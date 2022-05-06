Тургруппа с 60 детьми запросила помощи из-за ухудшения погоды на Кубани

Незарегистрированная туристическая группа из 75 человек, в составе которой 60 детей, запросила помощи из-за ухудшения погоды на Кубани, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«08.50 06.05.2022 от оперативного дежурного ЕДДС Мостовского района поступило сообщение о том, что незарегистрированная туристская группа, следовавшая по маршруту ст. Кизинка – ст. Баракаевская в количестве 75 человек, в том числе 60 детей, обратилась за помощью в связи с ухудшением погодных условий. На место направленны службы экстренного реагирования. Туристкая группа располагается в 4 километрах от ст. Баракаевская, на берегу реки Губса. Возраст детей в группе от 5 до 18 лет», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Отмечается, что для эвакуации людей к месту происшествия выехали три школьных автобуса, три автомобиля УАЗ высокой проходимости и автомобиль «Урал». Кроме ГУМЧС, к спасработам привлечены также силы отрядов «Кубань-Спас», «Казак-Спас» и волонтеры Губского сельского поселения.

«В доме культуры Губского сельского поселения развернут пункт временного размещения на 100 человек, организовано горячее питание агрофирмой «Губская». В ПВР организованна работа 3-х медицинских бригад. Для организации медико-психологической помощи выехал заместитель главы района по социальным вопросам Богинин В.В. Сведения о пострадавших: не поступали», – добавляется в релизе.

По данным ГУМЧС, в районе происшествия сейчас плюс 10 градусов по Цельсию, северо-восточный ветер 3 метра в секунду, слабый дождь со снегом.

Ранее группа из восьми туристов пропала во время сплава в Свердловской области.