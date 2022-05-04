В Госдуме оценили инструкции ЦРУ для россиян о шпионаже на США

«ЦРУ действительно может попытаться выведать важную информацию у рядовых граждан. Это элемент информационной войны, и им не важно, чем рискуют россияне», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее ЦРУ разметило в соцсетях инструкцию для россиян, как шпионить на США и не попасться.

«Очевидно, что ЦРУ хочет, чтобы российские граждане просто стучали и на свое государство, и на власть. При этом они умалчивают, что тем самым подставляют людей под вполне конкретную статью Уголовного кодекса РФ», – рассуждает собеседник.

Морозов уверен, что россияне не станут массово реагировать на подобные вбросы. «Граждане должны понимать, что следование инструкциям ЦРУ – это прямой путь за решетку. Если существует некий канал для связи, то и отследить его возможно. Нужно быть просто клиническим идиотом, чтобы повестись на эту инструкцию», – подчеркнул депутат.

«Мы видим, что идет информационная война, в которой все средства хороши. И подставить очередного российского гражданина США совсем не жалко, учитывая, что у них есть шанс получить некие важные данные», – заключил Морозов.

Ранее Washington Post сообщила, что разведуправление распространило в соцсетях подробные инструкции, как информаторы могут обеспечить безопасность передачи данных и «не оказаться пойманными», передает РИА «Новости». В частности, ЦРУ рекомендовало пользоваться интернет-браузером Tor, который позволяет заходить в сеть анонимно, а также VPN. Кроме того, агентство просит не использовать в этих целях домашний или офисный компьютер.

«Мы хотели обеспечить безопасный способ установить связь», – приводит газета слова сотрудника американской разведки, утверждающего, что «россияне пытаются связаться с ЦРУ».

Согласно инструкциям, информаторы должны указать свое полное имя, страну, из которой они пишут, официальную должность, а также уточнить, «какой доступ у них есть к информации, представляющей интерес» для разведки США. По словам бывших сотрудников разведуправления, все эти сведения затем тщательно изучаются и проверяются.

Как отмечает газета, с помощью такого «нового подхода» ЦРУ надеется «привлечь разведданные», а также получить больший доступ к официальной секретной информации России.

Ранее на портале WikiLeaks были опубликованы секретные инструкции для агентов ЦРУ с рекомендациями, как обойти системы безопасности в аэропортах разных стран, в том числе России, используя поддельные паспорта.

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