Он добавил, что столицу ДНР в последние дни обстреливали с использованием артиллерии натовского калибра 155 мм, РСЗО «Смерч» и «Град», передает ТАСС.
«Основные обстрелы по центру Донецка начались после того, как Запад решил поставлять тяжелое вооружение Украине. До этого – в 2014, 2015 и 2016 годах – такого не было. Это сейчас появилось, начиная с мая, когда уже пошли поставки. <...> Такие варварские обстрелы появились тогда, когда в большом количестве оружие стало поставляться на Украину другими странами», – сказал Басурин.
Также, по его словам, участники организации «Врачи без границ» собирали разведданные в Донецке, чтобы передавать их украинской стороне.
«То же самое и миссия ОБСЕ. Тот случай, который мне известен: представитель Польши предлагал деньги и алкоголь бойцу за то, чтобы он передал какую-то информацию. На тот момент эту информацию довели до главы миссии, который находился здесь, и были вынуждены его отсюда убрать. Те расследования, которые проводили, есть уже доказательная база, что несколько представителей мониторов, которые работали здесь, они собирали информацию и передавали на Украину. Да, это подтвержденные факты», – сказал он.
Ранее замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные пытаются не допустить создание котла по линии населенных пунктов Артемовск – Лисичанск – Северодонецк.
До этого посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что подразделения Народной милиции Луганской народной республики ведут бои на окраинах Лисичанска, войска Донецкой народной республики находятся вблизи Славянска.
Газета ВЗГЛЯД писала, как российские войска прорвали оборону ВСУ у Славянска.
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ВС России уничтожили крупную партию вооружения из США и Европы в ДНР
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Российские военные в районе Удачного в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожили ракетами большое количество вооружения и техники, доставленных украинским националистам из США и Европы, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе железнодорожной станции Удачное Донецкой народной республики уничтожено большое количество доставленного для группировки украинских националистов вооружения и военной техники, в том числе из США и европейских стран», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили в районе Федоровки в Луганской народной республике (ЛНР) пункт временной дислокации иностранных наемников. Также две батареи реактивных систем залпового огня уничтожены в районе населенного пункта Прогресс Харьковской области и Волчеяровка ЛНР.
Также ракетные войска и артиллерия России уничтожили семь украинских установок реактивных систем залпового огня в районах Артемовска, Славянска, Соледара и населенного пункта Соль, а также станцию радиоэлектронной борьбы в районе Покровского ДНР.
Оперативно-тактическая и армейская авиация России за сутки поразила 63 района сосредоточения войск ВСУ, а также пункт управления и радиолокационную станцию ЗРК «Бук-М1». В результате ударов авиации уничтожено более 120 националистов, два танка, семь орудий полевой артиллерии и 11 автомобилей.
Конашенков отметил, что ВС России с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 201 самолет, 1196 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 3525 единиц бронетехники ВСУ, а также 515 установок реактивных систем залпового огня.
Ранее ВМФ России поразили крылатыми ракетами «Калибр» в Тернопольской области крупный склад поставленного Киеву из США и ЕС оружия.
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ДНР запросила у России дополнительные союзнические силы
Донецкая Народная Республика запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за учащения обстрелов Донецка, заявила глава республики Денис Пушилин.
«Достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь, Российской Федерации», – сказал Пушилин в своем официальном заявлении, сообщает РИА «Новости».
По его словам, «Киев перешел все грани». При последних обстрелах столицы использовались запрещенные методы ведения войны, подчеркнул Пушилин.
Ранее сообщалось, что в Донецке снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал, медики продолжают оказывать помощь. Украинские силовики уже более двух часов ведут массированный обстрел города. ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию. Кроме того, были зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Боррель оценил шансы Украины на получение статуса кандидата в ЕС
Украина имеет все шансы на получение статуса страны-кандидата в Евросоюз, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Я убежден, что Украина принадлежит к европейской культуре и что ЕС можно расширить. Украина со своими ценностями, культурой и историей уже готовилась присоединиться к Европе путем реформ», – заявил он в разговоре с Le Journal du Dimanche.
Дипломат напомнил, что официальный Брюссель работает над интеграцией в ЕС Западных Балкан и подобный сценарий возможен на Украине.
Ранее Bloomberg писал, что Украина получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, но только при условии верховенства закона и борьбы с коррупцией.
В субботу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что комиссия к концу следующей недели готова высказать свое мнение по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
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Песков назвал главную цель спецоперации на Украине
Главной целью специальной военной операции на Украине является защита ДНР и ЛНР, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Как отметил Песков, «в целом защита республик – это главная цель специальной военной операции». Отвечая на вопрос о дополнительной поддержке сил ДНР, пресс-секретарь переадресовал его Минобороны, передает РИА «Новости».
Напомним, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что республика запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за учащения обстрелов Донецка. Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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США указали на препятствия для использования замороженных активов ЦБ России
Существует большое число юридических препятствий, которые не дают использовать замороженные активы ЦБ России для поддержки Украины, сообщил старший заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Дерек Хоган.
Отвечая на вопрос об использовании российских активов на реконструкцию Украины, Хоган сказал, что для такого шага требуется устранить много юридических препятствий. При этом он сообщил, что США «в тесной координации со странами-членами G7» работают над ужесточением санкций против России, передает РИА «Новости».
Хоган сообщил, что США в течение четырех-пяти месяцев будут направлять Киеву примерно по 1,5 млрд долларов ежемесячно в целях поддержания работы украинского правительства. «Мы уже выделили миллиард долларов на эти цели через различные механизмы», – сказал он. По его словам, прямая поддержка правительства в Киеве – это один из приоритетов Белого дома.
Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев хочет заключить международные договоры со странами ЕС и США на право использовать замороженные золотовалютные резервы России в размере 300 млрд долларов на помощь Украине. Глава минфина США Дженнет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.
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Украинские войска выпустили 20 ракет из «Града» по Кременной в ЛНР
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Украинские войска обстреляли город Кременная в ЛНР, выпустив 20 ракет из РСЗО «Град», сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 17.00 с направления населенного пункта Верхнекаменка по населенному пункту Кременная с применением РСЗО БМ-21 (20 снарядов)», – говорится в Telegram-канале представительства.
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в Донбассе в 2014 году обошли город стороной. Восемнадцатого апреля, в ходе российской военной операции по демилитаризации Украины, Кременная перешла под контроль ЛНР. Население города до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка 20 ракет из БМ-21 «Град».
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Мэр Святогорска согласился возглавить администрацию города после освобождения
Мэр Святогорска Владимир Бандура в ходе встречи с главой Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным 13 июня в Донецке согласился возглавить администрацию города после его освобождения Вооруженными силами России и ДНР.
По словам Пушилина, жители Святогорска на себе испытали террористическое поведение украинских боевиков, передает ТАСС.
«Об этом мне известно от мэра города Владимира Бандуры. Мы с ним давно на связи, он ждал, как и многие жители Святогорска, освобождения, поддерживает проведение специальной военной операции. В сложное время Владимир Владимирович не покинул свой пост, его уважают и поддерживают жители, поэтому предложил ему занять пост главы администрации города Святогорска», – рассказал глава ДНР.
Он также отметил, что ранее мэр был вынужден скрывать свою точку зрения, чтобы уберечь жителей.
Бандура согласился на предложение Пушилина и выразил готовность «поднимать Святогорск».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город Святогорск в Донецкой народной республике сейчас зачищают от остатков националистов.
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В ЕК обсудили позицию по статусу кандидатов в ЕС для Украины, Молдавии и Грузии
Руководство Еврокомиссии (ЕК) провело «всестороннюю» дискуссию о своей позиции относительно возможности предоставления статуса кандидатов в члены Евросоюза для Украины, Молдавии и Грузии, сказал на конференции уполномоченный Еврокомиссии по бюджету Йоханнес Хан.
«Сегодня среди еврокомиссаров прошли первые очень всесторонние дебаты о нашей позиции касательно возможного статуса кандидата для Украины, Молдавии и Грузии», – сказал он, сообщает РИА «Новости».
Ранее Bloomberg писал, что Украина получит статус кандидата на вступление в Евросоюз, но только при условии верховенства закона и борьбы с коррупцией.
В субботу глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что комиссия к концу следующей недели готова высказать свое мнение по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Семенович заявила о гордости за Россию после выступления в Запорожской области
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Российская исполнительница Анна Семенович выступила в Энергодаре (Запорожская область). Она заявила, что гордится Россией и «нашими мужчинами-защитниками».
«Горжусь и восхищаюсь моей, нашей страной! Горжусь и восхищаюсь нашими мужчинами-защитниками!» – заявила Семенович, рассказав, что «выступала в Энергодаре». Она призналась, что «нервничала перед поездкой очень». Однако, «как только оказалась на месте – увидела чудесных людей вокруг, сильных военных, оберегающих нас».
«Их стойкость, спокойствие, отлаженность их действий, жестов, слов – в меня вселилась отвага, какая-то сила непередаваемая, что от страха и волнения не осталось ни следа!» – заявила она в соцсети «ВКонтакте».
Исполнительница заявила: «Мы – мощная страна! Сила духа людей восхищает и вдохновляет! Я полна гордости и счастья, что я россиянка».
«Дорогие наши парни, наши защитники! Спасибо вам за вашу стойкость, профессионализм! Молюсь за каждого из вас! Скорее возвращайтесь домой. Энергодар, спасибо за теплый прием! Вернусь обязательно! И мы еще не раз споем», – заявила она.
Выступление Семенович в Энергодаре состоялось в рамках празднования Дня России жителями Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей. В День России там дали концерты российские эстрадные исполнители, рок-музыканты и киноактеры.
Напомним, в мае украинское национальное агентство по предотвращению коррупции составило новые списки из 3423 физических лиц и 545 компаний из России, поддерживающих спецоперацию на Украине. В список попала и Семенович.
СМИ: ВСУ обстреляли роддом в Донецке
В Донецке снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал, медики продолжают оказывать помощь, передает корреспондент РИА «Новости».
«Украинская артиллерия обстреляла донецкий республиканский центр охраны материнства и детства по адресу ул. Панфилова 3 в Донецке. После массированного обстрела рожениц эвакуировали в подвал, медики продолжают оказывать помощь», – передает корреспондент РИА «Новости».
Он добавил, что артиллерийский снаряд попал в крышу здания. Благодаря оперативным действиям сотрудников, жертв удалось избежать.
Украинские силовики уже более двух часов ведут массированный обстрел города. ВСУ применяют как ствольную, так и реактивную артиллерию. Кроме того, были зафиксированы попадания кассетных боеприпасов.
Ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли город Кременная в ЛНР, выпустив 20 ракет из РСЗО «Град».
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В ООН выразили «чрезвычайную обеспокоенность» из-за обстрела роддома в Донецке
Сообщения СМИ об обстреле роддома в Донецке вызывают чрезвычайную обеспокоенность, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Дюжаррик подчеркнул, что «любые атаки на гражданскую инфраструктуру, особенно по медицинским учреждениям, являются явным нарушением международного права», передает РИА «Новости».
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что число жертв обстрела украинскими войсками Донецка увеличилось до пяти. Пострадали более 30 человек.
Напомним, в Донецке снаряд попал в роддом, рожениц эвакуировали в подвал. Также под обстрел попал Майский рынок в центре города. Сообщалось, что погибли девушка и ребенок.
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Украина арестовала корпоративные права предприятия российского бизнесмена
Корпоративные права предприятия бизнесмена из России арестовали на Украине, их общая сумма составляет 53,4 млн гривен (1,8 млн долларов), сообщили в украинском Офисе генпрокурора.
«Наложен арест на корпоративные права предприятий, которые являются одними из крупнейших производителей минеральной воды на территории Украины на общую сумму свыше 53,4 млн гривен (1,8 млн долларов). Эти ценные бумаги и денежные средства являются долями уставного капитала предприятий, бенефициарным владельцем которых является российский олигарх», – приводит сообщение офиса генпрокурора РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности России и ее резидентов на территории Украины.
До этого Украина приняла закон о принудительном изъятии собственности россиян.
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