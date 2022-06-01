Кремль спросили о дате визита Путина в Турцию

|
1 июня, среда | Последнее обновление — 16:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эрдоган объявил о начале новой спецоперации в Сирии
Разделы
Православие на Украине, как и в России, является тем цементом солидарности, который скрепляет и общество, и государство, поэтому подрыв Церкви это и подрыв страны.
Подробности...
Почему они снова и снова стреляют в мирные города и села, точно зная, что там нет никаких военных целей? Потому что они террористы. Потому что для них это не война, а террористическая деятельность. Классика терроризма.
Подробности...
Если на каждой значимой должности окажется человек, искренне стоящий на стороне России, никакой иностранный агент просто не в состоянии будет нам навредить.
Подробности...
У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
Подробности...
Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
Подробности...
256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Кремль спросили о дате визита Путина в Турцию
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Дата визита президента России Владимира Путина в Турцию еще не определена, она будет согласована по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«[Ориентиры визита] не обозначились. Есть такое приглашение, и даты будут согласовываться по дипломатическим каналам», – приводит его слова ТАСС.
Также Песков отметил, что четкого понимания по встрече делегаций России, Украины и ООН в Стамбуле нет.
«Контекст у всего этого один, естественно. Да, действительно, здесь косвенно все события связаны. Но по такой встрече пока четкого понимания нет», – ответил он на вопрос журналистов, связан ли предстоящий визит главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести в Стамбуле встречу России, Украины и ООН, которую одобрил российский президент Владимир Путин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о желании провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Захарова рассказала о неудаче премьер-министра Эстонии
Призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас к западным лидерам прекратить звонить российскому лидеру Владимиру Путину потерпел неудачу, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
«У премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая потребовала от западных лидеров не звонить Путину, неудача – все западные лидеры от рук отбились, звонят и звонят», – написала Захарова в Telegram.
По ее словам, женщина даже в СМИ начала публиковаться на тему «как перестать звонить в Москву», а «хозяева ее не унимаются, оборвали провода».
«Волнуюсь я за эстонскую начальницу. Чем ответит? Повреждение кабеля, хакерская атака, нейтрализация спутника – не вариант же. Наверное, будет продолжать призывать не звонить. Думаю, пора начать требовать: поручить своему МИДу вызвать послов Франции, Германии, Италии и отчитать их как следует», – говорится в сообщении.
Ранее Премьер Эстонии призвала западные страны прекратить звонить Владимиру Путину, поскольку это не дает результатов. Также Каллас заявила, что поддерживает снос в республике «красноармейских» памятников.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Чавушоглу: Выводу судов с зерном из портов Украины препятствуют украинские мины
|
|
Установленные украинскими военными мины в Черном море препятствуют свободному проходу судов с зерном из Одессы, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
«Одним из препятствий для безопасной транспортировки зерна являются мины, установленные Украиной в Одесской области [в море]. Еще одна причина – это санкции в отношении российских судов в вопросе их страхования, а также невозможность их обслуживания в международных портах», – сказал Чавушоглу в интервью Анатолийскому агентству, передает ТАСС.
По его словам, Москва и Киев в этом контексте имеют серьезные проблемы. Украинская сторона не желает впускать российские корабли в Одессу, а российская не хочет, чтобы другие суда по этому коридору доставляли оружие Киеву.
«Обеим сторонам нужна уверенность и гарантии», – сказал министр.
Киев также заявляет, что готов очистить море от мин «за одну-две недели» для безопасного судоходства, добавил Чавушоглу.
В начале мая глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что «киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов, в том числе корабли, которые должны доставлять пшеницу в различные регионы мира, и даже заминировали выходы из этих портов, что делает невозможным выход этих кораблей».
Турецкие военные устанавливали специальные радары у входа в пролив Босфор для обнаружения плавучих мин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Лавров назвал условие прохода судов с зерном из портов Украины
|
|
Для обеспечения прохода судов с украинским зерном необходимо, чтобы Киев разминировал выходы из портов, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латифом аз-Зайяни.
«Подробно говорили о ситуации на Украине. По просьбе наших друзей мы подробно проинформировали о последних событиях, в том числе о ситуации с продовольствием. Рассказали о тех мерах, которые российская сторона предпринимает уже больше месяца, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся запертыми в украинских портах. Но для этого необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальном море Украины и которые, как я сказал, были заминированы», – передает его слова РИА «Новости».
«Если эта проблема разминирования будет решена, а мы привлекаем уже многие недели внимание волнующихся по этому поводу наших западных коллег, то в открытом море, как я уже сказал, военно-морские силы Российской Федерации обеспечат беспрепятственный проход этих судов в море Средиземное и далее – к пунктам назначения», – отметил Лавров.
По словам министра, Россия сделала все возможное для урегулирования продовольственной проблемы.
«Те инициативы, которые сейчас звучат на тему продовольственной безопасности, должны решаться с учетом того, что с российской стороны уже давно гарантировано все, что зависит от нас», – заявил он.
«А вот западные страны, которые создали массу искусственных проблем – с закрытием своих портов для российских судов, с пресечением логистических и финансовых цепочек, – они должны, конечно, всерьез задуматься, что для них важнее: делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или проблему решать конкретными шагами. Дело за ними», – подчеркнул глава российского МИД.
Ранее сообщалось, что Европейский союз, опасаясь мирового голода, сейчас изучает возможность военно-морской миссии для помощи в вывозе сельскохозяйственной продукции из Украины. В МИД России заявляли, что РФ не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, так как сейчас часть портов заминирована.
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва будет содействовать морскому транзиту зерна с Украины в Черном море в координации с турецкими партнерами.
СМИ: В НАТО разгорелись три спора из-за Турции
|
|
Три решения, принятые недавно турецким руководством, противоречат интересам НАТО и создают спорные точки с союзниками, пишет обозреватель Die Welt Каролина Друтен.
Автор обратилась к недавним внешнеполитическим решениям Анкары, вызвавшим недовольство у союзников на Западе. Так, Турция фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии, выдвинув условия, исполнить которые Стокгольм и Хельсинки пока не готовы. В США раскритиковали позицию Турции, однако аналитик усомнилась, что Вашингтон пойдет на еще один конфликт с Анкарой, что означает невозможность вступления северных стран в военный блок, передает РИА «Новости».
Также недовольство Запада вызвало решение президента Эрдогана начать военную операцию на севере Сирии против курдских сил. Немецкие политики, в частности, заявили о противоречии международному праву в решении Турции. Анкара же объяснила его необходимостью обеспечить собственную безопасность и вернуть на родину сирийских беженцев.
«В любом случае еще одна крупномасштабная операция на севере Сирии таит в себе потенциал эскалации между Турцией и ее партнерами по НАТО», – добавила Друтен.
Кроме того, Эрдоган объявил о разрыве связей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Автор обратила внимание, что турецкие ВВС в последние месяцы все чаще нарушают воздушное пространство Греции. На фоне этого глава правительства республики попросил Конгресс США запретить продажу оружия Турции. В частности, речь идет о покупке Анкарой истребителей F-16. Именно это обращение и вызвало возмущение у турецкой стороны.
В пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция не смогут стать кандидатами на вступление в Североатлантический альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции.
Позже глава финского МИД Пекка Хаависто после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Госдепартаменте заявил, что волнующие Турцию вопросы, касающиеся вступления Финляндии и Швеции в НАТО, могут быть решены.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Финляндии и Швеции с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)». Кроме того, Эрдоган потребовал от США отменить санкции против Турции за покупку ЗРК С-400. В США допустили, что Турцию могут исключить из НАТО из-за отказа одобрить заявки Финляндии и Швеции.
В прошлую среду Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в НАТО сделает эти страны потенциальными целями, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс считает Россию врагом. Кроме того, в Москве указывали, что потенциальное вступление Финляндии в НАТО поднимает вопрос о статусе двух территорий: Аландских островов и Сайменского канала. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эрдоган выдвинул ультиматум Швеции и Финляндии
|
|
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не одобрит вступление в НАТО поддерживающих террористов государств, пока он находится у власти.
«До тех пор, пока президентом Турции является Эрдоган, мы определенно не можем сказать «да» вступлению в НАТО стран, которые поддерживают терроризм», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TRT.
Эрдоган отметил, что, к сожалению, встречи нашей делегации с представителями Финляндии и Швеции не прошли на ожидаемом уровне.
Турецкий лидер упрекнул Финляндию и Швецию в том, что они «нечестны и неискренни» и обвинил последнюю в «защите террористов».
В пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция не смогут стать кандидатами на вступление в Североатлантический альянс на предстоящем саммите НАТО, если не выполнят требования Турции.
Позже глава финского МИД Пекка Хаависто после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Госдепартаменте заявил, что волнующие Турцию вопросы, касающиеся вступления Финляндии и Швеции в НАТО, могут быть решены.
Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Финляндии и Швеции с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)». Кроме того, Эрдоган потребовал от США отменить санкции против Турции за покупку ЗРК С-400. В США допустили, что Турцию могут исключить из НАТО из-за отказа одобрить заявки Финляндии и Швеции.
В прошлую среду Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения России, подали заявки на вступление в НАТО. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в НАТО сделает эти страны потенциальными целями, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс считает Россию врагом. Кроме того, в Москве указывали, что потенциальное вступление Финляндии в НАТО поднимает вопрос о статусе двух территорий: Аландских островов и Сайменского канала. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин поддержал инициативу присвоить звание Героя России лейтенанту из Бурятии
Участника специальной военной операции лейтенанта Балдана Цыдыпова наградят за спасение 150 военнослужащих, соответствующее предложение поддержал президент Владимир Путин.
«Поддерживаю», – сказал президент в ответ на предложение главы Бурятии Алексея Цыденова поддержать представление о присвоении звания Героя России на Цыдыпова, сообщается на сайте Кремля.
Цыденов рассказал, что Минобороны представило лейтенанта к званию Героя России.
«Он ранен тяжело, стопа ампутирована – в общем, много операций предстоит. Но он молодец, хорошо держится. Во время внезапного нападения на колонну он развернул свой БТР, прикрыл колонну, принял неравный бой, подбил технику противника и в итоге спас 150 своих товарищей», – добавил глава региона.
Ранее в мае президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Арсена Павлова (Моторолы) орденом Мужества посмертно.
Путин назвал Эрдогану условие для экспорта удобрений и сельхозпродукции
Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельскохозяйственной продукции в случае снятия соответствующих санкций, заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«В свете проблем на мировом рынке продовольствия, возникших вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств, подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Отмечается, что стороны обменялись мнениями по тематике двустороннего сотрудничества, прежде всего, в торгово-экономической сфере.
«Констатирован существенный рост взаимного товарооборота. Обсуждены также итоги недавнего визита в Турцию российской делегации во главе с сопредседателем Российско-Турецкой Межправительственной комиссии, заместителем председателя правительства Александром Новаком», – сообщили в Кремле.
Также уточняется, что в контексте дальнейшего укрепления обоюдовыгодных связей, в том числе в сферах энергетики, транспорта и туризма, лидеры договорились о других контактах.
Ранее президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Россия готова помочь в решении продовольственного кризиса, в том числе экспортировать зерно и удобрения, если с нее будут сняты санкции.
Анкара отменила морские учения НАТО из-за собственных решений по проливам
|
|
Турецкая сторона отменила и перенесла несколько учений Североатлантического альянса из-за положений Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.
«Были учения НАТО, которые были заранее запланированы. Мы их отменили, отложили», – сказал Чавушоглу, отвечая на вопросы агентства Анадолу, передает РИА «Новости».
«Мы внутри процесса (по Украине) взяли на себя посредническую роль. И каждый поощряет эту роль. А сможет ли Турция вести эту роль, если ввяжется в санкции (против России). Каждый визит несет пользу от нашей роли, и много тех, кто видит пользу от нашей политики неподключения к санкциям, во главе со странами Европы», – добавил министр.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле исключили участие Зеленского в переговорах Путина и Эрдогана
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, запланированный на 30 мая, пройдет без участия президента Украины Владимира Зеленского, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Двусторонний (формат)», – уточнил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что телефонные переговоры с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским запланированы на 30 мая.
Песков подтвердил, что Путин и Эрдоган действительно планируют 30 мая провести телефонный разговор.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский заявил Эрдогану о желании встретиться с Путиным
Владимир Зеленский во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о желании провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным. Турция продолжает свои стремления», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на агентство «Анадолу».
Чавушоглу добавил, что Турция не будет подключаться к санкциям против России.
«Санкции против России затронули и Турцию. Нашу позицию понимают и ее необходимо понять в силу той посреднической роли, которую мы занимаем. Наша позиция четкая, мы не подключаемся и не позволим делать это через нас», – подчеркнул он.
Тем временем власти Херсонской области заявили, что отказываются называть Зеленского президентом, так как «по факту он является резидентом западных хозяев».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эрдоган: Турция не изменит позицию по Швеции и Финляндии в НАТО без шагов с их стороны
Турция не имеет намерений менять позицию по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО, если с их стороны не будут предприняты необходимые шаги, заявил президент страны Тайип Эрдоган газете The Economist.
«Возражение Турции против членства Швеции и Финляндии (в НАТО) также является решительным шагом, предпринятым во имя всех членов, которые до сих пор были объектами терроризма. Турция желает, чтобы эти страны поддержали контртеррористические операции, которые будут проводиться членами НАТО. Терроризм представляет угрозу для всех государств-членов, и страны-кандидаты должны признать этот факт, прежде чем вступить в организацию. Если они не предпримут необходимых шагов, Турция не изменит своей позиции по этому вопросу», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новая стратегия НАТО коснется в том числе сдерживания России. Также агентство Bloomberg сообщило, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».
На этом фоне, как пишет Die Welt, в альянсе разгорелось три спора из-за Турции. Во-первых, Турция фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии, выдвинув условия, исполнить которые Стокгольм и Хельсинки пока не готовы. Во-вторых, недовольство Запада вызвало решение президента Эрдогана начать военную операцию на севере Сирии против курдских сил.
В-третьих, Эрдоган объявил о разрыве связей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. На этом фоне турецкие ВВС в последние месяцы все чаще нарушают воздушное пространство Греции, из-за чего Мицотакис попросил Конгресс США запретить продажу оружия Турции.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Турция отменила требование предъявлять справки по COVID для въезда в страну
|
|
Власти Турции значительно смягчили правила предъявлять справки въезда в республику, отменив требование предъявлять результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген, которое было введено в рамках борьбы с пандемией, говорится в циркуляре Министерства внутренних дел Турции.
«С 1 июня для въезда в страну на всех пограничных пунктах не будут запрашиваться справки с отрицательным [результатом] ПЦР-теста, который нужно было сдавать максимум за 72 часа до въезда, или требование об отрицательном результате экспресс-теста на антиген, который необходимо было сделать в течение 48 часов после въезда», – приводит текст сообщения ТАСС.
Ранее Турция разрешала въезд в страну с отрицательным результатом теста на коронавирус или документами о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 без карантина. Тесты нужны были в том числе детям в возрасте от 12 лет включительно. При этом привитые путешественники должны были предъявлять сертификат о полном курсе вакцинации препаратами, которые зарегистрированы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Министерством здравоохранения Турции для экстренного применения. Из российских вакцин такую регистрацию прошел только «Спутник V».
В последние две недели в республике на ежедневной основе фиксируют менее 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, в связи с чем власти планомерно отменяют ковидные ограничения. Между тем большинство ограничений были отменены еще в марте. С 29 мая ношение масок в Турции, за исключением больниц, больше не является обязательным.
Ранее в Роспотребнадзоре оценили риск новой волны COVID-19.
Напомним, в начале февраля министр обороны Турции Хулуси Акара, сопровождавший президента республики Тайипа Эрдогана во время визита на Украину, сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19. Днем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после возвращения с Украины сообщил, что вместе с супругой заразился коронавирусом. Президент России Владимир Путин направил Эрдогану телеграмму с пожеланиями скорейшего выздоровления и «крепкого здоровья на долгие годы».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия и Турция готовы содействовать вывозу зерновых из украинских портов
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва будет содействовать морскому транзиту зерна с Украины в Черном море в координации с турецкими партнерами, говорится в заявлении Кремля.
«Владимир Путин отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами. Это касается и вывоза зерновых из украинских портов», – собщает пресс-служба Кремля.
В свете проблем на мировом рынке продовольствия, возникших вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств, подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений.
Ранее сообщалось, что Европейский союз, опасаясь мирового голода, сейчас изучает возможность военно-морской миссии для помощи в вывозе сельскохозяйственной продукции из Украины. В МИД России заявляли, что РФ не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева, так как сейчас часть портов заминирована.
Автобус предположительно с россиянами попал в аварию в Анталье
В турецком городе Анталья автобус, в котором, предположительно, были российские туристы, попал в аварию и перевернулся, сообщило агентство Демирорен.
Авария произошла в районе Чамъюва уезда Кемер. Водитель автобуса перевозил 13 туристов в городок Демре, он не справился с управлением и выехал за пределы дороги, после чего врезался в опору линии электропередачи, передает ТАСС со ссылкой на агентство.
На место выехали кареты скорой помощи и полиция. Пострадавших доставили в больницы районов Кумлуджа и Финике. Их состояние не вызывает опасений.
Генеральное консульство России в Анталье устанавливает обстоятельства произошедшего и ожидает ответа от местных властей.
В октябре 2021 года в турецкой Анталье в ДТП с автобусом получили травмы семеро россиян.
Путин присвоил 24-й бригаде спецназначения наименование «гвардейская»
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 24-й отдельной бригаде специального назначения почетного наименования «гвардейская», передает пресс-служба Кремля.
«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 24 отдельной бригаде специального назначения почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 24 отдельная гвардейская бригада специального назначения», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Напомним, 9 мая Путин присвоил 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригаде почетное наименование гвардейской.
|
|