Бывшего башкирского депутата отдали под суд за жестокое убийство инвалида

Бывший депутат башкирского города Мелеуз предстанет перед судом по обвинению в убийстве инвалида, которому он заказал на свою свадьбу изделия из дерева, но у них возник конфликт, сообщили в прокуратуре республики.

«Мелеузовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего депутата Совета городского поселения города Мелеуз. Уголовное дело направлено в суд», – передает РИА «Новости» сообщение башкирской прокуратуры.

В ведомстве рассказали подробности резонансного убийства. «По версии следствия, обвиняемый на свою свадьбу заказал у местного мастера, страдающего хроническим заболеванием, сувенирные изделия из дерева. В ночное время в августе прошлого года в производственном цехе между мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. В результате фигурант уголовного дела нанес многочисленные удары ногами и руками по голове и телу потерпевшего, от которых последний скончался на месте», – говорится в сообщении.

В СК по Башкирии сообщают, что депутат нанес инвалиду 3 группы не менее 33 ударов руками и ногами, а также подручными предметами по голове и другим частям тела. «Чтобы избежать уголовной ответственности обвиняемый перенес тело на улицу, после чего скрылся, а затем вернулся на место происшествия со своей невестой и вызвал скорую помощь, заявив, что обнаружил знакомого уже мертвым. Однако, проведенными следственно-оперативными мероприятиями и экспертными исследованиями его версия была полностью опровергнута», м информирует следком региона.

Ранее сообщалось, что 5 августа 2021 года в башкирском городе Мелеуз в результате избиения скончался инвалид. По подозрению в убийстве был задержан депутат горсовета от КПРФ. В региональном отделении партии сообщали, что депутата Александра Котелевского решением бюро исключили из партии, не дожидаясь окончания расследования по данному уголовному делу.