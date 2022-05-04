Депутат: Тайные поставки Швецией летального оружия Украине должны быть расследованы

«Шведы, по-видимому, не извлекают уроки из прошлого, сотрудничая со всевозможными предателями русского народа еще со времен гетмана Мазепы», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя информацию о том, что нейтральная Швеция собиралась тайно передать Украине летальное оружие.

«С начала специальной военной операции шведы не были замечены в поставках вооружения вооруженным силам Украины, а теперь выясняется, что они пытались скрывать передачу оружия», – отметил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Впрочем, добавил собеседник, в действиях Швеции нет ничего особенно нового. «Шведы, по-видимому, не извлекают уроки из прошлого, сотрудничая со всевозможными предателями русского народа еще со времен гетмана Мазепы», – заметил Матвейчев.

«В любом случае, действия Швеции – крайне недружественные. Сейчас необходимо эти вновь вскрывшиеся факты сделать достоянием общественности, провести расследование. Возможно, в Швеции найдутся депутаты, которые инициируют соответствующее расследование со своей стороны», – рассказал парламентарий.

«Открывшиеся обстоятельства не пройдут мимо России. Мы как минимум информационно прольем свет на эти события. И обязательно учтем такое поведение по отношению к нашей стране. Ничего хорошего для российско-шведских отношений оно точно не сулит», – резюмировал российский депутат.

Ранее хакеры обнародовали информацию о том, что риксдаг – шведский парламент одобрил предоставление Украине оборудования для разминирования и противотанковое оружие общей стоимостью 205 млн шведских крон (8,7 млн долларов), при этом шведская сторона просила не предавать огласке эти данные. Telegram-канал Beregini разместил документы, подтверждающие передачу Украине наступательного вооружения и боеприпасов. Согласно этим документам, 24 марта риксдаг одобрил предоставление Киеву оборудования для разминирования и противотанкового оружия.

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