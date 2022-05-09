Парад Победы начался на Красной площади

Шествия «Бессмертного полка» состоялись по всему миру

Шествия «Бессмертного полка» прошли в воскресенья во многих странах мира, несмотря на попытки провокаций со стороны граждан Украины.

«Бессмертный полк» прошел в австралийском Сиднее с участием около 70 человек, несмотря на угрозы украинской общины, сообщили РИА «Новости» в посольстве России в Австралии и сами организаторы шествия.

«К акции присоединились соотечественники из других австралийских городов. Вместе с ними по центральным улицам Сиднея и площади Мартин-Плэйс прошли также сотрудники посольства и генерального консульства РФ в Сиднее», – сообщили в посольстве.

По словам координатора шествия Ксении Трифоноой, власти Сиднея разрешили проведение шествия, хотя они были обеспокоены, поскольку в адрес организаторов поступали угрозы и оскорбления от украинской общины в Австралии. «Я считаю, что «Бессмертный полк» может объединить людей постсоветского пространства, и я все же получила разрешение на проведение полка», – сказала она, добавив, что в шествии участвовали и австралийцы, а власти Сиднея перекрывали движение, чтобы колонна «Бессмертного полка» прошла перекрестки дорог, вдоль улиц много было полиции.

В Ливане «Бессмертный полк» прошел в сопровождении оркестра. Участники акции прошли маршем с портретами дедов и прадедов, российскими флагами и знаменами Победы от посольства России в Бейруте до «Русского дома». Мероприятие было организовано при поддержки представительства Россотрудничества, посольства РФ и ряда ассоциаций российских соотечественников и выпускников России.

В Буэнос-Айресе участники «Бессмертного полка» пели «Катюшу».

Несколько сотен человек приняли участие в акции «Бессмертный полк», которая в воскресенье днём прошла на площади у римской базилики Сан-Джованни-ин-Латерано. Участники митинга с флагами России, красными знаменами, фотографиями ветеранов войны и тружеников тыла собрались на площади у памятника святого Франциска. Безопасность акции обеспечивали не только сотрудники правоохранительных органов, но и местные активисты – крепкие мужчины из антифашистских организаций.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, мужчина с украинским флагом попытался напасть на «Бессмертный полк» в Мадриде.

Во Франции участники акции «Бессмертный полк» начали собираться у главного входа кладбища Пер-Лашез, именно тогда в акцию попытались вмешаться провокаторы с украинскими флагами, однако полиция помешала им сорвать мероприятие, приуроченное ко Дню Победы. Они пели песни военных лет.

Около 350 человек приняли участие в традиционной акции «Бессмертный полк» в Пекине в день празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Акция «Бессмертный полк» начала проводиться в разных городах Китая, в том числе в Пекине, с 2016 года. В этом году участники шествия, в том числе граждане Китая, с портретами героев войны прошли строем под советские песни военных лет.

После завершения шествия участники «Бессмертного полка» почтили память павших героев минутой молчания.

Более 100 человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в столице Эквадора Кито. «Все прошло отлично. Больше 100 человек приняли участие в мероприятии», – рассказал посол России в латиноамериканской стране Владимир Спринчан.

Ранее в МИД России сообщили, что акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в очном формате в 88 странах.