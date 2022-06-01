Кремль спросили о дате визита Путина в Турцию

Дата визита президента России Владимира Путина в Турцию еще не определена, она будет согласована по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«[Ориентиры визита] не обозначились. Есть такое приглашение, и даты будут согласовываться по дипломатическим каналам», – приводит его слова ТАСС.

Также Песков отметил, что четкого понимания по встрече делегаций России, Украины и ООН в Стамбуле нет.

«Контекст у всего этого один, естественно. Да, действительно, здесь косвенно все события связаны. Но по такой встрече пока четкого понимания нет», – ответил он на вопрос журналистов, связан ли предстоящий визит главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести в Стамбуле встречу России, Украины и ООН, которую одобрил российский президент Владимир Путин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о желании провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным.