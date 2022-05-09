Шольц призвал возобновить переговоры России и Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал возобновить и сделать конкретнее переговоры России и Украины для быстрого достижения мирного урегулирования.

«Наше требование заключается в том, чтобы переговоры были вновь начаты, чтобы переговоры между Россией и Украиной стали конкретнее, чтобы в них очень быстро было достигнуто соглашение. Не должно быть так, чтобы сейчас после многих многих тысяч погибших людей Украине наносились новые разрушения. Напротив, мы должны сейчас прийти к тому, чтобы был достигнут прогресс в переговорах», – заявил он на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Берлине, отвечая на просьбу прокомментировать выступление российского лидера Владимира Путина на параде по случаю 9 мая, сообщает РИА «Новости».

Шольц отметил, что военная операция России длится уже несколько недель.

«Поэтому важно, что мы очень быстро продвигались вперед, чтобы закончить войну. Наши требования ясны – война должна быть закончена, пушки должны замолчать, мы хотим, чтобы Россия вывела свои войска. В этой связи важно, чтобы не было нового роста эскалации. В любом случае, в том, что касается территории, что реально случится на Украине – это мы точнее увидим в ближайшие дни и недели. Должно быть ясно одно, что нельзя представить, чтобы Украина приняла принудительный мир, ситуацию, где ей будут предъявлены условия, которые она с оглядкой на суверенитет и территориальную целостность не может принять», – добавил Шольц.

В Кремле ранее отметили сообщения о желании Украины выйти из переговоров. Там констатировали, что на данный момент на переговорном треке динамики нет.