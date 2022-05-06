НАТО выразило готовность разместить дополнительные силы вокруг Швеции

НАТО может разместить дополнительные силы вокруг Швеции до того, как она вступит в альянс, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг сказал, что Швеция «будет находиться в переходном периоде с того момента, как подаст заявку и до тех пор, пока не станет членом» НАТО. Альянс может разместить дополнительные силы на побережье Балтийского моря и на прилегающих к Швеции территориях, передает РИА «Новости» со ссылкой на SVT.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выразил уверенность, что США «нашли бы возможность снять любые озабоченности» Швеции и Финляндии «относительно промежутка времени с подачи заявки на вступление в НАТО и до их потенциального вступления в альянс». По его словам, Вашингтон «решительно поддерживает политику открытых дверей НАТО». При этом он заверил, что США «не стали бы вмешиваться» в процесс принятия решения властями Швеции и Финляндии по вопросу вступления в НАТО, передает ТАСС.

Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что сейчас США не видят каких-либо угроз Швеции и Финляндии на фоне напряженной обстановки в Восточной Европе.

Напомним, Британия и США пообещали Швеции и Финляндии защиту от России до вступления в НАТО. По данным СМИ, Финляндия и Швеция намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Москва подчеркивала, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет риск для стабильности на севере Европы, тем более что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность. Россия официально предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО.