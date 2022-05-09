Парад Победы начался на Красной площади Путин поздравил военных с Днем Победы Воздушную часть парада в Москве отменили из-за погоды 9 мая 2022, 10:10

Фото: Анна Полозова/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

В столице из-за погоды отменили воздушную часть парада в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос об отмене воздушной части парада представитель Кремля ответил утвердительно, передает РИА «Новости». Напомним, парад Победы начался на Красной площади. В этом году в нем будут задействованы 11 тыс. человек, более 130 образцов вооружения. Президент России Владимир Путин прибыл на Красную площадь в Москве.

Путин обратился к жителям Украины 8 мая 2022, 12:48

Фото: Александр Демьянчук/РИА Новости

Текст: Евгений Романов

Нельзя допустить реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне, заявил президент России Владимир Путин в послании ветеранам войны и гражданам Украины, сообщила пресс-служба Кремля. «В послании, адресованном ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам Украины, президент России подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен в Великой Отечественной войне», – сообщается на сайте Кремля. Также Путин пожелал всем жителям Украины мирного и справедливого будущего, а украинским ветеранам Великой Отечественной войны – душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия. Президент подчеркнул, что 77 лет назад благодаря мужеству и героизму воинов-фронтовиков и партизан, стойкости тружеников тыла был сокрушён фашизм, «стремившийся к порабощению Европы, принёсший боль и страдания десяткам миллионов людей». «Неисчислимые жертвы, понесенные во имя общей Победы, стали залогом нашей жизни и свободы. Память об этом невозможно предать забвению», – добавил Путин. В воскресенье президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров Донецкой и Луганской народных республик, а также народ Украины. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая президент России Владимир Путин выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Парламент Гагаузии разрешил носить георгиевскую ленту 9 мая 9 мая 2022, 00:44 Текст: Антон Антонов

Народное собрание гагаузской автономии в Молдавии одобрило ношение георгиевской ленты в День Победы, сообщил зампредседателя парламента Георгий Лейчу. Как следует из постановления, принятого на ночном заседании, в Гагаузии на «массовых мероприятиях в рамках празднования Дня памяти Победы 9 мая 2022 года» разрешается «использование двух, трех и более цветных ленточек, включая черные и оранжевые цвета», передает РИА «Новости». Лейчу сказал, что данное решение было поддержано единогласно, оно позволит жителям Гагаузии в День Победы носить георгиевские ленты. Решение принято «на один день – 9 мая». При этом в Гагаузии «рассчитывают, что суды признают законным и прежнюю инициативу, разрешая носить этот символ все время». По мнению Лейчу, запрет георгиевской ленты нужен для «разделения общества». «Этот символ в Молдавии носили только для того, чтобы отметить доблесть наших солдат в Великой Отечественной войне», – сказал он. Напомним, в Молдавии использование георгиевской ленты запрещено. Однако в Гагаузии местные власти поощряют ношение георгиевской ленты. В апреле Народное собрание приняло законопроект, разрешающий использовать ее в Гагаузии. Апелляционная палата Комрата по запросу государственной канцелярии заочно приостановила действие данного решения. Шествия «Бессмертного полка» состоялись по всему миру 8 мая 2022, 18:59 Шествия «Бессмертного полка» прошли в воскресенья во многих странах мира, несмотря на попытки провокаций со стороны граждан Украины. «Бессмертный полк» прошел в австралийском Сиднее с участием около 70 человек, несмотря на угрозы украинской общины, сообщили РИА «Новости» в посольстве России в Австралии и сами организаторы шествия. «К акции присоединились соотечественники из других австралийских городов. Вместе с ними по центральным улицам Сиднея и площади Мартин-Плэйс прошли также сотрудники посольства и генерального консульства РФ в Сиднее», – сообщили в посольстве. По словам координатора шествия Ксении Трифоноой, власти Сиднея разрешили проведение шествия, хотя они были обеспокоены, поскольку в адрес организаторов поступали угрозы и оскорбления от украинской общины в Австралии. «Я считаю, что «Бессмертный полк» может объединить людей постсоветского пространства, и я все же получила разрешение на проведение полка», – сказала она, добавив, что в шествии участвовали и австралийцы, а власти Сиднея перекрывали движение, чтобы колонна «Бессмертного полка» прошла перекрестки дорог, вдоль улиц много было полиции. В Ливане «Бессмертный полк» прошел в сопровождении оркестра. Участники акции прошли маршем с портретами дедов и прадедов, российскими флагами и знаменами Победы от посольства России в Бейруте до «Русского дома». Мероприятие было организовано при поддержки представительства Россотрудничества, посольства РФ и ряда ассоциаций российских соотечественников и выпускников России. В Буэнос-Айресе участники «Бессмертного полка» пели «Катюшу». Несколько сотен человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая в воскресенье днём прошла на площади у римской базилики Сан-Джованни-ин-Латерано. Участники митинга с флагами России, красными знаменами, фотографиями ветеранов войны и тружеников тыла собрались на площади у памятника святого Франциска. Безопасность акции обеспечивали не только сотрудники правоохранительных органов, но и местные активисты – крепкие мужчины из антифашистских организаций. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, мужчина с украинским флагом попытался напасть на «Бессмертный полк» в Мадриде. Во Франции участники акции «Бессмертный полк» начали собираться у главного входа кладбища Пер-Лашез, именно тогда в акцию попытались вмешаться провокаторы с украинскими флагами, однако полиция помешала им сорвать мероприятие, приуроченное ко Дню Победы. Они пели песни военных лет. Около 350 человек приняли участие в традиционной акции «Бессмертный полк» в Пекине в день празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Акция «Бессмертный полк» начала проводиться в разных городах Китая, в том числе в Пекине, с 2016 года. В этом году участники шествия, в том числе граждане Китая, с портретами героев войны прошли строем под советские песни военных лет. После завершения шествия участники «Бессмертного полка» почтили память павших героев минутой молчания. Более 100 человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в столице Эквадора Кито. «Все прошло отлично. Больше 100 человек приняли участие в мероприятии», – рассказал посол России в латиноамериканской стране Владимир Спринчан. Ранее в МИД России сообщили, что акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в очном формате в 88 странах. Празднование Дня Победы началось в России 9 мая 2022, 04:29

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Антонов

Россия начала праздновать 9 мая – в Петропавловске-Камчатском состоялись парад в честь Дня Победы и шествие «Бессмертного полка», сообщают власти Камчатского края. Как сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края, на центральной площади Петропавловска-Камчатского состоялось торжественное шествие войск Петропавловск-Камчатского гарнизона в честь 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В шествии приняли участие 17 сводных рот численностью более 1100 военнослужащих. Участвовали сводные роты частей ОКВС, пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району, МЧС и МВД. Также участие в шествии приняли курсанты военного учебного центра при КамчатГТУ, участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и кадетские классы Петропавловска-Камчатского. Кроме того, на главной площади Камчатки жители почтили память своих героев, пройдя с фотографиями в «Бессмертном полку». Глава региона Владимир Солодов прошел с портретом своего родственника Деева Андрея Тихоновича, который принимал участие в Великой Отечественной войне. Также парады в честь 77-й годовщины Великой Победы прошли утром 9 мая в городах Приморья Уссурийске и Владивостоке, где располагается штаб и главная база Тихоокеанского флота России. В парадном строю по главной улице Владивостока прошли военнослужащие бригады строящихся и ремонтирующихся подводных лодок, приморской флотилии разнородных сил ТОФ, 36-й краснознаменной дивизии надводных кораблей, морской авиации, а также морские пехотинцы и военнослужащие-женщины центра связи ТОФ. Отдельные парадные колонны были сформированы из курсантов и слушателей различных ведомственных учебных заведений, передает ТАСС. В составе механизированной колонны проехали более 30 единиц боевой и специальной техники береговых войск Тихоокеанского флота. Возглавил колонну танк Т-34, участвовавший в боях в годы Великой Отечественной войны. Также праздничный парад прошел во втором крупнейшем городе Приморья – Уссурийске, где к параду было привлечено около 1,4 тыс. человек, а также задействовано около 40 единиц военной техники. Напомним, президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров Донецкой и Луганской народных республик, а также народу Украины. Путин подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был побежден в Великой Отечественной. В Кремле указали, что российский лидер в поздравлениях подчеркнул, что «сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран». Президент пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов. Мужчина с украинским флагом попытался напасть на «Бессмертный полк» в Мадриде 8 мая 2022, 16:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Полиция задержала мужчину с украинским флагом на шествии «Бессмертного полка» в Мадриде: он пытался напасть на участников акции. Полиция охраняет участников шествия, оттесняя провокаторов, передает Telegram-канал RT. Правительство Испании ранее отклонило прошение украинских националистов провести свою акцию в том же месте, где в воскресенье собрались сотни человек почтить память участников Великой Отечественной войны. Между тем в воскресенье после 14.00 по местному времени (15.00 мск) участники акции «Бессмертный полк» начали собираться у главного входа кладбища Пер-Лашез. Они пели песни военных лет. Акция согласована с властями города. В ней участвуют десятки человек. В акцию попытались вмешаться провокаторы с украинскими флагами, однако полиция помешала им сорвать мероприятие, приуроченное ко Дню Победы. Провокаторам пришлось покинуть место проведения «Бессмертного полка», передает РИА «Новости». В воскресенье «Бессмертный полк» проходит и в ряде других городов Франции. Ранее в МИД России сообщили, что акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в очном формате в 88 странах. Напомним, посол России во Франции Алексей Мешков сообщил, что акция «Бессмертный полк» будет проведена в этом году в Париже и других французских городах. Путин поздравил с Днем Победы лидеров ДНР, ЛНР и народ Украины 8 мая 2022, 12:29 Текст: Евгений Романов

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров Донецкой и Луганской народных республик, а также народу Украины, сообщили в Кремле. «В поздравительных телеграммах главам Донецкой и Луганской народных республик российский лидер отметил, что сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны, выразив уверенность, что, как и в 1945 году, победа будет за нами», – сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что Путин подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был побежден в Великой Отечественной. Он также поздравил с Днем Победы лидеров и граждан стран СНГ, Абхазии, Южной Осетии. «В поздравлениях президент России особо отметил, что в этот день мы отдаем дань признательности и уважения воинам и труженикам тыла, которые ценой неисчислимых жертв и лишений сокрушили нацизм», – говорится в сообщении. В Кремле указали, что российский лидер в поздравлениях подчеркнул, что «сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран». Президент пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая президент России Владимир Путин выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В тот же день представитель ВС Латвии Янис Слайдиныш заявил о планах Украины 9 мая нанести удар по Крымскому мосту. Парад Победы начался на Красной площади 9 мая 2022, 10:00

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

На Красной площади в Москве начался парад в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. В нем будут задействованы 11 тыс. человек, более 130 образцов вооружения. В военном параде будут задействованы 11 тыс. человек, 131 образец вооружения, 77 летательных аппаратов; всего в парадах в 28 городах примут участие почти 65 тыс. человек, сообщил ранее министр обороны Сергей Шойгу. Также в параде примут участие участники специальной военной операции на Украине, они проедут на новейших БТР. Парадом командует главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков, принимает парад министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия. В начале парада под звуки «Священной войны» на Красную площадь внесли Государственный флаг РФ и Знамя Победы – боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Первый парад Победы на Красной площади в Москве в ознаменование победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественный войне состоялся 24 июня 1945 года. В 2022 году военные парады пройдут в 28 городах России, в них будет задействовано почти 65 тыс. человек, около 2400 образцов вооружения и военной техники. Путин: Россия дала упреждающий отпор агрессии 9 мая 2022, 10:19

Фото: кадр из видео

Текст: Антон Никитин

Начав специальную военную операцию на Украине, Россия дала упреждающий отпор агрессии, это было единственно правильное решение, заявил президент Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади. «Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии – это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, решение суверенной, сильной и самостоятельной страны», – приводит его слова РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что страны НАТО не захотели услышать Россию, у них «были совершенно другие планы». Непосредственная угроза создавалась у границ России, готовилось нападение, в том числе на российский Крым, констатировал он. «В открытую шла подготовка к очередной карательной операции [в Донбассе], к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия, а блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ», –приводит его слова ТАСС. «Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности, системы, которая жизненно необходима всему мировому сообществу», – подчеркнул Путин. «В декабре прошлого года мы предложили заключить договор о гарантиях безопасности, Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных компромиссных решений, к учету интересов друг друга. Все напрасно! Страны НАТО не захотели нас услышать», – констатировал российский лидер. На Красной площади в Москве в понедельник, 9 мая, проходит парад Победы. В этом году в нем будут задействованы 11 тыс. человек, более 130 образцов вооружения. Воздушную часть парада отменили из-за непогоды. Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с 77-летием Победы 9 мая 2022, 01:53

Фото: Минобороны России/«ВКонтакте»

Текст: Антон Антонов

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с 77-летием Победы в Великой Отечественной войне. Как отметил министр, обращаясь к «солдатам и матросам, сержантам и старшинам, прапорщикам и мичманам, офицерам» и ветеранам, 77 лет «отделяют нас от 9 мая 1945 года», «знаменательного дня, изменившего судьбу всего мира». По его словам, для «всех дружественных и братских стран этот праздник олицетворяет незыблемый подвиг народа, разгромившего немецко-фашистских захватчиков и освободившего человечество от нацизма», сообщается на сайте Минобороны. Шойгу заверил, что в России «всегда будут помнить о том, какой невероятной ценой досталась Великая Победа нашим отцам и дедам, о стойкости, патриотизме и беспримерном мужестве тех, кто сражался на фронтах и неустанно трудился в тылу во имя свободы и независимости Отечества». Он подчеркнул, что сейчас российские войска, «находятся на переднем крае борьбы с последователями нацизма, надежно защищают национальные интересы России в ходе специальной военной операции на Украине». Он поздравил военных, а также их «семьи, родных и близких с всенародным праздником – Днем Победы», пожелал им «доброго здоровья, счастья и новых свершений во имя Родины». Кроме того, Шойгу приказал 9 мая в 22.00 по местному времени произвести артиллерийские салюты в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии. Напомним, президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров Донецкой и Луганской народных республик, а также народу Украины. Путин подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был побежден в Великой Отечественной. В Кремле указали, что российский лидер в поздравлениях подчеркнул, что «сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран». Президент пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Пушилин устроил парад для женщины-ветерана 8 мая 2022, 21:39 В преддверии годовщины Великой Победы глава ДНР Денис Пушилин поздравил с праздником ветерана Нину Воробьеву. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил ветерана Великой Отечественной войны Нину Митрофановну Воробьеву, говорится в сообщении на его официальном сайте. Для нее по родной улице торжественным маршем в параде прошли курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища и бойцы народной милиции ДНР. Курсанты и военнослужащие исполнили песни военных лет и «День Победы». По завершении парада для одного ветерана глава государства вместе с руководителем Центрального штаба Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Александром Амелиным и руководителем общественной организации «Молодая Республика», представительства «Молодой Гвардии Единой России» в ДНР Кириллом Макаровым в неформальной обстановке пообщались с Ниной Митрофановной. Ветеран, которой 24 ноября прошлого года исполнилось 100 лет, рассказала, как прошла войну до победы и встретила на фронте мужа. «Были в одной части. Я была в батальоне связи, а он артиллерист. Попал в окружение. Как тогда обычно было: выходили из окружения кто как мог, и как первую воинскую часть видели, там и останавливались. И вот к нам несколько артиллеристов прибилось. Он у нас прослужил – года три вместе мы были, а потом его все-таки забрали в артиллерию, в другое подразделение», – рассказала она. После войны поженились. «Он из Казахстана. Когда окончилась война, многие части, и наш батальон в том числе, направляли в Японию – там как раз война шла. Доехали мы до Москвы, а там перемирие. Так я оказалась первый раз в Москве», – поделилась воспоминаниями Нина Митрофановна. Потом из Москвы попала в казахский аул, в Донецк супруги переехали уже позже. «В дорожной больнице я работала, долго работала, до 60 лет, – говорит она. – Как в войну все перевязывала, так и после войны в хирургии работала». Она поблагодарила за устроенный в ее честь праздник: «Спасибо вам. Как же вы все устроили! Слезы на глазах прямо наворачивались», – призналась она. Россия обещала не допустить возрождения нацизма 9 мая 2022, 00:08 Текст: Антон Антонов

Россия даст решительный отпор попыткам глумления над героическим наследием наших предков, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. В ходе онлайн-конференции «Бессмертный полк» Антонов заявил: «Наша священная обязанность – сохранить для последующих поколений правду о Победе. Мы не позволим перечеркнуть великие страницы прошлого, не допустим возрождения нацизма». Он подчеркнул, что народ СССР освободил Центральную и Восточную Европу от нацистов. Как отметил Антонов, «воин-красноармеец спас сотни тысяч узников концлагерей и остановил Холокост». Он заявил, что «в России нет такой семьи, которую бы не затронули события Великой Отечественной войны». Антонов поблагодарил соотечественников в США, для которых важно сохранить память о героях Великой Отечественной войны в Соединенных Штатах. Также он выразил благодарность ветеранам, которые своим подвигом «подарили» нам «будущее и возможность жить». Он пожелал «всем благополучия и мирного неба над головой», передает РИА «Новости». Акция «Бессмертный полк» проходит в США в онлайн-формате. Участники акции в воскресенье почтили минутой молчания память погибших в годы Великой Отечественной войны. Трансляция мероприятия началась в 15.00 по времени Восточного побережья США (22.00 мск), передает ТАСС. Напомним, президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров Донецкой и Луганской народных республик, а также народу Украины. Путин подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был побежден в Великой Отечественной. В Кремле указали, что российский лидер в поздравлениях подчеркнул, что «сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран». Президент пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Ветерана из Ленобласти пригласили принять участие в параде Победы в Москве 8 мая 2022, 11:39 Текст: Евгений Романов

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель «Волонтеров Победы» Ольга Занко помогла ветерану Великой Отечественной войны Александру Дряпину с билетами на парад Победы в Москве. Утром 8 мая на перрон Ленинградского вокзала в Москве вышел ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Лодейнопольского муниципального района Александр Дмитриевич Дряпин. Встречали Героя «Волонтеры Победы». Фронтовик будет принимать парад Победы на Красной площади вместе с другими победителями, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. Попасть на главный парад страны ветерану помогла зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель «Волонтеров Победы» Ольга Занко. «На днях посещала Лодейнопольский район, и ко мне обратились с просьбой помочь осуществить давнюю мечту Александра Дмитриевича – попасть на парад Победы в Москве. Включилась в решение этого вопроса, и уже завтра наш дорогой ветеран займёт своё почетное место на трибуне. Наших героев, к сожалению, с каждым годом фронтовиков становится все меньше. В России сегодня проживает уже менее 23 тыс. участников и инвалидов Великой Отечественной войны, поэтому надо успеть поблагодарить каждого из них за то, что победили, за мирное небо, за возможность говорить на родном языке», – подчеркнула Занко. «Хочу поблагодарить всех, кто помог осуществить мою давнюю мечту – попасть на паад на Красной площади. В прошлый раз пандемия помешала приехать на парад, но в этот раз ничего не помешает. Волнуюсь, конечно. Завтра очень важный для меня день», – рассказал ветеран. Александр Дмитриевич Дряпин родился 21 октября 1924 года. Участвовал в битвах за Курск, Харьков, Сталинград. Он участник танкового сражения за Прохоровку, прошел с боями Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Югославию. В освобожденной Станице Луганской появился Сад памяти 8 мая 2022, 18:37 Посадка саженцев деревьев в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась в освобожденном поселке городского типа Станица Луганская в рамках международной акции «Сад памяти». В мероприятии приняли участие представители Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР, администрации Станично-Луганского района, активисты молодежных организаций, а также учащиеся образовательных организаций Луганска и Станицы Луганской, передает Луганский информцентр. Собравшиеся посадили у стадиона «Нива» аллею из 77 саженцев сосны, рябины и березы, символизирующую количество лет, прошедших после Победы. «С хорошим настроением в хороший день на освобожденной земле Станично-Луганского района происходит мероприятие по участию во всероссийской, ставшей международной, акции «Сад Памяти». Это место для нас кажется очень символичным – в преддверии 77-й годовщины Победы высадить эти деревья, чтобы появился Сад памяти на этой земле», – сказал министр природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Юрий Дегтярев. Он отметил, что акция продолжится и на других территориях республики. «Будем прорабатывать варианты, чтобы во всех населенных пунктах в память обо всех погибших в Великой Отечественной войне появились новые деревья, и будем добиваться того, чтобы у каждого этого дерева была табличка. И молодежь, когда будет ухаживать за этими деревьями, чтобы вспоминала о той великой Победе, которую несла нам Россия. А нам без России никак, потому что Россия – это наша историческая память, наши братья, друзья», – добавил министр. Член Молодежного совета при администрации Луганска Дарья Фатеева подчеркнула, что молодежь, приобщившись к акции, отдала дань памяти героическим предкам. «Сегодняшнее мероприятие для молодежи Луганской Народной Республики – это возможность увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Для нас – это возможность сказать спасибо героям, ставшим на защиту нашей Родины», – сказала активистка. Международная акция «Сад памяти», которая впервые прошла в 2020 году, организована автономной некоммерческой организацией «Сад Памяти», Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России, Рослесхоза, а также Всероссийского общества охраны природы в рамках национального проекта «Экология». Накануне в парке Владивостока также высадили «Сад Памяти». Путин: Американским ветеранам запретили посещать парад Победы в России 9 мая 2022, 10:31

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Ветеранам из США, которые хотели приехать на парад Победы в Москву, Вашингтон фактически запретил это сделать, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы на Красной площади. «Нам известно, что американским ветеранам, которые хотели приехать на Парад в Москву, фактически запретили это делать. Но хочу, чтобы они знали: мы гордимся вашими подвигами», – приводятся его слова на сайте Кремля. По словам Путина, США после распада СССР заговорили о своей исключительности, унижая весь мир и своих сателлитов, «которым приходится делать вид, что они ничего не замечают, и покорно все это проглатывать». «Но мы другая страна. У России другой характер. Мы никогда не откажемся от любви к Родине, от веры и традиционных ценностей, от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам», – добавил Путин. «А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили отменить. Такая нравственная деградация стала основой циничных фальсификаций истории Второй мировой, разжигания русофобии, восхваления предателей, издевательства над памятью их жертв, перечеркивания мужества тех, кто добыл и выстрадал Победу», – продолжил президент. Делегация из Белоруссии выехала в Москву для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы 9 мая 2022, 08:24 Текст: Елизавета Булкина

Группа ветеранов и представителей общественных объединений вечером отправилась в Москву для участия 9 мая в торжественных мероприятиях на Красной площади и шествии «Бессмертного полка», сообщила пресс-служба российского посольства. «Вечером 8 мая группа ветеранов боевых действий, представителей общественных объединений и молодежных организаций из всех регионов Беларуси в составе более 100 человек отправилась поездом из Минска в Москву», – цитирует сообщение посольства РИА «Новости». В День Победы они примут участие в торжественных мероприятиях на Красной площади и шествии «Бессмертного полка» в Москве. «Поездка организована при поддержке посольства России и призвана способствовать сохранению исторической памяти и укреплению связей в рамках Союзного государства», – указали там. Между тем президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Победы. Он отметил, что «Беларусь помнит своих героев – тех, кто самоотверженно сражался на фронтах, рискуя жизнью, боролся с врагом в оккупации, совершал ежедневный трудовой подвиг в тылу, приближая победный май 1945 года». «Мы помним всех безвинных жертв циничных экспериментов и чудовищной жестокости гитлеровских палачей. И не устанем напоминать народам Европы о том, кто поставил точку в самой кровопролитной войне за всю историю человечества», – говорится в поздравлении на сайте президента. Лукашенко подчеркнул, что «этот весенний день, 9 мая, сквозь десятилетия мирной жизни все так же отзывается в сердцах белорусов болью, гордостью и бесконечной благодарностью победителям». Глава республики также пожелал, чтобы в каждом белорусском доме всегда были мир, благополучие и согласие. Напомним, что российская сторона не приглашала иностранных лидеров на празднование Дня Победы в Москве, так как в 2022 году дата не является юбилейной. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что не ожидается и визит президента Белоруссии Александра Лукашенко на 9 мая.