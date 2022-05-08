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Глава ЦРУ проигнорировал протест России о приеме Финляндии и Швеции в НАТО
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Соединенные Штаты с союзниками должны серьезно относиться к заявлениям России о недопустимости расширения НАТО, однако позиция Москвы не является сдерживающим фактором для присоединения к альянсу Финляндии и Швеции, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.
«Мы должны серьезно относиться ко всем вопросам, которые он (президент России Владимир Путин) поднимает, но, я думаю, ничего из этого не станет сдерживающим фактором, если Финляндия и Швеция решат двигаться в данном направлении, а НАТО потом решит увеличить количество членов и включить их», – приводит ТАСС мнение директора ЦРУ, высказанное в ходе выступления на организованном Financial Times форуме в Вашингтоне.
Ранее власти США поддержали идею расширения НАТО за счет Финляндии и других стран. В пятницу премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников Генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Россия предупреждала Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО. Она также обращала внимание, что вступление Швеции и Финляндии в альянс несет риск для стабильности на севере Европы, членство в НАТО не способно укрепить их безопасность.
По сообщениям СМИ, Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.
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Стало известно о прекращении поставок рядом компаний Китая в Россию
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Некоторые китайские компании без официальных заявлений прекращают поставки товаров в Россию из-за санкций и давления американских производителей, сообщили источники The Wall Street Journal.
По имеющейся у издания информации, в конце марта глава Министерства торговли США Джина Раймондо предупредила, что Соединенные Штаты могут прекратить предоставлять китайским компаниям американское программное обеспечение, если они продолжат поставлять полупроводники в Россию в обход санкций, передает РИА «Новости».
В число таких компаний входят Lenovo и Xiaomi. Как отмечает редакция, в последние недели поставки смартфонов Xiaomi в Россию не производилось.
По мнению экспертов, опрошенных Financial Times, китайские технологические компании, такие как Huawei и Xiaomi, рискуют столкнуться с новыми санкциями со стороны Соединенных Штатов, если продолжат оказывать поддержку Москве в сфере телекома и поставлять в Россию смартфоны и телекоммуникационное оборудование.
Напомним, 19 апреля глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс предупредил, что Китай ждут «серьезные последствия», если Пекин решит помочь Москве обойти санкции. Кроме того, 6 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине.
В начале апреля премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявлял, что Пекин намерен придерживаться независимой позиции в отношении событий на Украине.
Украинские военные вышли в районе «Азовстали» с белым флагом
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Группа украинских военных в районе «Азовстали» в Мариуполе вышла с белым флагом к дороге, предназначенной для эвакуации мирных граждан, сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
«Навстречу ВСУ выдвинулись российские военные в качестве парламентеров. Это первый личный контакт сторон за все время боев в Мариуполе», – отмечается в Telegram-канале военного репортера ВГТРК на Украине Евгения Поддубного.
Ранее сообщалось, что с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировано в субботу еще 50 человек. Так, число гражданских лиц, эвакуированных с территории предприятия, достигло 176 человек.
До этого генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный Комитет Красного Креста эвакуировали около 500 человек с металлургического комбината «Азовсталь». Несколько часов назад предприятие в Мариуполе покинули еще 13 мирных граждан, а до этого вывезли группу из 12 человек.
Напомним, Вооруженные силы России открыли с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
Покинувшие мариупольский завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
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Минобороны рассказало о массовом уничтожении авиации ВСУ у острова Змеиный
Российская авиация уничтожила в районе острова Змеиный украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета с десантом и беспилотники, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«В районе острова Змеиный сбиты в воздухе: украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два БЛА «Байрактар-ТБ2». Также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер «Станислав», – цитирует Конашенкова ТАСС.
Также за день российские ракетные войска и артиллерия поразили 31 пункт управления и 245 опорных пунктов ВСУ.
Ранее в субботу Конашенков сообщал, что оперативно-тактическая и армейская авиация за ночь поразила 18 военных объектов Украины, среди которых пункты управления, районы сосредоточения личного состава и военной техники.
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В Британии отметили высокую устойчивость экономики России к санкциям
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Российская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на введенные против Москвы «беспрецедентные санкции», говорится в статье, опубликованной в британском журнале The Economist.
Как указывается в опубликованной в пятницу статье под заголовком «Российская экономика снова на ногах», «последние данные подтверждают, что российская экономика противостоит предсказаниям о ее коллапсе» на фоне введенных против РФ мер, передает РИА «Новости».
В тексте журнала приводится ряд фактов, подтверждающих этот тезис. Так, по данным журнала, благодаря контролю за движением капитала и повышению процентной ставки рубль сейчас сохраняет ту же ценность, что и до начала спецоперации на Украине. Кроме того, Россия продолжает выплаты по иностранным облигациям.
Согласно информации журнала, показатели российской экономической активности «в режиме реального времени» также в большей степени «держатся». Так, общее потребление электроэнергии, по данным издания, снизилось лишь незначительно, после «мартовского затишья» россияне «довольно свободно» тратят деньги в кафе, барах и ресторанах, сообщает журнал со ссылкой на данные Сбербанка.
«Российская экономика, несомненно, сжимается, но прогнозы некоторых экономистов о снижении ВВП до 15% в текущем году начинают выглядеть пессимистично», – пишет издание. По его утверждению, еще до начала спецоперации Россия была «закрытой экономикой», что не позволяло допустить сильного воздействия санкций. Однако самой значимой причиной, по данным журнала, по которой российская экономика столь устойчива, остаются энергоресурсы. Сейчас в ЕК предлагают ввести эмбарго на российскую нефть, однако до тех пор, как отмечает издание, российская экономика продолжит постепенно двигаться вперед.
Накануне Еврокомиссия смягчила требования по введению отложенного на полгода нефтяного эмбарго против России после двух дней безуспешных переговоров 27 стран ЕС.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против России, в который входит отложенное эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, Еврокомиссия предлагала ввести запрет на ввоз сырой нефти из России в ЕС через полгода и на ввоз нефтепродуктов в 2023 году. Кроме того, Еврокомиссия предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. Через месяц после введения шестого пакета Еврокомиссия также предложила запретить европейскому бизнесу заниматься транспортировкой нефти или оказывать финансовые услуги по обеспечению российского экспорта, включая страхование танкерных перевозок.
Послы ЕС обсуждали предложения ЕК 4 и 5 мая, но не пришли к консенсусу. В четверг премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Венгрия, ни Евросоюз в целом не готовы принять эмбарго на импорт нефти из России, и предупредил, что упорство Еврокомиссии грозит подрывом европейского единства. Орбан также заявил, что санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии. По его словам, эмбарго на импорт российских энергоносителей для Венгрии сродни атомной бомбе.
В результате Еврокомиссия была вынуждена смягчить свои требования по запретам на российскую нефть. По информации Reuters, Еврокомиссия, в частности, предложила отложить на три месяца введение запрета на транспортировку российской нефти, предложила помочь наиболее проблемным странам инвестициями из бюджета ЕС в развитие нефтяной инфраструктуры, чтобы дать им возможность заместить российскую нефть.
Источники Bloomberg в свою очередь сообщают, что Евросоюз предложил отсрочить введение эмбарго на поставки нефти из России для Венгрии, Словакии и Чехии. Согласно предложению, Чехия сможет импортировать российскую нефть до июня 2024 года, а Венгрия и Словакия – до конца того же года. Все остальные государства – члены ЕС постепенно откажутся от импорта нефти из России к концу этого года, как первоначально предлагалось.
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Эксперт рассказал о знаковом успехе российских войск в Донбассе
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Взятие Попасной – это знаковая победа российских и луганских военных. Жесточайшие бои велись за каждый дом, но теперь самая профессиональная и боеспособная группировка ВСУ будет вынуждена капитулировать, говорят опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. О взятии Попасной, бои за которую велись с марта, стало известно в субботу.
«Попасная – стержневой город на так называемой Павлодарской дуге, где смыкаются все коммуникации, подвозы боеприпасов и ГСМ украинской группировке. Неслучайно за Попасную неделями велись жесточайшие бои, брали дом за домом, освобождали каждый этаж. Это знаковая победа. Это главный шаг к тому, что будет сформирован большой котел и самая профессиональная и боеспособная группировка ВСУ – львовская 24 отдельная механизированная бригада – окажется в состоянии, когда будет вынуждена капитулировать или будет уничтожена», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, взятие Попасной – это совместное достижение союзных войск – России и Луганской народной республики (ЛНР). Город находится на возвышенности, что позволит простреливать и просматривать обширную площадь в любых направлениях. Задачу по освобождению города осложняла глубоко эшелонированная оборона противника, опорные пункты взводов и рот, блиндажи, многочисленные инженерные заграждения и минные поля. «После взятия Попасной наши военные решат вопрос с Лисичанском, дальше там – Северодонецк», – подчеркнул собеседник.
Кроме того, теперь российские и луганские подразделения смогут выйти на крупный транспортный узел в городе Бахмут, обеспечивающий сообщение со Славянском и Краматорском. «Наши силы продвигаются к Славянску. Очевидно, что те массированные удары, которые в последние несколько недель наносились авиацией, артиллерией – это все привело к тому, что были снижены потоки помощи для пополнения ресурсов ВСУ. Я считаю, что те, кто освобождал Попасную, проявили героизм. Это понимает и украинская сторона, которая неслучайно держалась на смерть за этот город. Для ВСУ это очень большой удар, а для России – шаг к победе и освобождению всего Донбасса», – отметил Дандыкин.
Доктор военных наук Константин Сивков согласен, что Попасная – очень важный объект и теперь можно будет говорить об окружении и ликвидации группировки ВСУ на востоке Украины. «Эта наиболее мощная группировка ВСУ, она находится в укрепрайонах. Взятие Попасной – это один из элементов уничтожения этой группировки», – подчеркнул Сивков.
Город Попасная, добавил он, был ключевым пунктом системы обороны группировки ВСУ, и «сейчас вся система этой обороны может быстро рухнуть, произойдет ее прорыв».
Первые сообщения о взятии Попасной появились в соцсетях. Как заявил бывший ополченец Донбасса и блогер Владлен Татарский, «24-я механизированная бригада разгромлена и отошла из города». Сейчас известно о начале зачистки города и его разминировании. Утром в субботу посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что Народная милиция ЛНР и ВС России взяли под контроль здание администрации Попасной.
Попасная находится в западной части Луганской народной республики. Через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск. До начала активных боевых действий в феврале этого года население составляло около 20 тысяч человек. После начала вооруженного конфликта на востоке Украины город непродолжительное время был под контролем ЛНР, но с июля 2014 года перешел под власть Киева. Первые военные сводки оттуда появились в середине марта этого года.
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Политолог объяснил, зачем Берлин дал «пощечину украинскому народу»
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Запрет использовать государственные флаги Украины 8 и 9 мая в Берлине стал ответом на поведение посла Андрея Мельника и многих украинцев, которые начали качать права в Германии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Мельник назвал решение берлинской полиции «пощечиной украинскому народу».
«Поведение посла Андрея Мельника и многих украинцев, которые начали качать права в Германии, очень напоминает восточнославянскую пословицу: пустив свинью за стол, она и ноги туда взгромоздит. Эта нарочитая «укроцентричность» без всяких оснований приводит к таким запретам», – считает политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко.
В субботу посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал «пощечиной украинскому народу» решение полиции Берлина о запрете использовать государственные флаги Украины 8 и 9 мая. Под этот же запрет попал и флаг России, чтобы избежать «устрашающего эффекта», а также георгиевские ленты и изображения латинских букв V и Z. Кроме того, нельзя будет носить военную форму и включать военные песни. Вместе с тем полиция Берлина одобрила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая.
Эксперт назвал берлинскую полицию «единственной инстанцией, где думают о национальном и государственном достоинстве Германии» и о том, что «Германия не должна позволять издеваться над символами болванам, которые возомнили себя пупом земли».
«Я имею в виду звучавшие из уст украинских руководителей оскорбления в адрес президента и канцлера Германии. Олаф Шольц и Франк-Вальтер Штайнмайер могут подчиняться американским указкам, но они являются символами Германии и они позволили оскорблять себя. Видимо, берлинская полиция позаботилась таким образом о реноме Германии и избежало ненужной политизации», – предположил Скачко.
Собеседник добавил, что столичная полиция также могла руководствоваться вопросами внутренней безопасности, чтобы избежать возможных столкновений между украинскими беженцами и русской общиной Германии.
На этой неделе Мельник спровоцировал очередной скандал, назвав канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой» за нежелание в ближайшее время совершать визит в Киев. В Бундестаге даже потребовали вышнырнуть украинского дипломата из Германии. В итоге за посла пришлось отдуваться украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который провел телефонный разговор с коллегой Штайнмайером.
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Появились сообщения о взятии Попасной под контроль военных России
Город Попасная перешел под контроль Вооруженных сил России, заявил бывший ополченец Донбасса и блогер Владлен Татарский.
«Попасная наша. 24-я механизированная бригада разгромлена и отошла из города», – написал Татарский в своем Telegram-канале.
Также о взятии под контроль города сообщил и Telegram-канал «Рыбарь».
«Идет зачистка города и разминирование. Если вчера ВСУ отступили с южных окраин, то сейчас и с северных», – говорится в сообщении канала.
Утром в субботу посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России взяли под контроль здание администрации города Попасная.
До этого в районе Попасной были уничтожены два пункта управления ВСУ и опорные пункты националистов.
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В Берлине запретили использовать флаг Украины 8 и 9 мая
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал «пощечиной украинскому народу» решение полиции Берлина о запрете использования государственных флагов Украины 8 и 9 мая.
Мельник заявил в интервью медиагруппе RND, что «мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной, это пощечина Украине и украинскому народу», передает РИА «Новости».
Ранее полиция Берлина опубликовала на немецком, русском и украинском языках сообщение о правилах поведения в городе в ходе памятных мероприятий 8 и 9 мая.
При этом под запрет попал и флаг России, чтобы избежать «устрашающего эффекта», а также георгиевские ленты и изображения латинских букв V и Z. Кроме того, нельзя будет носить военную форму и включать военные песни.
Правила действуют два дня, при этом исключения сделаны для дипломатических делегаций и ветеранов.
Вместе с тем полиция Берлина одобрила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая, но запретила георгиевские ленты.
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Глава Конституционного совета Франции ошибся в числе голосов Макрона на инаугурации
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Глава Конституционного совета Франции Лоран Фабиус ошибся, объявляя на инаугурации Эммануэля Макрона число голосов, которые тот набрал во втором туре президентских выборов.
В ходе торжества Фабиус вновь провозгласил озвученные ранее официальные итоги президентских выборов. После некоторой заминки он заявил, что по итогам второго тура президентских выборов Макрон набрал 18 млн 678 тыс. 639 голосов, тогда как на самом деле их было 18 млн 768 тыс. 639, о чем он объявлял уже 27 апреля, передает РИА «Новости».
Церемония инаугурации проходит в Елисейском дворце утром в субботу. На церемонию приглашены около 450 человек, среди них – экс-президенты Франсуа Олланд и Николя Саркози. Это первый раз в истории Пятой Республики, когда сразу два бывших главы государства присутствуют на торжестве.
Также в числе гостей – члены действующего правительства, видные политики, руководители основных государственных институтов, мэры городов, французские лауреаты Нобелевской премии и другие.
Напомним, кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен признала поражение на выборах президента Франции. После Макрон выступил с победной речью перед сторонниками на Марсовом поле, пообещав французам неспокойные годы и исторические события, в том числе превращение республики в «великую экологическую державу».
Французский политолог Дмитрий Кошко рассказал газете ВЗГЛЯД, что Макрон подготовился к росту протестов в стране.
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Болгария предупредила о возможности наложения вето на эмбарго нефти из России
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Болгарская сторона настаивает на откладывании эмбарго на российскую нефть, заявил председатель комиссии по энергетике болгарского парламента Радослав Рибарски.
«В настоящее время официального ответа на просьбу Болгарии отложить эмбарго на два года не получено, но если отсрочки не будет, то Болгария может наложить вето на коллективное решение. На данный момент мы готовы бороться до последнего», – сказал парламентарий в эфире канала BTV, передает ТАСС.
Ранее пресс-служба крупнейшего на Балканах нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Нефтохим Бургас» заявила, что в Болгарии нет альтернатив российской нефти.
Напомним, постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая. Некоторые из стран-членов Евросоюза, в частности, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность относительно предложенных мер по отказу от российского сырья.
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Союзные силы ЛНР и России взяли под контроль администрацию города Попасная
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Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России взяли под контроль здание администрации города Попасная, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
Мирошник сообщил в Telegram, что «здание городской администрации Попасной уже под контролем Народной милиции ЛНР и союзных сил».
«В городе больше двух месяцев идут ожесточенные бои. Врага метр за метром выбивают из мощнейшего укрепрайона, в который превращен город Попасная», – добавил он.
Попасная находится в западной части республики, через город проходят автодороги на Артемовск и Красноармейск, а также на Лисичанск и Светлодарск. До начала активных боевых действий в феврале 2022 года население Попасной составляло около 20 тыс. человек.
После начала вооруженного конфликта на востоке Украины город непродолжительное время был под контролем ЛНР, однако с июля 2014 года перешел под власть Киева.
Ранее в районе Попасной были уничтожены два пункта управления ВСУ и опорные пункты националистов.
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Минобороны: Националисты переоделись в форму ВС России и обстреляли дома в ДНР для «постановки»
Украинские националисты в населенных пунктах Северск и Серебрянка в ДНР проводили обстрелы домов перед камерами иностранных журналистов, при этом они были в другой форме и на бронетехнике со знаком «Z», заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В ходе провокации переодетые в российскую форму боевики националистических батальонов на бронетехнике со знаком «Z» обстреливали частные дома, насильно забирали у людей ценные вещи и личные автомобили, а оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергали физическому насилию», – цитирует Мизинцева РИА «Новости».
Он добавил, что этих бойцов сопровождали украинские и иностранные журналисты, они снимали постановочные «акты мародерства». Кадры планируется опубликовать после того, как ВС России освободят эти города.
Мизинцев отметил, что эти действия – «изощренная акция в целях дискредитации Вооруженных сил России перед мировой общественностью».
Ранее в Минобороны России сообщали, что националисты разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря в донецком Святогорске, где проживает более 100 гражданских. Кроме того, неонацисты удерживают жителей в квартирах в домах Краматорска, на верхних этажах оборудовали огневые точки, а возле водозабора в Пискуновке установлены гаубицы, чтобы устроить провокацию.
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Абонентов мобильных операторов ДНР и ЛНР включили в российский план нумерации
Для абонентов ДНР и ЛНР организована возможность звонков по российской системе нумерации +7, это освободит их от коммуникационной блокады и позволит оставаться на связи с родными и близкими, сообщил газете ВЗГЛЯД источник в телекоммуникационных структурах республик Донбасса.
По словам источника, с 7 мая 2022 года при совершении звонков и отправки SMS-сообщений абонентами Донецких и Луганских операторов связи с кодами нумерации +38071 и +38072 номер телефона будет отображаться в формате +7(949) и +7(959) соответственно.
Например, если номер телефона +38072-ххх-хх-хх, то при совершении звонка в Россию он будет виден как +7(959)-ххх-хх-хх. Также и абоненты из России смогут звонить вам напрямую на номер +7(959)-ххх-хх-хх.
При этом замена SIM-карты пока не потребуется. Это сделано для удобства пользователей, чтобы можно было оставить текущий номер и совершать привычные звонки в домашней республиканской сети, как раньше. Кроме того, жители ДНР и ЛНР смогут звонить в Россию по внутренним российским тарифам.
Абоненты узнают о присвоении номера, начинающегося с +7, через SMS-информирование от операторов связи. Новый номер будет зеркальным к текущему совпадением последних семи цифр: например, если был +380711234567, то станет +7(949)-1234567.
«Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Замена кодовой нумерации абонентов ДНР и ЛНР на вызовах в Россию является еще одним шагом к упрощению жизни обычных граждан. Такая кодовая нумерация для жителей данных территорий является логичным продолжением реализации подписанных ранее договоров», – сказал, в свою очередь, замглавы Минцифры России Дмитрий Ким.
«Жители ЛНР смогут звонить внутри региона, а также в ДНР и Россию, используя российский код. Это сейчас особенно важно для тех, у кого родственники и друзья разбросаны в разных городах. Сейчас это не просто возможность оставаться на связи с близкими, это прежде всего прорыв связной блокады», – заявил и.о. Министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Еременко Андрей.
«Мы поддерживаем такой шаг России и благодарны за возможность осуществлять звонки не только на территории республики, но и за ее пределы. Замена кодовой нумерации абонентов ДНР на вызовах является логичным продолжением реализации подписанных ранее договоров с Россией. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – заявил Министр связи ДНР Игорь Халепа.
Ранее операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки на юге Украины были присоединены к российскому интернету после отключения Киевом связи в приграничных областях.
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Глава Херсонской области заявил о стремлении региона войти в состав России
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Заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион будет стремиться стать одним из субъектов Российской Федерации.
«Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», – приводит слова Стремоусова РИА «Новости».
Как заявил заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области, если понадобится, власти региона готовы обратиться с вопросом о включении Херсонской области в состав Российской Федерации. «Если понадобится, мы готовы обратиться, но уже сейчас мы полноценно сотрудничаем и чувствуем себя как одно единое целое с регионами России», – сказал Стремоусов.
Ранее зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что освобожденный Вооруженными силами РФ регион решил вернуть герб времен Российской империи. Он назвал Херсонскую область исконно русской территорией и исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину?
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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На Байконуре задержали британца и гражданку Белоруссии
У стартовой площадки на космодроме Байконур задержали гражданина Британии и гражданку Белоруссии, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«В 18.10 (мск) с Космического центра «Южный» (Байконур) поступил доклад о задержании в районе стартовой площадки 112 (принадлежащий казахстанцам комплекс «Буран») гражданина Великобритании Рич Бенджамина и гражданки Белоруссии Зелупы Алины», – написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Сейчас их доставили в УВД Байконура, проводятся следственные действия. Устанавливается связь между британцем и гражданкой Белоруссии.