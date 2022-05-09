Путин поздравил военных с Днем Победы

Президент Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем великой Победы. Глава государства подчеркнул, что защита Родины всегда священна.

«Уважаемые граждане России! Дорогие ветераны! Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики! Товарищи офицеры, генералы и адмиралы! Поздравляю вас с Днем Великой Победы! Защита Родины, когда решалась ее судьба, всегда была священной. С такими чувствами подлинного патриотизма поднимались за Отечество ополченцы Минина и Пожарского, шли в атаку на Бородинском поле, бились с врагом под Москвой и Ленинградом, Киевом и Минском, Сталинградом и Курском, Севастополем и Харьковом. Так и сейчас, в эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе. За безопасность нашей Родины – России», – сказал глава государства, слова которого приводятся на сайте Кремля.

«9 мая 1945 года навеки вписано в мировую историю как триумф нашего единого советского народа, его сплоченности и духовной мощи, беспримерного подвига на фронте и в тылу», – сказал глава государства.

Он отметил, что День Победы близок и дорог каждому из нас. «В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война. Память о ней не меркнет. В этот день в нескончаемом потоке «Бессмертного полка» – дети, внуки и правнуки героев Великой Отечественной. Они несут фотографии своих родных, погибших солдат, которые навеки остались молодыми, и уже ушедших от нас ветеранов», – подчеркнул он.

«Мы гордимся непокоренным, доблестным поколением победителей, тем, что мы их наследники, и наш долг – хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился», – сказал президент.

На Красной площади в Москве в понедельник, 9 мая, проходит парад Победы. В этом году в нем будут задействованы 11 тыс. человек, более 130 образцов вооружения. Воздушную часть парада отменили из-за непогоды.