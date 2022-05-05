Акцию «Бессмертный полк» в Алма-Ате переименовали

В Алма-Ате 9 мая память казахстанских ветеранов Великой Отечественной войны почтят во время акции «Батырларга тагзым» (Поклонимся героям), которая заменит ранее проводившиеся шествия «Бессмертного полка», сообщил председатель городского Совета ветеранов Алма-Аты Ахан Бижанов.

По его информации, мероприятие начнется в 09.30 (06.30 мск). Колонна участников акции проследует от Центрального парка культуры и отдыха до Парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев для возложения цветов к Вечному огню.

«У нас проводят церемонии возложения цветов и венков, памятными мероприятиями, праздничными концертами чествуют ветеранов. Что касается «Бессмертного полка», то в Белоруссии проходит аналогичная акция под названием «Беларусь помнит», на Украине – «Никто не забыт, ничто не забыто». У нас ее принято называть «Батырларга тагзым», – передает РИА «Новости» слова спикера.

Председатель ветеранского движения подчеркнул, что эта акция «является составной частью возложения цветов к Вечному огню». По его словам, Алма-Ата – единственный город в стране, где данная акция будет проходить в офлайн-режиме.

Жителей и гостей города организаторы приглашают присоединиться к акции и принести транспаранты с портретами или фотографии своих родственников – участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны.

Бижанов также напомнил, что символом Победы в Казахстане является «Лента победы» – шелковая лента небесно-голубого цвета с нанесенным на нее казахским национальным орнаментом золотистого цвета и изображением Ордена Отечественной войны.

«Они выпускаются в большом объеме – около 20 тыс. штук. Их будут раздавать волонтеры в местах праздничных мероприятий. Данная лента выпускается уже седьмой год в нашей стране, и население Казахстана с огромным желанием и особым трепетом носит ее на груди», – сказал спикер.

Ранее Минобороны республики сообщило, что власти Казахстана не будут проводить военный парад ко Дню Победы в этом году в связи с экономией бюджетных средств и необходимостью решения других приоритетных задач.

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