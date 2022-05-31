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31 мая, вторник | Последнее обновление — 04:57 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Страны ЕС согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти
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Венгрия добилась исключения из запрета ЕС на импорт российской нефти
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Эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти не затронет Венгрию, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан.
«Соглашение достигнуто. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго», – приводит слова премьер-министра республики ТАСС.
В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо после саммита ЕС сообщил, что Еврокомиссия (ЕК) пока не установила предельные сроки действия исключений для Венгрии. Тем не менее, по словам премьера королевства, «Еврокомиссия проведет мониторинг ситуации для того, чтобы это не длилось слишком долго».
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.
Как уточнил представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.
На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 122 доллара за баррель. При этом страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубопроводам. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках шестого пакета санкций.
Накануне сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения касательно эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран. Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
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В ЕП захотели без Венгрии решить вопрос о нефтяном эмбарго против России
ЕС мог бы решить вопрос о нефтяном эмбарго против России без компромиссов с Венгрией, заявил глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер.
Вебер «устал от того, что весь ЕС всегда должен следовать за колеблющимися, когда дело доходит до санкционных решений». Он пригрозил найти межправительственные решения без участия Венгрии, если ее премьер Виктор Орбан заблокирует санкции против России. По словам Вебера, «если невозможно поступить иначе, то этот путь нельзя исключать». Он призвал показать Орбану, что Будапешт не может держать остальную часть ЕС в заложниках, передает ТАСС со ссылкой на DPA.
Напомним, Комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (КОРЕПЕР) на экстренной встрече перед саммитом ЕС не смог согласовать облегченную версию нефтяного эмбарго против России. Саммит ЕС пройдет 30-31 мая, он будет в основном посвящен Украине.
В ЕС решили договориться о частичном эмбарго на нефть из России
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Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения по эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран, сообщил высокопоставленный европейский источник.
«Евросовет нацелен достичь сегодня политического соглашения по эмбарго на российскую нефть. Это эмбарго покроет более двух третей импорта нефти из России (то есть всю перевозимую морем нефть из России)», – цитирует РИА «Новости» источник.
По его словам, из нефтяного эмбарго будут сделаны «временные исключения» для ряда стран-членов. Он также напомнил, что шестой пакет санкций против России будет включать, помимо эмбарго, другие меры: отключение от SWIFT ряда российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех крупнейших российских телеканалов, а также индивидуальные санкции.
Саммит стран ЕС проходит 30–31 мая в столице Бельгии.
Ранее СМИ сообщили, что в проекте итогового заявления саммита Евросоюза содержится положение об отказе европейских стран от введения эмбарго на поставки трубопроводной нефти из России.
Напомним, комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (КОРЕПЕР) на экстренной встрече перед саммитом ЕС не смог согласовать облегченную версию нефтяного эмбарго против России.
В воскресенье Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия в субботу направила членам ЕС предложение отложить запрет поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». ЕС «предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу».
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Дания решила отказаться от оплаты газа в рублях
Датская энергетическая компания Orsted приняла решение не оплачивать российский газ в рублях и допускает в ближайшее время прекращение поставок, следует из релиза.
«Газпром экспорт» продолжает требовать от Orsted расплачиваться за поставки газа в рублях. У нас нет юридических обязательств по контракту поступать так, и мы неоднократно уведомляли «Газпром экспорт», что не будем этого делать. Крайний срок оплаты – 31 мая, и Orsted продолжит платить в евро», – передает Интерфакс со ссылкой на сообщение компании.
Отмечается, что в случае отказа платить в рублях «Газпром экспорт» прекратит поставки газа в адрес Orsted, а это будет нарушением контракта. Если поставки будут прекращены, датская компания сможет компенсировать недостающие объемы.
Отметим, что в год Дания закупает около 1,9 млрд кубометров российского газа.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Москва отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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Берлин пожаловался на начало распада единства внешней политики ЕС
Внешнеполитическое единство ЕС «снова крошится», заявил вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек.
Хабек заявил, что после начала российской спецоперации на Украине ЕС продемонстрировал, «на что способен при крепкой солидарности». Однако, комментируя предстоящий саммит ЕС, он признал, что единство «вновь начинает трескаться и крошиться», передает РИА «Новости» со ссылкой на BR 24.
Напомним, комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (КОРЕПЕР) на экстренной встрече перед саммитом ЕС не смог согласовать облегченную версию нефтяного эмбарго против России. Саммит ЕС пройдет 30-31 мая, он будет, в основном, посвящен Украине.
Нидерланды решили отказаться от оплаты газа в рублях
Нидерландский газовый трейдер GasTerra отказалась платить за российский газ по предложенной Газпромом схеме.
«Это связано с тем, что это может привести к нарушению санкций, введенных ЕС, а также потому, что существует слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с требуемым способом оплаты», – отметили в компании, сообщает ТАСС.
Прекращение поставок означает, что с настоящего момента до 1 октября 2022 года, даты окончания действия текущего контракта, не будет поставлено около 2 млрд кубометров газа. В Gasterra затрудняются спрогнозировать, как это отразится на спросе и предложении, и сможет ли европейский рынок справиться с этой ситуацией без серьезных последствий.
Ранее стало известно, что датская энергетическая компания Orsted приняла решение не оплачивать российский газ в рублях и допускает в ближайшее время прекращение поставок.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что Москва отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
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СМИ: ЕС исключил из шестого пакета санкций пункт об эмбарго на нефть из России
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В проекте итогового заявления саммита Евросоюза содержится положение об отказе европейских стран от введения эмбарго на поставки трубопроводной нефти из России, сообщает Reuters.
Отмечается, что исключение такого рода поставок из списка санкционных мер является временным и рассматривается ЕС как компромиссное решение ввиду несогласия ряда стран с полным эмбарго на российскую нефть.
«Европейский совет согласен с тем, что шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу», – цитирует фрагмент документа «Коммерсант».
Такое решение, говорится в проекте, принято, чтобы обеспечить «честную конкуренцию» и «равные условия» для европейских стран на энергетическом рынке.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз «вынужден» покупать российскую нефть.
Между тем Комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (КОРЕПЕР) на экстренной встрече перед саммитом ЕС не смог согласовать облегченную версию нефтяного эмбарго против России, сообщил источник в институтах ЕС в Брюсселе.
После санкций США Россия стала получать больше денег, продавая меньше нефти
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Введенный США запрет на закупки нефти из России не дал ожидаемого эффекта из-за резкого роста цен на нее, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью телеканалу CNN, комментируя перспективы введения аналогичного запрета со стороны Евросоюза.
«Конечно, правильно и морально необходимо, чтобы мы запретили импорт нефти, а позднее, возможно, и газа из России, а также других продуктов. Но введенное США эмбарго на нефть повысило цены на мировых рынках, так что Россия получает больше денег, продавая меньше нефти. Это, конечно, проблема, и надо найти ее решение. Иначе правая рука будет уничтожать то, что строит левая, и наоборот. Так что запрет на нефть не имеет пока того эффекта, на который мы надеялись», – сказал он, передает ТАСС
По словам Хабека, не следует рассчитывать, что экономические санкции остановят конфликт на Украине, потому что Россия – большая страна, способная продолжать боевые действия благодаря собственным ресурсам длительное время. «Мы не можем сказать, что наши экономические запреты имеют прямое влияние на ведение ими боевых действий. Но непрямой эффект у них точно есть», – добавил он.
При этом Хабек указал, что, по его мнению, «санкции работают, но на это нужно время», проведя аналогии с экономическими ограничительными мерами в отношении Советского Союза во время холодной войны.
Ранее сообщалось, что, по словам президента Ассоциации нефти и газа Тима Стюарта, США переживают самый тяжелый кризис в энергетике за последние 50 лет.
В апреле в Белом доме признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа. Вопреки этому Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России в США.
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Орбан заявил об отсутствии компромисса в ЕС по эмбарго на российскую нефть
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По эмбарго на российскую нефть на саммите ЕС нет никакого компромисса из-за безответственной позиции Еврокомиссии, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед началом заседания саммита ЕС в Брюсселе.
По его словам, при одобрении предыдущих пяти пактов санкций ЕС сначала принимал ограничения, а потом думал о последствиях. «Теперь речь идет об энергетике, это рискованно, серьезно. Нам надо поменять наш подход – сначала решения, потом санкции. До сих пор никаких решений нет», – цитирует РИА «Новости» Орбана.
«Мы готовы поддержать шестой пакет санкций, если будут гарантии для безопасности энергетических поставок в Венгрию», – приводит ТАСС слова Орбана.
Также он добавил, что предложения ЕК по нефтяному эмбарго должным образом не обсуждались с государствами-членами Евросоюза. Орбан подчеркнул, что ответственность за отсутствие соглашения несет Еврокомиссия.
Ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения по эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран.
Между тем в Европарламенте захотели без Венгрии решить вопрос о нефтяном эмбарго против России.
24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
Страны Евросоюза ввели уже пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках шестого пакета ЕС рассматривается возможность отказаться от российской нефти. Принятие окончательного решения блокирует Венгрия, отмечая негативное влияние последствий на экономику страны.
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Цена июльского фьючерса Brent поднялась выше 121 доллара за баррель
Мировые цены на нефть растут в пределах 2%, а стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в июле превысила 121 доллар за баррель впервые с 24 марта, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.09 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,86%, до 121,65 доллара за баррель, августовских – на 1,7%, до 117,54 доллара. Стоимость июльских фьючерсов на WTI увеличивалась на 1,6%, до 116,89 доллара, сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть в понедельник утром растут: инвесторы ожидают новостей относительно ограничения импорта российских энергоносителей, также оценивают перспективы спроса из КНР и ситуацию с задержанием греческих танкеров Ираном.
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Страны ЕС согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти
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Главы государств и правительств Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, в который входит частичное эмбарго на импорт российской нефти, заявил глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине в Брюсселе.
«Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Оно покрывает более двух третьих импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны», – приводит слова главы Евросовета ТАСС.
Как сообщил в Брюсселе представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу.
Накануне глава Евросовета Шарль Мишель выразил уверенность, что страны Евросоюза найдут компромисс по шестому пакету санкций против России, который должен включать облегченный вариант нефтяного эмбарго. Ранее сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения по эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран. Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
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Нефть подорожала на ожиданиях вокруг переговоров ЕС
Мировые цены на нефть в понедельник утром растут: инвесторы ожидают новостей относительно ограничения импорта российских энергоносителей, также оценивают перспективы спроса из КНР и ситуацию с задержанием греческих танкеров Ираном.
По состоянию на 7.37 цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,77%, до 116,45 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI – на 0,88%, до 116,08 доллара, передает РИА «Новости».
В начале этой недели главы ЕС встречаются в Брюсселе на внеочередном саммите, где будут обсуждаться ограничения в отношении России. Страны блока уже около месяца не могут согласовать шестой пакет санкций против РФ, который предполагает, в том числе, введение полного или частичного эмбарго на поставки российской нефти.
Вместе с этим трейдеры оценивают перспективы спроса со стороны Китая, одного из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире. Инвесторы опасаются замедления роста экономики страны из-за коронавирусных ограничений, что может отразиться на нефтяном спросе.
Также участники торгов обращают внимание на новости, связанные с греческими танкерами. Ранее стало известно, что иранские военные захватили два танкера под греческим флагом в Персидском заливе. По заявлению Корпуса стражей исламской революции, это стало ответом на действия властей Греции, которые несколько недель назад захватили танкер с иранской нефтью, а на этой неделе передали нефть американским властям.
«Это создает угрозу дальнейших перебоев с потоками нефти через Ормузский пролив, через который проходит треть мировой торговли», – приводит Reuters мнение аналитиков ANZ Research.
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Украинские беженцы в Болгарии отказались переселяться в неизвестность
Украинские беженцы в интервью болгарским СМИ массово выражают недовольство программой переселения вглубь страны и отказываются ехать в неизвестность.
Как отмечает Болгарское национальное телевидение, только в одном из отелей на курорте Слынчев бряг проживают 1,5 тыс. человек, которые должны его в ближайшие два дня покинуть, но лишь несколько десятков из них согласились это сделать уже в понедельник организованным властями транспортом. Люди боятся неизвестности и рассказывают журналистам о том, что не знают и не понимают, куда их повезут, передает ТАСС.
«Мы идем в автобус, но нам так и не сказали, куда мы едем и где будем жить, как долго будем добираться. Но мы едем, потому что вернуться на Украину пока не можем», – рассказала пожилая семейная пара Тамара и Андрей.
Больше всего беспокоит переселение женщин с маленькими детьми. «Ситуация очень волнующая, наши знакомые, которые отправились на новое место жительства еще вчера, оказались на уединенной базе, от нее до ближайшего магазина 10 километров, а мне нужны памперсы, детская еда, аптека. Никто ничего не говорит о том, как будут решаться эти проблемы», – поделилась Елена.
Скандалом завершился приезд 19 украинцев в воскресенье на базу отдыха в районе Велико-Тырново. Обнаружив плесень в некоторых номерах, они отказались в них проживать, после чего были переведены в один из частных отелей.
Накануне власти Болгарии решили переселить украинских беженцев из гостиниц на побережье Черного моря в специализированные буферные центры. В минувшее воскресенье украинских беженцев начали выселять из отелей в Болгарии. Ранее власти Болгарии уменьшили размер компенсаций на питание и проживание украинцев, размещенных в болгарских отелях и базах отдыха, с 40 левов (около 20 евро) до 15 левов (около 7,5 евро) в день, которых по расчетам экспертов хватит на оплату размещения и трехразового питания. На этих условиях согласились работать более 500 отелей и баз отдыха, расположенных в разных районах страны, в большинстве своем все они низкой категории.
По данным единой информационной системы «Болгария для Украины», в Болгарию за все время конфликта прибыло более 290 тыс. украинских беженцев, около 110 тыс. получили в республике временную защиту, этот статус дает право на работу, бесплатное медицинское обслуживание и финансовую поддержку. Остались в Болгарии около 92 тыс. человек, из них около 39 тыс. детей, около 56 тыс. обеспечены местами для проживания.
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Власти Болгарии решили переселить украинцев из гостиниц в спеццентры
Правительство Болгарии решило прекратить программу переселения украинских беженцев с черноморского побережья вглубь страны и намерено разместить нуждающихся в специализированных буферных центрах, заявила вице-премьер Калина Константинова.
«Болгария больше не может позволить себе содержать граждан Украины в гостиницах на берегу моря. Те из беженцев, которым некуда будет деваться после 31 мая, будут временно размещены в буферных центрах. С самого начала было заявлено, что эта мера [по размещению в гостиницах] носит временный характер и была сделана для того, чтобы беженцы от войны почувствовали себя свободно и встали на ноги», – приводит слова Константиновой ТАСС.
Она выразила разочарование от того, что беженцы по вопросу размещения «заявили массу конкретных и личных желаний, которые не могут быть удовлетворены».
Вице-премьер признала, что программа переселения оказалось сорванной, а присланные за беженцами автобусами и поезда уходят пустыми. «Правительство прекращает интеграционный план по расселению беженцев в глубине страны. Мы сделали абсолютно все, чтобы нам не приходилось разбивать палаточные городки, но защита – это право, а не обязанность. Таким образом, ни один пустой автобус или машина не будут допущены к выезду. Развитие ситуации с этого момента находится в руках украинской общины в Болгарии. Я настоятельно призываю тех из вас, кто не нуждается в убежище, заявить об этом сейчас. Только так мы сможем немедленно позаботится о тех, кто истинно в этом нуждается. Для беженцев в нужде у нас есть и базы, и еда, и люди, которые их ждут и готовы помочь», – сказала Константинова.
Программа по переселению беженцев началась в воскресенье, по предварительным данным предполагалось, что услугой воспользуется около 18 тыс. человек, однако за два дня черноморское побережье организованным порядком покинули лишь около 300 беженцев, а остальные отказались от перемещения.
Накануне украинских беженцев начали выселять из отелей в Болгарии.
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Страны ЕС договорились об отключении Сбербанка от SWIFT
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В шестой пакет санкций против России, который согласовали главы государств и правительств Евросоюза, входит отключение Сбербанка от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, заявил глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня саммита ЕС по Украине.
«Этот пакет санкций включает и другие жесткие меры: отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк, запрет еще трех российских государственных вещателей и наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления на Украине», – приводит слова главы Евросовета ТАСС.
Как сообщил в Брюсселе представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу.
В начале мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении ЕК отключить Сбербанк от SWIFT в рамках шестого пакета санкций Евросоюза против Москвы. О планах отключить Сбербанк от SWIFT заявлял также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Напомним, в начале марта страны ЕС согласовали отключение от системы SWIFT семи российских банков: ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. Германия выступила против отключения от SWIFT Сбербанка. Кроме того, ЕК собиралась предложить странам ЕС согласовать в шестом пакете санкций против России отключение от SWIFT «Московского кредитного банка» (МКБ) и Россельхозбанка.
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Глава Евросовета выразил уверенность, что ЕС найдет компромисс по шестому пакету санкций
В преддверии саммита ЕС глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что уверен в нахождении компромисса по шестому пакету санкций против России, который должен включать облегченное нефтяное эмбарго на нефть, заявил он.
«Мы должны также сделать важный шаг по санкциям, шестой пакет на столе переговоров в течение многих недель, но я уверен, что мы сможем принять решение по этому важному вопросу и продемонстрировать наше единство. Пришло время сделать шаг вперед, на переговорах в последние часы достигнут прогресс», – сообщает ТАСС со ссылкой на слова Мишеля.
По словам же главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ее ожидания на саммите по поводу введения очередного пакета санкций «невысоки». Она рассказала, что проблема заключается в эмбарго на импорт российской нефти.
«Мы практически решили все вопросы, кроме одного. Это трубопроводная нефть, и здесь дискуссии продолжаются», – сообщила фон дер Ляйен.
Ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения по эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран.
Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
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