Анкара отменила морские учения НАТО из-за собственных решений по проливам

Эксперт спрогнозировал последствия разрыва Основополагающего акта Россия – НАТО

«Кто первым нарушил условия Основополагающего акта – вопрос открытый. Но взаимодействия между НАТО и Россией нет уже много лет», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее зам генсека Североатлантической альянса обвинил Москву в несоблюдении Основополагающего акта Россия – НАТО.

«Обе стороны имеют претензии друг к другу. И они касаются не только текста Основополагающего акта, но и созданного на его базе Совета Россия – НАТО. Если говорить о нарушениях, то не будем забывать, что согласно акту – в спорных случаях консультации предполагались при возникновении кризисных ситуаций в Европе», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Однако, по словам собеседника, в момент острой необходимости Совет Россия – НАТО фактически был заморожен. «В 1998 году во время конфликта на Северном Кавказе НАТО в одностороннем порядке остановило работу объединения. Хотя это было действительно необходимо», – пояснил эксперт.

«Ну и говоря о взаимодействии, не стоит забывать, что с 2014 года так и не удалось восстановить полноценные контакты по линии военных. Осталось общение только на высоком уровне, да и оно стало сугубо формальным. То есть фактически Россия и НАТО давно не взаимодействуют на том уровне, который изначально планировался», – сказал Кортунов.

Эксперт также обратил внимание на возможные последствия разрыва Основополагающего акта. «У сторон больше не будет ограничений по размещению своих вооруженных сил на линии соприкосновения. Но это не означает, что НАТО сразу же разместит там бригады или дивизии. Хотя такая возможность у них теперь появится. При этом и у России также есть возможность укрепить свои позиции», – рассуждает собеседник.

В основном Москве придется усилить оборону «в районе Мурманской и Калининградской областей, а также на границах со странами Балтии», уверен Кортунов. «Но, как мне кажется, еще остается шанс вернуться к диалогу. Хотя это будет уже после принятия новой стратегии НАТО», – сказал эксперт.

«В новой стратегии Россия наверняка будет представлена как основной или один из основных вызовов. И, как мне кажется, мы увидим приблизительно те же термины, которые звучат в СМИ, а также были указаны в заключительном коммюнике Брюссельского саммита НАТО летом прошлого года. Вот только формулировки будут жестче, поскольку они учтут ситуацию на Украине», – подчеркнул собеседник.

«В этой связи о Китае пока сказать что-либо сложно, поскольку внутри блока есть разногласия насчет этой страны. Одни говорят, что Китай – это одна из главных стратегических угроз, другие настаивают на том, что Китай – далек от НАТО и им нужно заниматься в рамках других альянсов и объединений», – заключил Кортунов.

Накануне заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в связи с действиями России у НАТО «нет никаких ограничений», чтобы «иметь прочную позицию на восточном фланге». По словам Джоанэ, альянс должен «гарантировать, что каждый квадратный дюйм территории НАТО защищен статьей 5» Устава НАТО и «союзниками».

По словам Джоанэ, Москва в Основополагающем акте Россия – НАТО «взяла на себя обязательства не нападать на соседей» и «проводить регулярные консультации с НАТО». По мнению альянса, нарушены оба пункта. «Поэтому я думаю, что на самом деле этот Основополагающий акт по сути не действует из-за России», – сказал он.

В апреле глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире, его дни прошли. В марте президент Польши Анджей Дуда заявил, что Основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что угроза столкновения НАТО и России существует, но Москва предупреждала мир, что вопрос вступления Украины в НАТО «рано или поздно взорвется».

При этом в воскресенье стало известно о деталях новой стратегии альянса. Она включит в себя корректировки статуса России и проблематику Китая, который ранее в документе не фигурировал. Об этом сообщил итальянский представитель в НАТО Франческо Мария Тало.

«Мы скорректируем статус России, которая в предыдущей версии обозначалась в качестве «партнера». Мы включим Китай, который до этого не упоминался. Мы будем продуманно подходить к современным вызовам в сфере кибербезопасности, гибридных угроз, новых технологий, изменения климата», – сказал Тало.

По его словам, НАТО теперь следует учитывать «разрушительные последствия» возвышения Китая, особенно в области технологий. «Мы столкнулись с новой державой, которая поставила перед собой цель технологического превосходства. И это не демократично», – сказал Тало.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новая стратегия НАТО коснется в том числе сдерживания России. Также агентство Bloomberg сообщило, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как «непосредственная угроза».

На этом фоне, как пишет Die Welt, в альянсе разгорелось три спора из-за Турции. Во-первых, Турция фактически заблокировала вступление в альянс Швеции и Финляндии, выдвинув условия, исполнить которые Стокгольм и Хельсинки пока не готовы. Во-вторых, недовольство Запада вызвало решение президента Эрдогана начать военную операцию на севере Сирии против курдских сил.

В-третьих, Эрдоган объявил о разрыве связей с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. На этом фоне турецкие ВВС в последние месяцы все чаще нарушают воздушное пространство Греции, из-за чего Мицотакис попросил Конгресс США запретить продажу оружия Турции.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет включение Финляндии и Швеции в НАТО и чем Москва ответит на расширение альянса.

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