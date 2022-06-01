Херсонский дом малютки получил гуманитарную помощь от «Единой России»

Сушильные машины, ковры, посуда, промышленные блендеры, утюги, чайники, водонагреватели и многое другое в херсонский дом малютки доставили добровольцы «Единой России» под руководством гуманитарной миссии партии по направлению «Юг», депутата Госдумы Игоря Кастюкевича.

«Здесь как раз все, что нужно. Нагрузка на бытовую технику достаточно большая, она часто ломается, сгорает. Вот, например, блендер просили один, а привезли сразу несколько. Это очень хорошо, потому что всякие пюрешки деткам готовим часто. Много малышей, плюс дети с тяжелыми нарушениями в здоровье, которые обычную пищу едят очень плохо. Пюре как раз спасают. Сушильные машины тоже нужны, сейчас работает одна, и та уже устарела», – рассказали работники учреждения, их слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Заявка, по которой в социальное учреждение привезли гуманитарный груз, была сформирована по потребностям, которые существуют сегодня в доме малютки. Ранее добровольческая группа под руководством Кастюкевича уже навещала малышей: привозили питание, лекарства, памперсы и другие товары первой необходимости.

«Сегодня в день защиты детей от партии «Единая Россия» доставили гуманитарный груз в Дом малютки Херсона. Это бытовая техника, посуда и многое другое. Нам помогают военные в этом. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с Днем защиты детей. Спасибо всем тем людям, которые во взаимодействии с партией «Единая Россия» сформировали гуманитарный груз, который я сегодня передал. В этот непростой период в Херсонской области дети нуждаются в особой защите и внимании. Пока мы здесь, будем систематически приезжать сюда и помогать детишкам», – отметил Кастюкевич.

В доме малютки на данный момент постоянно проживают 53 ребенка в возрасте от двух лет.