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Салют Победы начался в Москве
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Салюты в День Победы начались на 36 площадках в Москве.
В центральной части города шоу лучше всего видно с семи площадок: парк Горького, спорткомплекс «Лужники», городской сад «Эрмитаж», парк «Красногвардейские пруды», парк культуры и отдыха «Таганский», Москворецкая набережная, сад культуры и отдыха им. Н.Э. Баумана, сообщает РИА «Новости».
Кроме того, салюты можно было посмотреть на таких крупных площадках в разных округах столицы, как парк культуры и отдыха «Сокольники», Измайловский и Лианозовский парки, парк имени Юрия Лужкова, Всероссийский выставочный центр, Тушинский аэродром. Сразу две смотровые площадки организованы в Парке Победы на Поклонной горе и в парке Кузьминки.
В Новой Москве были организованы площадки в городском округе Троицк, поселении Краснопахорское, городском округе Щербинка и поселении Роговское, а в Зеленограде – около парка Победы.
Салют продлился 10 минут.
В этом году в параде Победы приняли участие 11 тыс. человек, в состав механизированной колонны вошла 131 единица военной техники. По Красной площади прошли 33 парадных расчета, в составе которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, Кронштадтского кадетского корпуса и участников всероссийского движения «Юнармия», а также представители других силовых ведомств и Всероссийского казачьего войска.
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда священна. Российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы. После парада глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.
Москва после нападения на посла России выдвинула требование Варшаве
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Российская сторона потребовала от Варшавы незамедлительно организовать ранее сорванную церемонию возложения венка на военном мемориальном кладбище, сообщили в Министерстве иностранных дел.
«9 мая экстремисты при полном бездействии полиции сорвали церемонию возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве, применив насилие по отношению к послу Российской Федерации в Польше С.В. Андрееву и другим сотрудникам дипломатической миссии», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
«Польским властям выражен решительный протест за потакание по сути дела неонацистским молодчикам. МИД России потребовал от Варшавы незамедлительно организовать проведение церемонии возложения венка, обеспечив ее полную безопасность от всякого рода провокаций. Добиваемся от польской стороны, чтобы соответствующие меры были приняты сегодня же», – подчеркнули в МИДе.
В свою очередь Следственный комитет заявил, что установит обстоятельства нападения на российских дипломатов в Польше, выявит причастных и примет меры к их привлечению к уголовной ответственности, передает РИА «Новости».
Напомним, в понедельник неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал.
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Послы ряда иностранных государств посетили парад Победы на Красной площади
Послы и старшие дипломаты ряда иностранных государств посетили парад в Москве в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.
На трибунах присутствуют в основном сотрудники посольств преимущественно ближневосточных и африканских стран, некоторые из них пришли в национальных костюмах. На парад прибыли также посол Турции в России Мехмет Самсар и посол Пакистана Шавкат Али Хан, передает ТАСС.
Перед началом парада посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник поздравил граждан с Днем Победы с Красной площади.
Парад Победы завершился в Москве. В параде в составе механизированной колонны на Красную площадь вышла новейшая военная техника.
Также прошел парадный расчет участников спецоперации на Украине.
Рогозин жестко ответил на слова Маска о нацистах
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин резко отреагировал на высказывание американского предпринимателя и основателя компании SpaceX Илона Маска о нацистах.
«Выходец-миллиардер из ЮАР, чья семья сделала свой капитал в годы апартеида, хочет объяснить мне, сыну фронтовика, гражданину страны, потерявшей 27 миллионов только убитыми во время войны с фашистами, смысл слова НАЦИЗМ», – написал Рогозин в Telegram.
Дискуссия между Рогозиным и Маском началась с комментария главы Роскосмоса новости о том, что спутники Маска помогали вооруженным силам Украины. Дмитрий Рогозин в этой связи заявил, что Илон Маск «причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи». Рогозин добавил, что основателю SpaceX «придется отвечать по-взрослому».
Маск возразил, заявив, что «слово «нацист» означает совсем не то», что думает Рогозин. Кроме того, глава SpaceX добавил «на случай смерти при загадочных обстоятельствах», что был рад знакомству.
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Зеленский прикрепил фото с эмблемой СС к публикации о 9 Мая
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Президент Украины Владимир Зеленский проиллюстрировал публикацию, приуроченную к 9 Мая, фотографией украинского военнослужащего с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на форме.
Зеленский 9 мая разместил в соцсетях публикацию приуроченную ко «дню победы над нацизмом», проиллюстрировав запись подборкой фотографий с изображением украинских военнослужащих и мирных жителей. На одном из фото изображен военнослужащий с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова» на груди. Через некоторое время публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено, передает РИА «Новости».
Напомним, в марте 2019 года на Украине были утверждены новые символы бригад сухопутных войск ВСУ, причем одна из бригад получила символику в виде черепа с подписью «Украина или смерть». Другой известный в истории пример использования черепов в символике подразделений – это соединение войск СС, третья танковая дивизия «Мертвая голова», эмблемой которой являлось изображение черепа.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Глава МВД Польши попытался оправдать нападение на российского посла в Варшаве
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Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил, что может понять нападение на посла России Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.
«Собрание противников российской агрессии на Украину, где каждый день происходит преступление геноцида, было законным. Эмоции украинских женщин, участвующих в манифестации, чьи мужья мужественно борются за защиту Родины, понятны», – цитирует РИА «Новости» его сообщение в Twitter.
По словам Каминьского, «польские власти не рекомендовали послу России возлагать цветы 9 мая в Варшаве».
Напомним, в День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.
Российская дипмиссия в Польше заявила протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве.
Сам Андреев рассказал подробности нападения и сделал выводы относительно того, что его облили сиропом, потому что вещество было сладким на вкус.
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Посла России встретили в Пловдиве аплодисментами
Российского посла Элеонору Митрофанову на церемонии празднования Дня Победы в болгарском Пловдиве встретили аплодисментами, сообщили СМИ.
Торжества проходили перед «Алешей» – памятнику советскому солдату-освободителю на холме Бунарджик, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный портал «Марица».
«Победа будет за нами», – кричали в толпе в адрес Митрофановой. Церемония началась с исполнения песен «Моя страна, моя Болгария» и «Катюша». После просмотра праздничной программы посол, одетая во все красное, возложила цветы к памятнику.
Утром Митрофанова принимала участие в шествии «Бессмертного полка» в Софии и возложила цветы к памятнику Советской армии.
Ранее сообщалось, что в День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения. Он рассказал также, что нападавшие облили его не краской, а сладким сиропом.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе.
Российская дипмиссия в Польше заявит протест в связи с нападением на посла Сергея Андреева на кладбище советских воинов в Варшаве. В МИД Польши признали серьезность ситуации с нападением на посла России.
Путин: Американским ветеранам запретили посещать парад Победы в России
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Ветеранам из США, которые хотели приехать на парад Победы в Москву, Вашингтон фактически запретил это сделать, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы на Красной площади.
«Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на Парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами», – приводятся его слова на сайте Кремля.
По словам Путина, США после распада СССР заговорили о своей исключительности, унижая весь мир и своих сателлитов, «которым приходится делать вид, что они ничего не замечают, и покорно все это проглатывать».
«Но мы другая страна. У России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам», – добавил Путин.
«А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой, разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью их жертв, перечеркивания мужества тех, кто добыл и выстрадал Победу», – продолжил президент.
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Российские блогеры бурно отреагировали на нападение на посла в Польше
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В соцсетях бурно обсуждается новость о нападении на российского посла в Польше Сергея Андреева во время возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве. Звучат предположения, что польские власти могли быть напрямую причастны к произошедшему.
«Очевидно, что нападение на нашего посла в Польше не могло быть осуществлено без попустительства, а скорее всего, и прямого участия польских властей. Как иначе объяснить бездействие полиции? Польша не способна выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению безопасности дипломатов», – заявил телеведущий Владимир Соловьев. «Бесы», – добавил Соловьев, комментируя видео инцидента.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с нападением на посла отметила, что поклонники неонацизма «в очередной раз обнажили свое лицо – и оно кровавое». «Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное – на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма. Но, как я уже говорила, нас нельзя запугать. Страшно должно быть жителям Европы от собственного отражения в зеркале», – написала она.
«Пора задуматься над вопросом разрыва дипломатических отношений», – считает автор блога Сolonelcassad.
«Польша давно напрашивается, как никто. Наверное, пора дать по сопатке тем шавкам, кто тявкает на Россию», – призывает экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в своем блоге «Думаем/Z».
Журналист Юрий Васильев в своем блоге «Русский Сыч» опубликовал ссылку на публикацию анонса провокационной акции в Варшаве. Участников призывали собраться «в простынях (в оригинале – укр. «в простирадлах») с имитацией крови». В анонсе публиковался маршрут, по которому в День Победы запланированы мероприятия с участием российского посла. «Ну что ж, отмеченные вчера украинские простирадлы™ напали на посла России в Польше. При полном попустительстве польской стороны. Скотыняки – лучшие друзья bydla», – пишет журналист Юрий Васильев в своем блоге «Русский Сыч».
«Поляки умеют воевать с теми, кто ответить по своему статусу не может. Молодцы, ляхи. Напомнить, как вы Бандеру простили? Как евреев уже после войны убивали? Как дорогу в Аушвиц показывали? Как земли и деньги получали? В конце все равно Тарас Бульба посмотрит на Зелю и спросит: «Ну что, сынок, помогли тебе твои ляхи?» – пишет доктор Александр Сосновский.
«За это нападение ответственны не украинские шизофреники, которые «защищают родину» ртом с безопасного расстояния, а польские власти. Раз не способны гарантировать безопасность нашего посла, значит, пора его отозвать. Заодно пусть и польский посол Москву покинет со всем своим табором», – призвал блогер Илиас Меркури.
Напомним, в понедельник неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал.
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Захарова резко отреагировала на нападение на посла в Польше
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Срыв церемонии возложения цветов на кладбище советских воинов в Варшаве в День Победы доказывает реинкарнацию фашизма на Западе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя нападение на посла России в Польше Сергея Андреева и сопровождавших его дипломатов.
«Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили свое лицо – и оно кровавое. Снос памятников героям Второй мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное – на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
«Но, как я уже говорила, нас нельзя запугать. Страшно должно быть жителям Европы от собственного отражения в зеркале», – добавила дипломат.
В День Победы неизвестные облили красной краской посла России в Польше Сергея Андреева, когда он возлагал венок на кладбище советских воинов в Варшаве. Андреев сообщил, что серьезно не пострадал в результате нападения.
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Вильфанд объяснил отмену воздушной части парада Победы
Воздушная часть парада Победы в Москве была отменена из-за сильной облачности в районах восточнее и юго-восточнее столицы, откуда должен был совершаться вылет авиации, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он пояснил, что над самой Москвой облака разогнали, и воздушную часть парада провести было можно.
«А вот к юго-востоку, востоку и в других регионах очень сложная ситуация наблюдалась: мощное облакообразование, нижняя граница облаков – 200 метров», – передает слова синоптика ТАСС.
По словам Вильфанда, это именно те районы, откуда должна была взлетать авиация.
Военный парад в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершился на Красной площади в Москве проездом механизированной колонны.
Парад должен был завершиться пролетом 77 самолетов и вертолетов, однако воздушную часть парада отменили из-за непогоды. Это уже не первый раз, когда из-за плохих погодных условий отменяется воздушная часть парада Победы.
Участников спецоперации на Украине аплодисментами встретили на параде Победы в Москве
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На Красной площади в Москве прошел парадный расчет участников спецоперации на Украине, все они награждены орденами и медалями.
Зрители парада Победы на Красной площади аплодисментами встретили парадный расчет участников спецоперации на Украине, передает Ura.Ru.
«Сейчас здесь на Красной Площади стоят плечом к плечу солдаты и офицеры из многих регионов нашей огромной Родины, в том числе те, кто прибыл прямо из Донбасса, непосредственно из зоны боевых действий», – сказал ранее в своей речи президент России Владимир Путин.
«Мы помним, как враги России пытались использовать против нас банды международных террористов, стремились посеять национальную и религиозную вражду, чтобы изнутри ослабить, расколоть нас. Ничего не получилось», – приводятся слова из выступления главы государства на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что военные разных национальностей в бою прикрывают друг друга от пуль и осколков как братья. «И в этом сила России, великая, несокрушимая сила нашего единого многонационального народа. Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы и деды, прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их наследников, преданность Отчизне – главная ценность, надежная опора независимости России», – сказал Путин.
Напомним, в Москве прошел парад в честь 77-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Президент Путин выступая в понедельник, 9 мая, на Красной площади, сообщил, что подписал указ о поддержке детей российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.
Редкое оптическое явление сопровождало парад Победы в Пскове
Редкое оптическое явление гало сопровождало парад Победы в Пскове, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Сегодня Парад Победы в Пскове сопровождало редкое атмосферное явление – солнечное гало (его обычно вызывает преломление света в ледяных кристаллах в верхних слоях атмосферы). В народной традиции гало связывали со скорой переменой погоды. А еще исследователи говорят, что такое чистое солнечное гало всегда воспринимали как добрый знак, предвестник счастья, добра и изобилия», – рассказал он в своем Telegram-канале.
Ведерников написал, что это оптическое явление, которое выглядело как круговое свечение вокруг солнца, оно сделало парад в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне еще более красивым и торжественным.
В этом году в параде Победы приняли участие 11 тыс. человек, в состав механизированной колонны вошла 131 единица военной техники. По Красной площади прошли 33 парадных расчета, в составе которых офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей Западного военного округа, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, Кронштадтского кадетского корпуса и участников всероссийского движения «Юнармия», а также представители других силовых ведомств и Всероссийского казачьего войска.
Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда священна. Российский лидер отметил, что Россия, начав специальную военную операцию на Украине, дала упреждающий отпор агрессии, что стало единственно правильным решением. Перед объявлением минуты молчания Путин упомянул мучеников Одессы. После парада глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.
ВСУ попытались в День Победы обстрелять Херсон
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Украинские националисты в День Победы пытаются нанести удары по Херсону, слышны звуки взрывов, работает противовоздушная оборона.
«Сбили пять воздушных целей ориентировочно в районе Чернобаевки», – сообщил РИА «Новости» сотрудник российского силового ведомства.
Ракеты были направлены в северную часть Херсона, все цели сбиты.
Напомним, в этом году Херсонская область впервые с 2014 года масштабно празднует День Победы. Как сообщил глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо, «будут все атрибуты: «Бессмертный полк», концерт, возложение цветов, полевая кухня» – то есть, по его словам, «все, что максимально возможно». При этом Вечный огонь в парке Славы в Херсоне будет гореть постоянно (в последние годы «огонь эпизодически включался – только к 9 мая»), «Вечный огонь стал снова вечным».
Ранее зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона стать частью России. По словам чиновника, регион уже сейчас полноценно сотрудничает с Россией и чувствует себя как одно единое целое с ней, но, если понадобится, региональные власти готовы обратиться с вопросом о включении области в состав России.
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Путин: Россия дала упреждающий отпор агрессии
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Начав специальную военную операцию на Украине, Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было единственно правильное решение, заявил президент Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади.
«Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии – это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, решение суверенной, сильной и самостоятельной страны», – приводит его слова РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что страны НАТО не захотели услышать Россию, у них «были совершенно другие планы». Непосредственная угроза создавалась у границ России, готовилось нападение, в том числе на российский Крым, констатировал он.
«В открытую шла подготовка к очередной карательной операции [в Донбассе], к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия, а блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ», –приводит его слова ТАСС.
«Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности, системы, которая жизненно необходима всему мировому сообществу», – подчеркнул Путин. «В декабре прошлого года мы предложили заключить договор о гарантиях безопасности, Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных компромиссных решений, к учету интересов друг друга. Все напрасно! Страны НАТО не захотели нас услышать», – констатировал российский лидер.
На Красной площади в Москве в понедельник, 9 мая, проходит парад Победы. В этом году в нем будут задействованы 11 тыс. человек, более 130 образцов вооружения. Воздушную часть парада отменили из-за непогоды.
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Парламент Гагаузии разрешил носить георгиевскую ленту 9 мая
Народное собрание гагаузской автономии в Молдавии одобрило ношение георгиевской ленты в День Победы, сообщил зампредседателя парламента Георгий Лейчу.
Как следует из постановления, принятого на ночном заседании, в Гагаузии на «массовых мероприятиях в рамках празднования Дня памяти Победы 9 мая 2022 года» разрешается «использование двух, трех и более цветных ленточек, включая черные и оранжевые цвета», передает РИА «Новости».
Лейчу сказал, что данное решение было поддержано единогласно, оно позволит жителям Гагаузии в День Победы носить георгиевские ленты. Решение принято «на один день – 9 мая». При этом в Гагаузии «рассчитывают, что суды признают законным и прежнюю инициативу, разрешая носить этот символ все время». По мнению Лейчу, запрет георгиевской ленты нужен для «разделения общества». «Этот символ в Молдавии носили только для того, чтобы отметить доблесть наших солдат в Великой Отечественной войне», – сказал он.
Напомним, в Молдавии использование георгиевской ленты запрещено. Однако в Гагаузии местные власти поощряют ношение георгиевской ленты. В апреле Народное собрание приняло законопроект, разрешающий использовать ее в Гагаузии. Апелляционная палата Комрата по запросу государственной канцелярии заочно приостановила действие данного решения.