Участников спецоперации на Украине аплодисментами встретили на параде Победы в Москве

На Красной площади в Москве прошел парадный расчет участников спецоперации на Украине, все они награждены орденами и медалями.

Зрители парада Победы на Красной площади аплодисментами встретили парадный расчет участников спецоперации на Украине, передает Ura.Ru.

«Сейчас здесь на Красной Площади стоят плечом к плечу солдаты и офицеры из многих регионов нашей огромной Родины, в том числе те, кто прибыл прямо из Донбасса, непосредственно из зоны боевых действий», – сказал ранее в своей речи президент России Владимир Путин.

«Мы помним, как враги России пытались использовать против нас банды международных террористов, стремились посеять национальную и религиозную вражду, чтобы изнутри ослабить, расколоть нас. Ничего не получилось», – приводятся слова из выступления главы государства на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что военные разных национальностей в бою прикрывают друг друга от пуль и осколков как братья. «И в этом сила России, великая, несокрушимая сила нашего единого многонационального народа. Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы и деды, прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. И для нас, их наследников, преданность Отчизне – главная ценность, надежная опора независимости России», – сказал Путин.

Напомним, в Москве прошел парад в честь 77-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Президент Путин выступая в понедельник, 9 мая, на Красной площади, сообщил, что подписал указ о поддержке детей российских военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.