В РПЦ заявили о некорректном изложении беседы патриарха Кирилла с папой Франциском

Папа Римский Франциск изложил в некорректном тоне детали его разговора с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, что вызывает сожаление, заявили в Отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

Патриарх Кирилл дистанционно провел переговоры с главами Римско-католической церкви папой Римским и Церкви Англии архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби 16 марта. Они обсудили проблемы помощи беженцам, права каждого на исповедание веры и родного языка без политических преследований и роль христиан в поисках мира на Украине.

«Вызывает сожаление, что полтора месяца спустя после разговора с патриархом Кириллом папа Франциск избрал некорректную тональность для передачи содержания этого разговора. Такие высказывания вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Римско-католической и Русской православной церквами, который особенно необходим в нынешнее время», – передает РИА «Новости» сообщение ОВЦС.

Согласно его тексту, патриарх рассказал папе, что конфликт начался в 2014 году с событий на Майдане в Киеве, по итогам которых произошла смена украинской власти. Он уделил особое внимание событиям в Одессе в мае 2014 года и их последствиям, так как «ужасающий урок Одессы повлиял на решение жителей юго-востока Украины защищать свои права». Также патриарх Кирилл напомнил о нарушенном НАТО общении не продвигаться на восток. В ходе разговора с понтификом он предложил поставить вопрос о том, как Церкви могут повлиять на положение дел, содействовать укреплению мира и помочь избежать эскалации.

Папа Римский Франциск в интервью, которое во вторник опубликовала газета Corriere della Sera, заявил, что патриарх Кирилл во время их онлайн-встречи «с бумагой в руке зачитал оправдания» спецоперации на Украине.

Ранее в апреле Ватикан отложил встречу папы Римского Франциска с патриархом Московским и вся Руси Кириллом, глава Католической церкви выразил сожаление по этому поводу.