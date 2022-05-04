Россия задумалась над созданием альтернативной Лиги чемпионов

Руководство российского футбола рассматривает возрождение Кубка премьер-лиги в формате, напоминающим Лигу чемпионов. Соревнования могут появиться во внутреннем календаре в сезоне-2022/23 в случае, если в высшем дивизионе останется 16 клубов, сообщили близкие к РПЛ источники.

Согласно проекту, на первом этапе они должны быть разбиты на четыре группы в результате жеребьевки, причем перед ней команды поделят на корзины в соответствии с местами, занятыми в РПЛ-2021/22, передает «Спорт-Экспресс». То есть первую составят коллективы, которые финишируют 1-4-м, вторую – 5-8-м, третью – 9-12-м, четвертую – либо 13-14-м и два новичка из ФНЛ, либо к добившимся повышения в классе напрямую добавятся победители стыков с 3-го и 4-го мест первой лиги.

По два лучших клуба из каждой группы выйдут в четвертьфинал, где первые встретятся с занявшими вторые места в одном из трех других квартетов. Далее предстоят полуфиналы и финал.

Встречи турнира планируется проводить посередине недели – в дни, когда в еврокубках проходят матчи ЛЧ и ЛЕ.

Ранее УЕФА решил не допускать Россию до еврокубков и Лиги наций.

При этом глава УЕФА призвал не наказывать российских футболистов из-за ситуации на Украине.

До этого РФС подавал апелляцию в CAS на решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить сборные России от участия в международных соревнованиях.