Япония поддержала решение ЕС о частичном эмбарго на российскую нефть

Правительство Японии поддерживает решение стран Евросоюза о введении частичного эмбарго на импорт российской нефти, заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«Экспорт нефти является важным средством получения иностранной валюты для России, и я приветствую тот факт, что Европейский союз согласился работать вместе над мерами, которые приведут к дальнейшему снижению нашей энергетической зависимости от России», – приводит слова политика ТАСС.

Мацуно также напомнил, что Япония поддерживает стремление стран Группы семи (G7) снизить зависимость от энергоресурсов из РФ. «Это было очень тяжелое решение для нашей страны, которая почти полностью зависит от импорта нефти, но сейчас такое время, когда единство G7 имеет огромное значение», – заявил японский политик.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.

Как уточнил представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.

На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 122 доллара за баррель. При этом страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубопроводам. Кроме того, Венгрия добилась исключения из запрета ЕС на импорт российской нефти. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках шестого пакета санкций.

Накануне сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения касательно эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран. Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.

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